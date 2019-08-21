DHA YURT BÜLTENİ - 11

21.08.2019 16:55

Silopi'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Körseli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Süleyman Tosun Operasyonu'nda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Hava hareketliliği

Acil servis kapısından görüntü

Hastaneden genel görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206 MB

Haber: Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), -

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Somalı madenciler tazminat için yürüdü

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından işten çıkarılan madenciler, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle yürüdü.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı Işıklar Maden Ocağı ile Uyar Madencilik'te çalışan ve sayılarının 3 bin 500'ü aştığı belirtilen madenciler, facianın ardından işten çıkarıldıklarını, tazminatlarını ise alamadıklarını belirterek bugün eylem yaptı.

Soma Cengiz Topel Meydanı'nda saat 12.30 sıralarında toplanan yaklaşık 100 işçiye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi yönetimi de destek verdi.

Bazı işçilerin eş ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte 'Bir avuç kömür için bir ömür tükettik', 'Haksızlığa uğradık sabırla bekledik, artık yeter', 'Tazminatlarımızı istiyoruz' yazılı pankartlar taşındı. 'İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı istiyoruz' ve 'Ankara duy sesimizi' sloganları atan işçiler,

Cengiz Topel Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

İşçilerin arasından seçilen 4 kişi, ELİ Müessese Müdürü İsmail Ceren ile görüştü.

Daha sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Abdullah Yavuz, "Bizler bu Cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Emeklilik ve tazminat hakları gasp edilen, yağmalanan maden işçileriyiz" dedi. Her seçimde söz verildiğini, ancak tutulmadığını öne süren Yavuz, "Tek çare kaldı, sesimizi bizimle aynı kaderi paylaşanlarla buluşturmak. Belki bir yerlerde halen işçilerin yasal haklarına saygı duyan, devletin sorumluluğunu kabul eden yöneticiler vardır ve sesimizi duyarlar diye, işte buradayız. Mücadele içindeyiz. Birlik halindeyiz ve asla hakkımızı almadan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık, sesizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Maden İşçilerinin toplanmasından görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Sloganlardan görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi

Bolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i(22) bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez(40), savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, dün gece Doğancı Köyü'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez, iddiaya göre evde oğlu Şahin Dönmez ile para yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, sokağa taştı. Baba Cihan Dönmez, oğlu Şahin Dönmez'i sokak ortasında bıçakladı. Ardından da kaçtı. Vatandaşlar, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında alınan genç,hayati tehlikeyi atlatamazken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan babanın peşine düştü. Yapılan aramalar sonunda baba Dönmez, sabaha karşı ormanlık alanda suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Cihan Dönmez, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan Dönmez, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.24-Boyut: 159 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Eskişehir'de 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobilin yanı sıra kamyon ve beton yünü yüklü TIR araçların karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazasında, 2 şoför kabinine sıkışarak yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu Hava Müzesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'ya giden Ayşe Gülbahar Yetmez kullandığı 06 AB 243 plakalı otomobil sürücüsü iddialara göre ani fren yaparak durunca, ardından gelen Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon, Hüseyin Gültekin'in idaresindeki 14 EB 286 plakalı TIR, Mehmet Çoğultuğ'un yönetimindeki 47 PL 167 plakalı TIR, Muharrem Çoğultuğ'un idaresindeki 21 LB 432 plakalı TIR ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 UN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şoför kabinine sıkışan TIR sürücüleri Mehmet Çoğultuğ (31) ve Muharrem Çoğultuğ (31) itfaiye kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Çoğultuğ'un sağ ayağının sıkışmaya bağlı olarak kırıldığı tespit edilirken, diğer Muharrem Çoğultuğ'un da genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı görenler yan yoldan çevre yoluna çıkan otomobilin önündeki araç çarpmamak için aniden fren yaptığını arkasından gelen araçlarında duramayıp birbirine çarptığını söyledi. Uzun süre trafiğin tek şeritten ilerlediği yolda araçlar vinçlerle yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza alanından genel görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-İtfaiyenin sıkışan sürücüyü çıkarma çalışması

-Kazaya tanık olanların konuşması

-Sıkışan sürücünün çıkarılarak ambulansa götürülmesi

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,-

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Zonguldak'ta sokak köpeğine işkence iddiası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, başına plastik bidon geçirilip, vücudunda sigara söndürülen sokak köpeği, ölü bulundu.

Askeritepe Mahallesi'nde bir sokak köpeği, başına bidon geçirilmiş ve üzerinde sigara söndürülmüş halde ölü bulundu. Köpeği bulan Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma Federasyonu Kozlu İlçe Temsilcisi Tuğba Avcı, durumu Kozlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alırken, Avcı, "Köpek belediye tarafından yaptırılan hayvan barınağı inşaatının yakınına bırakılmış. Köpeğin cesedini görünce çok üzüldük. Köpeğin üzerinde sigara söndürülmüş. Yasaların caydırıcılığı olmadığı için bu olayların sonu olmayacaktır. Bir an önce cezai işlem yapılabilecek yasaların çıkmasını istiyorum. İnsanların hayvanlara karşı bakış acısını ancak caydırıcı cezalarla değiştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/KOZLU (Zonguldak), -

Kaynak: DHA