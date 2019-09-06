Dha yurt bülteni-11

06.09.2019 14:14

Emekli polis memuru eşini öldürüp, intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini vurdu. Sarıyıldız ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi.

Sarıyıldız çiftinin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adli Tıptan görüntü

- Olayın meydana geldiği evden görüntü

- Ölen çiftin fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Elektriği kesilen Belediye, VEDAŞ binasını mühürledi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriği, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesildi. Bunun üzerine VEDAŞ'ın hizmet binası da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesinin içme suyunu karşılayan ana deponun elektriği, dün VEDAŞ tarafından borç nedeniyle kesildi. İlçe merkezinin büyük bölümü susuz kalırken, Tatvan Belediyesi de İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Doğan Sokak'taki VEDAŞ'ın hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Bu sabah VEDAŞ'ın Tatvan şubesine gelenler, kapının mühürlü olması nedeniyle dönmek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili Vangölü Dağıtım A.Ş. yetkilileri, konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Tatvan Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı:

"Bilindiği üzere son günlerde ilçe geneline sık sık su kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan kesintilerin küçük ve lokal bir kısmının sebebi belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve doğalgaz şirketi tarafından yürütülen şebeke çalışmaları olmakla beraber uzun süreli su kesintilerinin sebebi ne yazık ki su depolarının elektriğinin kesilmesidir. Bilindiği üzere kentimizin su ihtiyacının büyük bir kısmı ana depo olan Kırkbulak su deposu tarafından karşılanmaktadır. Bu su depomuzun ve diğer depolarımızın elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından 'borç' bahane edilerek sürekli kesilmektedir. Yine nakit ödemelerimizin yanı sıra Güneş Enerji Santralimizden (GES) şebekeye verilen enerji tutarında borçtan mahsup yapılmaktadır. Düzenli ödeme yapmamıza rağmen özellikle su depolarımızın elektriğinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. VEDAŞ'ın bu uygulaması halkımızın en temel hakkı olan temiz su hizmeti alma hakkının kesintiye uğramasına ve halkımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Öte yandan elektrik kesintisi yüzünden hastaneler ve itfaiye gibi kritik hizmet yürüten birimlerinde su sıkıntısı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Şuan itibariyle su depolarımızın ve belediye hizmet binalarımızın elektrikleri kesilmiş durumdadır. Bu hukuksuz uygulama neticesinde halkımız mağdur edilmektedir. Su depolarına jeneratörlerle enerji vererek mağduriyeti en aza indirmeye çalışırken konuyla ilgili gerekli hukuki girişimleri de başlatmış bulunmaktayız."

Görüntü Dökümü

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-VEDAŞ binasını mühürlenmesi

-Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın açıklamaları

-VEDAŞ binası çevresinden detaylar

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

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TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarpıp devrildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle otoyol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Batı Hereke Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 KL 7119 plakalı TIR'ın şoförü Şahin Köse, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Zeliha Yağcı yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, Yağcı'nın aracına çarpıp devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan her iki sürücü de araçlarından kendi imkanlarıyla çıktı.

Devrilen TIR nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yola dökülen yağ ve mazotun karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Çağırılan vinç tarafından TIR'ın yoldan kaldırılması sonrası otoyolda trafik akışı, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntüler

Devrilen TIR'ın görüntüsü

TIR'dan yola saçılan su şişeleri

Trafikte bekleyen araçlar

Detay

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Vali Bilmez: 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olan kentte, bu yılın ilk 8 ayında, yasa dışı yollarla giriş yaparken 23 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran sınır hattından bu yıl Van'a giriş yapan kaçak göçmen sayısını açıklayan Bilmez, "2019'un ilk 8 ayında 23 bin kişi Van'a giriş yapmış. Bu durumu bakan beye de anlattık. Bunu üzerine 20 il bize paydaş yapıldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Malatya, Elazığ gibi iller bize paydaş yapıldı. Yapılan bu çalışmanın ardından Van kent merkezinki kaçak göçmen sayısında oldukça azalma oldu. Organize Sanayi'de şu an kaçak göçmen hiç yok. Otobüs terminalinde şu an çok az sayıda kaçak göçmen olması lazım. İnşallah yakın zamanda tamamıyla biter. Ne olur bu konuda herkesten hassasiyet istiyorum. Biz bu göçmenlere yemek de veriyoruz, ilgileniyoruz da. Kaçak göçmen konusunda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Vali Bilmez, kaçak göçmenlere verilen paraların insan tacirlerine gittiğini belirtip, şunları söyledi:

"Bizim önce bu kentte yaşayanların huzurunu, asayişini sağlamamız lazım. Bize bu konuda yardımcı olun. Organizatörler konusunda sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Parasını ödeyemediği için vücudunda sigara söndürülen 16 yaşındaki kız çocuğu biliyorum. Şu ana kadar 200'e yakın organizatörler hakkında işlem yapıldı. Yanılmıyorsam 90 kişi şu an tutuklu. En son 17 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı Van'daki kazanın faili Gürpınarlı. 7'nci kezdir yakalanıyor ve en son kazada kendisi de öldü. Cezaların artırılması için Ankara ile temasa geçtik. İçişleri Bakanlığı üzerinden, Adalet Bakanlığı üzerinden. Bu konuda cezanın 5 yıla çıkarılması için tasarı hazırlandı. İnşallah Meclis açılır açılmaz, bu tasarı da komisyondan geçer. Çünkü eskiden başka malların kaçakçılığını yapan insanlar, bugün hepsi insan kaçakçılığına döndü. Kaçak göçmenler konusunda 20 gün öncesine göre kentte büyük bir rahatlama var. Gün oldu, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün bahçesinde 2 bin 500 kaçak göçmen oldu. Bir de bunlar bulaşıcı hastalık da taşıyabiliyor. Kaçak göçmenin birinde hastalık çıktı ve biz o gün emniyetin bahçesinde olan 900 kişinin tedavilerini yaptırmak zorunda kaldık. Bu sefer seyyar sağlık birimini oluşturmaya çalıştık. İl Göç İdaresi'nin orda bir birimini açtık. Çünkü onların hastaneye gidip rapor almaları hastanedeki işi de aksatıyor. İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla burada işlemi yapılmadan diğer illere götürülen kaçak göçmenlerin işlemleri bu illerde de yapılabiliyor. Komşu illere de şu ana kadar 1000'in üzerinde kişi götürdük."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Valisi Mehmet Emin Bilkez'in açıklaması

-Gazeteciler

Behçet DALMAZ/VAN,

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Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinin cennet koylarında 23 gündür eşi ve kızı ile çevre temizliği yapan İmdat Avcı, topladığı 300 büyük torbası dolusu çöpten 50'sinin çalındığını söyledi. Avcı, "Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Ancak, birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı" dedi.Muğla Valiliği tarafından üst üste iki kez yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan 65 yaşındaki İmdat Avcı, eşi Yıldız Avcı ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle bir marinanın akaryakıt sponsorluğunda ilçe koylarında temizliğe çıktı. Yaklaşık 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını ailesiyle temizleyen ve çevre duyarlılığını artırmak için 70 eyleme imza atan Avcı, 23 gün boyunca turistlerin ve tatilcilerin gezi tekneleri ile uğradığı Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde de her gün gidip gelerek temizlik yaptı. Adalarda topladığı çöpleri büyük boy torbalara doldurup, toplu halde almak için ağaçların arasına sakladı. 23 gün sonunda dün (perşembe) tekrar adalara giden Avcı Ailesi, topladıkları 300 torba dolusu çöpü yükleyip Marmaris Yat Limanı'na getirdi. Avcı ve ailesi iskelede alkışlarla karşılandı. Belediye temizlik ekipleri, teknedeki çöleri alıp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürdü. Marina yetkilileri akaryakıt desteği verdiği Avcı Ailesi'ne teşekkür etti.

50 BÜYÜK BOY ÇÖP DOLU POŞET ÇALDILAR

DHA'ya açıklama yapan İmdat Avcı, "23 gündür cennet koylarımızda ailemle birlikte çevre temizliği yapıyorum. Marina yetkilileri tekneme akaryakıt sağladı ve bana çöp poşeti verdi. Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Ancak, birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı. Elimiz boş dönseydik kimsenin yüzüne bakamazdık. Hem çevreyi temizlemek için mücadele verdik, hem de geri kalan çöplerin çalınmaması için mücadele verdik. Binbir zahmetle topladığımız çöpleri orman içine saklayarak ayrıca vakit kaybına uğradık. Bu ülkede artık çöpler de çalınıyor. İnanılır gibi değil" dedi.

Yalancı Boğaz Mevkii'nde teknelerine bağlı botlarının kaybolduğunu belirten Avcı, "Çevre temizliğini yüzerek adaya çıkıp yaptığımızı gören Fransız bir aile yatlarıyla gelerek bize destek oldu. 3 gün boyunca kendi botlarını bize vererek kıyıya çıkıp temizlik yapmamızı sağladılar. Aksilikler üst üste geldi. Botumuz kayboldu, çalınmış da olabilir. Ada da zehirli böcek türleri ile uğraştık. Topladığmız çöpler çalındı. Tüm bu zorluklara rağmen temizliği bitirmenin ve bana verilen desteği yarı yolda bırakmamanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yat Limanı'na gelen üzerinde çöp poşetleri dolu teknenin görüntü

-İmdat Avcı ile röp.

-Çöp poşetlerinin Belediye ekipleri tarafından alınması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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(TEKRAR)

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, üretilen kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek kurutulup, toz biber haline getirilmesi ile oluşan sektörle 8 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

İslahiye ve Nurdağı'nda yaklaşık 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 56 bin ton rekolte beklenilen kırmızı biber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadele kapsamında, sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işi 8 bin kişiye istihdam oldu. Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde, biberlerin temizlenmesi ile yeni bir sektör oluştuğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Fabrikaların yanında ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Kırmızı biber tarlada hasadının ardında oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biberler temizleniyor. Çalışanlar ortalama günde 60-80 lira kazanabiliyorlar. Böylece kadınlar acı ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar dedi.

Her iki ilçede üretilen kırmızı biber, Türkiye iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da satılıyor.

Görüntü Dökümü

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Kırmızıbiber tarlası

Kırmızıbiber hasadı

Biber çöpünün çekilmesi

Tarım işçisi Süleyman Talu ile röp

Öğrenci Senem Taşkın ile röp

Kucağında çocukla acı biber çeken anne

Çöpü temizlenen biberlerin parçalanması

Serilen biberin karıştırılması

İşletme sahibi İbrahim Köse ile röp

-Tarım işçilerinin çocuklarının acıyı oyuna dönüştürmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ay çiçeği üreticileri, hasat sonrası Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne ürünlerinin satışını yapmaya başladı. Ay çiçeği üreticileri, alım fiyatlarının, masraflarını karşılamadığından yakındı.

Adapazarı'nda, çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından olan ay çiçeğinin üreticileri, yapılan hasat sonrası ürünlerini Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne satmaya başladı. Üreticiler, fiyatın, beklentilerini karşılamadığını belirterek, zarar ettiklerini söyledi. Masrafların yüksek olduğunu belirten çiftçi Halil Kun, "Mazot yüksek, gübre fiyatları yüksek, biçerdöver fiyatları yüksek. Gelir, gideri karşılamıyor. Biz ya ahırdan ya başka üründen bunlara takviye yaparak, dengeliyoruz. Geçen seneye göre, bu sene artış oldu üründe; ama yine masrafımızı karşılamıyor. Ümidimiz bir sonraki seneye artık. İnşallah daha iyi olur" diye konuştu.

Ziraat odalarının, çiftçilerin durumunu takip etmesi gerektiğini belirten, 40 yıllık çiftçi Recep Karasu, "Bu sene bilinçsiz ekimler yüzünden çoğu çiftçi mal alamadı. Çiftçi bu durumu bilmiyor. Ziraat odalarının, ilçe müdürlüklerinin bu durumu takip etmesi gerekiyor. 20 dönüm yere ekiyorsun, dünyanın masrafını yapıyorsun, 'olacak' diye bekliyorsun, vakit de geçiyor. Ondan sonra bir bakmışsın 1 ay sonra çiçek hastalık yapmış, bozmak zorunda kalıyorsun. Bunların takibi çok önemli" dedi.

Bu yıl ayçiçeği fiyatları; yüzde 40 yağ oranı 2,5 lira, yüzde 44 yağ oranı 2,675 lira, yüzde 50 yağ oranı 2,876 lira olarak belirlenmişti.

Görüntülü Dökümü

-Ay çiçeği üreticileri ile röp

Haber-Kamera: Aziz Güvener-ADAPAZARI-DHA



Kaynak: DHA