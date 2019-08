Dha yurt bülteni -11

24.08.2019 15:32

Erdoğan: Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden öğlen saatlerinde helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine gitti. Erdoğan, yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ile ilçenin yeni yerleşim alanında helikopterle havadan incelemelerde bulundu, ilçe meydanında vatandaşlara seslendi.

İlçede yapımı süren Yusufeli Baraj'ı ve yeni yerleşim alanını helikopterle havadan incelediğini belirten Erdoğan, ortaya muhteşem bir eserin çıktığını söyledi. Baraj inşaatının dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatını buldum gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor, zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek 3'üncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutunda, 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde ki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurtdışından yurtiçine kadar pek çok çeviri Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Hamdolsun biz milletimizle ele verdik, tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. ve barajın yapımında özellikle Yüklenici Firmanın bu noktadaki kararlılığını da huzurlarınızda alkışlıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNUYORUZ'

Baraj sayesinde ülkede yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. İnşallah 2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok, hızla ilerliyoruz, bitireceğiz, sonra da açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı, yılda ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücü ile baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal'in dediği gibi değil. Çünkü bunlar öyle hesap kitap filan bilmez. Bunlar sadece atılan adımlar nasıl engellenir buna bakarlar. Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya, sen orada bizim yavuzumuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? 2 sondaj gemisi ve 2 araştırma gemisi ile o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditten sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız"

'BİTTİĞİNDE BİZE DUA EDECEKSİNİZ'

Baraj suları altında kalacağı için yapılan yeni yerleşim yerini de incelediğini dile getiren Erdoğan, "Bu eser için Yusufeli çok büyük fedakarlıkta bulundu. Sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık ama şimdi helikopterle geçerken baktım ki bir lebi derya, denize nazır konuklarımız yapılıyor ve her şeyiyle muhteşem bir şehir burada inşa ediliyor. Bazı tabi şu süreç içerisinde dedikodular veya bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir; ama şunu söyleyeyim Allah razı olsun inanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla ibadethaneleri ile hakikaten altyapısıyla, üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor ve bunu da biz dünyaya örnek göstereceğiz. Buraya gelip burayı görenler, 'Burayı nasıl yaptılar' diyecekler. Buraya bu kayalar, çimento, beton şusu busu nasıl dökülür, bu tüneller nasıl açıldı, bu viyadükler nasıl yapıldı. Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar ama onlar bizim Türk, onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. ve biz Türküyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürdüyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık, daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİR DE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM'

Erdoğan, bölgenin çekim alanı haline geleceğini de ifade ederek, yeni yerleşim yerinde yürütülen çalışma sürecini yakından takip ettiğini, vatandaşların mağduriyet yaşamaması hususuna da önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. İnşallah herkesin gönlünü hoşnut edecek biçimde bu süreci tamama erdireceğiz. Projesini bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte inşallah bütün yüklenici firmalar, onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar. Başarılı bir şekilde süreci devam ettirdiler. Sizler bizim için değerlisiniz. Hiçbir Yusufelili'nin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Buradan bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz. ve bu gece bu kararnameyi imzaladım." diye konuştu.

Avşa'da feribot, limana çarptı: 7 yaralı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Erdek- Avşa seferinin yapıldığı feribot, limana çarptı. Limanda hasar meydana gelirken, 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Avşa Adası'nda meydana geldi. Erdek ile Avşa arasında sefer yapan Rafet P., yönetimindeki 'Adalar 1' isimli feribotla Avşa Limanı'na yanaşırken, beton bölüme çarptı. Bu sırada limanda bulunan Nisanur O., Berre O., Sezen K., Nida K., Naci K., Ferda S. ve Murat K. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Liman ve feribotta bulunanlar, kaza nedeniyle panik yaşadı. Limanda hasar meydana gelirken, seferler aksamalı sürdürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gündür aranan gencin, dere kenarında cesedi bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka'nın(21) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Pamukova'da ailesi ile birlikte yaşayan ve kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen İlhan Karakaya, 3 gün önce kayboldu. Karayaka Ailesi her yerde oğullarını ararken, bu sabah tarlasını sulamaya giden vatandaş, dere kenarındaki patika yolda bir erkek cesedi buldu. Durumu jandarmaya bildirdi.

Hemen bölgeye gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin İlhan Karayaka'ya ait olduğunu tespit etti.

Kaybolduğu gün öldüğü değerlendirilen İlhan Karayaka'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Tekirdağ'da yazlıkçıları korkutan yangın

Tekirdağ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın bölgedeki yazlıklara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde Tekirdağ- İstanbul karayolunun Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarına ifadelerine göre, yol kenarından geçen yüksek gerilim hat tellerinin aşırı sıcaklar nedeni ile genleşmesi sonucu kontak yaptı. Çıkan kıvılcımlar altta bulunan fıstık çamlarına sıçrayıp yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, yol güzergahından Tekirdağ istikametine doğru rüzgarında etkisiyle ilerledi.

Civarda oturan yazlıkçılar büyük panik yaşarken, bazıları ise musluk hortumları ile yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı. Yangının haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AKUT, kısa sürede olay yerine giderek alevleri evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 5 kilometrelik alandaki yol boyu ve yazlıkların civarında bulunan ağaçlar ve makilik alan zarar gördü. Elektrik kurumuna bağlı ekipler de akımları keserek başka yangın çıkmaması için önlem aldı.

Jandarma yangınla ilgili araştırma başlattı.

Beşiktaş'ta denizde boğulan genç, Bursa'da toprağa verildi

İstanbul'da, arkadaşıyla girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulunan Bayram Demir (19), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, perşembe günü saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş semtinde, iskelede meydana geldi. Bayram Demir (19), iddiaya göre biri kadın 2 arkadaşı ile alkol aldı ardından erkek arkadaşı ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra, Demir, akıntıya kapılarak denizde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi Demir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Bayram Demir'in denize girdiği iskelenin yaklaşık 5 metre açığında cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Bayram Demir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesi, memleketi olan Bursa'nın İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi'ne getirildi. Demir'in cenazesi Edebey Cami'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İlçe mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede, Demir'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Şemdinli- Yüksekova yolunda patlama: 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli- Yüksekova yolunda çalışma yürüten 2 işçi, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Şemdinli- Yüksekova yolundaki Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcı, 2 işçi çalışma yürüttüğü sırada infilak etti. Patlamada yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlamının ardından yolu trafiğe kapatarak, inceleme başlattı.

YÜKSEKOVA (Hakkari), -

