Dha yurt bülteni - 11

28.08.2019 16:24

11

Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu (2)

'ONLAR GELDİĞİNDE OKUL TEMİZ OLSUN İSTEDİK'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek dersik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

'YAPARKEN GURURLANIYORUM'

Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİ KENDİ ÇOCUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını söyleyerek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzelö dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Okul tabelası

-Okulun dış görüntüsü

-Temizlik yapan öğretmen ve eşi

-Okul sıralarının dizilmesi

-Sıraların silinmesi

-Öğretmen ve eşinin sınıfı dizmesi

-Okul öğretmeni Samet Üçler'in konuşması

-Eşi Zehra Üçler'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

=================

6 aylık hamile kadın, gözleri önünde öldürülen eşini son yolculuğuna uğurladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde vurularak öldürülen Alper Can Cin (24), gözyaşları içinde toprağa verildi. Erkek bebek bekleyen Ebru Cin, cenazede yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre Kerem A.(42) ve oğlu Kenan A.(18), verdikleri borç parayı almak için Ahmet Cin'in (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba ve oğlu ile Ahmet Cin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Cin'in çalışanları ile oğlu Alper Can Cin'in (24) de katıldığı kavgada taraflar birbirlerine ateş açtı. Olayda Ahmet Cin, Alper Can Cin ile Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A. vurularak, yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Alper Can Cin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAMİLE EŞİ, AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Alper Can Cin, bugün İnegöl İshakpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, eşi gözleri önünde öldürülen 6 aylık hamile Ebru Cin (21) güçlükle ayakta durabildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmek istenilen Ebru Cin'in, karnındaki bebeğin erkek olduğu belirtildi

Görüntü Dökümü

----------

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Genel, detay

Süre: 1.38 Boyut: 182MB

Haber-Kamera: Yavuz YILAZ/İNEGÖL-DHA

===================

İntihar etmek istedi, belediye başkanı vazgeçirdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde intihar etmek için Berdan Nehri üzerindeki bir köprüye çıkan Z.A.'yı, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan vazgeçirdi.

82 Evler Mahallesi'nde Berdan Nehri üzerine kurulu Adile Hala Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan 50 yaşındaki Z.A., ekonomik sorunlar nedeni ile suya atlayarak intihar ekmek istedi. Vatandaşların ve polislerin ikna çalışmaları yetersiz kalınca, devreye Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan girdi. İntihar girişimi haberini alınca bölgeye giden Bozdoğan, Z.A. ile konuşup sorunların çözüleceği sözünü verdi. Bunun üzerine Z.A., polislerin yardımı ile köprüye alınıp sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------

-Başkanın vatandaşla konuşması

-Köprünün genel görüntüsü

-Vatandaşın köprüye alınması

-Berdan Nehri'nin görüntüsü

SÜRE: 01'21" BOYUT: 145 MB

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin),

===============

Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56) son yolculuğuna, 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkısı ile uğurlandı. Özdemir'in fenalaşmadan önce bir hayranı ile birlikte saz çalıp, en sevilen parçalarından 'Son Elveda'yı seslendirdiği video kaydı da ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan Selahattin Özdemir'in cenazesi, kent merkezindeki Muğdat Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Özdemir'in kızları Sena ve Yıldız, kardeşleri, sanatçı arkadaşları Yunus Bülbül, Muhittin Seçen, Özkan Can, Enver Yılmaz, Ali Turç ile çok sayıda seveni katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin öğleyin kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlanan Özdemir'in tabutu, cami dışındaki cenaze aracına konulurken, hayranları hep bir ağızdan 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkıyı söyledi. Bu sırada Özdemir'in kardeşi de ağabeyinin arkasından gözyaşı döktü. Özdemir, törenin ardından Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SEVENLERE, SEVENE SON ELVEDA'

Öte yandan, Özdemir'in fenalaşıp hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce çekilen video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde bir iş yerindeki hayranı ile birlikte oturan Özdemir, sazı ile en sevilen parçalarından birisi olan ve dizelerinde, 'Hazırladım kendimi çilelere, gidiyorum yalnızlık seferine, layık değilmiş gönlüm sevmeye sevilmeye, sevenlere, sevene son elveda, elvedam' ifadelerini içeren 'Son Elveda' isimli şarkısını söylüyor.

Görüntü Dökümü

---------

Özdemir'in gençlik fotoğrafı

Özdemir'in şarkı söylediği anın görüntüleri

Yakınlarının genel görüntüsü

Yunus Bülbül'ün aile bireyleri ile konuşması

Cenazenin camiye getirilmesi

Kızlarının tabut başında gözyaşı dökmesinden genel ve detay görüntüler

Kardeşinin tabut başında ağlaması

Helallik alınması

Cenaze namazından görüntüler

Namaz sırasında Yunus Bülbül'ün detay görüntüsü

Cenazenin çıkarılması ve 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkının söylenmesi

Özdemir'in kardeşinin ağlaması

Cenaze aracının cami önünden ayrılması

SÜRE: 04'27" BOYUT: 482 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

=================

Mezarları tahrip edip, define aradılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce define aramak için mezarlar tahrip edilip, taşları kırıldı.

Malkara'nın Ballıköyü Mahallesi'nde 2 mezarlıktan biri olan Yerli Mahallesi Mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 100-150 yıllık mezarlar içerisinde define aranıp mezar taşları da kırıldı. Güvenlik kamera sisteminin olmadığı bölgede, mezarların defineciler tarafından 3'üncü kez tahrip lan edilerek kazıldığı belirtildi. Duruma isyan eden Ballıköyü Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

Kabirlerin bu şekilde talan edileceğini hiç ummadıklarını belirten vatandaşlar, mezarların tahrip edilip, taşlarının kırılmasına tepki gösterdi. Mezarlıkta define bulunmadığını söyleyen mahalle sakinleri, "Kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ettiler. Burada ayrıca 100-150 yıllık mezarlarımız var. Bu insanlar kimse define bulamadıkları gibi ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Bu görüntüler bu işler çok yanlış bizim içimizi sızlatıyor. Yetkililerden yardım istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Kazılan mezarlardan detay

-Kırılan mezar taşlarından ve kırılan yatırın mezar taşından detay

-Mezarlıktan detay

-Kazılan çukurlardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

=================

Edirne'de onarıma alınan Tunca'dan sonra Meriç Köprüsü de trafiğe kapatıldı

Edirne'de restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından tarihi Meriç Köprüsü de bakım onarım çalışmaları için trafiğe kapatıldı. İki köprünün de kapatılmasıyla birlikte Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ne geçişler alternatif yollar ve Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'yle kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü restorasyonu için Edirne Valiliği tarafından 10 Temmuz'da çalışma başlatıldı. İlk olarak zemini yenilenmek üzere trafiğe kapatılan Tunca Köprüsü'nde 50 günün ardından çalışmalarda sona gelinirken, sıra tarihi Meriç Köprüsü'ne geldi. Edirne Valiliği tarafından özel bir firmaya yaptırılan tarihi Meriç Köprüsü sabah saatlerinde yetkililer tarafından trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona erdiği Tunca Köprüsü'nün 5 Eylül'de araç ve yaya trafiğine açılacağını belirten yetkililer, Meriç Köprüsü'nün ise yaklaşık 2 buçuk ay boyunca restorasyonunun devam edeceğini dile getirdi. Tarihi köprünün büyük ölçüde zarar gören zemininin tamamen yenilenmesi bekleniyor.

"ESNAF OLARAK MAĞDURUZ"

Öte yandan devam eden çalışmalarla ilgili tepki gösteren bölge esnaflarından Cesur Pakarda, bilgilendirme yapılmadan Meriç Köprüsü'nün kapatılmasının doğru bir karar olmadığını öne sürdü. Pakarda, "Burada biz esnaflara bir yönlendirme, bilgilendirme dahi yapılmadan köprünün kapatılması çok doğru bir karar değil. Meriç Köprüsü açık diye buraya geldim. Benim gibi birçok araçta gelip geri dönmek zorunda kaldı. Sivil Toplum Örgütlerinin bu işe duyarlı olması ve özellikle siyasi parti yetkilileri kendilerini değil biz esnafları da düşünmeleri gerekir. Bizler burada esnaf olarak mağduruzö dedi.

ABDÜLMECİT ZAMANINDA YAPIMINA BAŞLANDI

Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerine yapıldı. 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış 1847'de bitirilmiştir. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimli olan köprünün ayakları arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü ise mermerdendir.

Görüntü Dökümü

-----------

Tarihi köprünün trafiğe kapatılması

Ekiplerin çalışması

Çalışmalardan detay

Yayaların köprüde yürümesi

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,



Kaynak: DHA