Dha yurt bülteni -11

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (2)-GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

DESTEK SÜRÜYOR

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı. Trabzon'dan bir arkadaşıyla ailelere destek vermek için gelen Taylan Çebi, annelerin sesine kulak tıkayamayacaklarını belirterek, "Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi kalktık geldik. Çok duygulandım. Biz analarımızın yanındayız. Annelerim çocukları gelene kadar buradayız. Televizyonlardan gördük. Bizim de annelerimiz var. Annelerimiz televizyon başında gördüklerinde "Bu çocuklar acaba açlar mı? Acaba susuzlar mı? Yaralılar mı? Bir sıkıntısı mı var? Ben annemi böyle görünce rahatsız oldum. Kalktım geldim" dedi.

'ÇOCUĞUMU DİŞİ AĞRISIYLA ALIP GÖTÜRDÜLER'

14 yaşında götürülen oğlu Yakup Edizer için oturma eylemi başlatan Saliha Edizer ise şunları söyledi:

"Çocuğumun dişi ağırıyordu. O diş ağrısıyla alıp götürdüler. İçim gidiyor. Ne olursun gönderin. Allah'ını seven herkes gelsin. Ne olursunuz. Bütün annelerin gözyaşı iniyor aşağı. Bütün sanatçılardan da destek bekliyoruz. Benim evladım yok canım yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor."

Görüntü Dökümü

---------

HDP il binası önünde bekleyen ailelerden detay

Trabzon'dan gelen Taylan Çebi'nin annelerin elini öpmesi

Taylan Çebi'nin konuşması

Saliha Edizer'imn konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

========================

The Bo Viera projesinde kaçak bölümün yıkımına devam edildi

Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkım işlemi bugün de sürdürüldü. Yıkımın yarın tamamlanacağı, molozların taşınması ile alanın temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı belirtildi.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı, 6 Eylül Cuma günü ise çalışmaya son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi.

Bunun üzerine Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, TIR'lar üzerinde, The Bo Viera inşaatının olduğu bölgeye dün sabah getirildi. Hazırlıklar tamamlarınca yıkıma, saat 15.40 itibarıyla tekrar bu kez bakanlık araçlarıyla başlandı. Havanın kararması nedeniyle ise çalışmalar durduruldu.

Çalışmalara, bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik amaçlı bölgede durduğu da görüldü. Yıkımın yarın tamamlanacağı, molozların taşınması ile alanın temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı belirtildi.

PROJE HAKKINDA

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.

Görüntü Dökümü

-------------

Yıkım çalışmasından görüntü

Haber- Kamera Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

=========================

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Van'da merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: VAN,

=============================

Durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu

Bartın'da, 85 yaşındaki Ahmet T. durakta küçük yaştaki çocuklara elle cinsel istismarda bulununca vatandaşlar tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı Ahmet T.'nin geçen günlerde de aynı suçlama ile gözaltına alındığı, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Demirciler Mahallesi İnönü İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet T. okulun önündeki durakta 9 ile 11 yaşlarında 3 erkek çocuğa para verirken, bu sırada çocuklara elle cinsel istismarda bulundu. Durumu gören vatandaşlar Ahmet T.'ye tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Vatandaşlar, Ahmet T. polis aracına götürüldüğü sırada vurmaya çalıştı. Çocukların ifadeleri alınırken, Ahmet T. bugün adliyeye sevk edildi.

Ahmet T.'nin geçen günlerde de aynı suçlama ile gözaltına alındığı, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ahmet T.'nin görüntüsü

-Vatandaşların tepkileri

-Polisin gelmesi

-Vatandaşların adama vurmaya çalışması

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

=========================

Sivas'ta öğrenciler ders başı yaptı

Sivas'ta, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla 118 bin 107 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle başladı. Kümbet Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende karete, jimnastik ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende ayrıca öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sivas Valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız sabah heyecanla kalktı ve bir an önce okulda arkadaşlarına ve okula koşmak için çok heyecanlılardı. Çocuklarımızın bu heyecanı ve şevki bizi mutlu ediyor. Okullarımızı adeta eğlenerek öğrenme merkezi haline getirmenin inancı içindeyiz" dedi. Konuşmanın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler sınıfları gezip öğrencilere kitap dağıttı. Bu yıl 100'üncü yıldönümü olmazı nedeniyle ilk ders olarak Sivas Kongresi işlendi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Programdan görüntüler

-Öğrencilerin görüntüsü

-Sergiledikleri gösteriler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVC/SİVAS,

=============================

Minik yaramaz, korkuttu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesiyle okula gelen 4 yaşındaki İbrahim Kaya, bir anda ortadan kayboldu. Okulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içine saklanmış halde bulundu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Adike Kaya, oğlu 4 yaşındaki İbrahim Karakaya ile birlikte bugün saat 11.00 sıralarında, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na geldi. Anne Kaya, bir öğretmenle görüşme yaptığı esnada, oğlu İbrahim Kaya bir anda ortadan kayboldu. Oğlunu aramasına rağmen bulamayan ve paniğe kapılan anne Kaya, durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, kaçırılma şüphesiyle binanın giriş ve çıkışını kapattı. Öğretmen ve polis ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonuç verdi. Minik yaramaz, okuldaki bir dolabın içerisinde saklanmış halde bulundu. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Kaya, küçük çocuğu kucağına alarak evine döndü.

Görüntü Dökümü

-------------

Okuldan ve okul bahçesinden genel görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Anne Kaya'nın bulunan oğlunu kucağında taşıması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

Şehitkamil Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtılmaya başlandı. İlçede farklı noktalarda, 1 hafta boyunca aşure dağıtılacak.

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlara aşure ikramına başladı. Geleneksel hale dönüştürülen aşure dağıtımları, bu yıl farklı noktalarda yapılacak ve 1 hafta boyunca devam edecek.

İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dağıtılmaya başlanan aşureye vatandaşlar ilgi gösterdi. Stant önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Vali Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı tarafından ikram edilen aşureyi tüketti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Şehitkamil Belediyesi olarak gelenekselleştirdiğimiz aşure etkinliklerine başlamış bulunmaktayız. Aşurenin içerisinde 40 çeşit ürün var. Biz de Türkiye'de yaşarken her etnik kökene sahip vatandaşlarımızla yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bir potada cem olabilecek şekilde Allah birliğimizi daim etsin" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bütün vatandaşlarımızın muharrem ayı mübarek olsun. Şehitkamil Belediyemiz hem burada hem şehrimizin çeşitli yerlerinde bu hafta boyunca bunu devam ettirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah mübarek etsin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Aşure dağıtımı

Rıdvan Fadıloğlu ile röp.

Davut Gül ile röp.

Vali Davut Gül'ün aşure dağıtması

Rıdvan Fadıloğlu'nun aşure dağıtması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

===============

Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meyda'nında ve Ali Paşa Cami'nde öğle namazı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 263 yıldır devam eden Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı geleneği olarak aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Vali Ozan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Aşure dağıtımı esansında ise kısa bir süre izdiham yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf kurulurken, önemli günlerde hayır faaliyetlerinde bulunulması şartı getirildiğini belirterek, "Bugün dağıtılan aşureler, 1756 yılında kurulan Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın hayır şartının yerine getirilmesiydi. Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık hayır şartını yerine getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi aksatmadan devam ediyoruz. 3 bin adet aşure dağıtıyoruz. Darısı bir sonraki hayır şartımıza" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görnütüler

-Aşurelerin dağıtımı

-Vakıflar Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA