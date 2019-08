DHA YURT BÜLTENİ -11

19.08.2019 17:10

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10)

STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEK

Diyarbakır'da, aralarında Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Gazi Birlik-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasına destek verdiklerini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, HDP'li belediyelerin seçildikten sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yapma dışında hiçbir hizmet üretmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Seçildikleri günden bu yana icraatlarıyla terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hiçbir hizmet üretmeyen, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımızdan dahi rahatsız olanlardan açık ve net bir şekilde biz de bunlardan rahatsızız. Bizler şehit aileleri, gazilerimiz, bölge halkı, Diyarbakırlılar olarak devletimizin yanındayız. Bu topraklarda hür, bağımsız ve ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Bu kutsal topraklar tarihte olduğu gibi ihanet edeni hiçbir zaman üzerinde barındırmamıştır. Bugün itibariyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne vekil olarak atanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na öncelikle çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman ve her konuda şehit ve gazi ailelerimiz olarak yanında olacağız."

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 29 MEMUR YENİDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."



Şampiyon atlar Sultansuyu'ndan çıkıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 154 yıldır safkan Arap atı yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen yarış atları her yıl Temmuz ve Ekim ayında Bursa ve İstanbul'da 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz'in talimatı ile ilçe merkezine 5 kilometre mesafede 1865 yılında kurulan 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan çiftlikte o dönemde padişahlar için safkan Arap atı yetiştirilmeye başlandı. 1928 yılında 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Şimdiye kadar birçok şampiyon at yetiştirilen işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine, hem de yetiştiği işletmeye büyük paralar kazandırıyor. İşletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alan çiftlikte yarışseverlerin bir dönemler yakından takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırlar damızlık olarak kullanılıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yıl da Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen Safkan Arap Tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey'de satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılacak atların fiyatları ise akrabalarının başarılarına göre 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.

500 SAFKAN ARAP ATI SULTANSUYU'NDA

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe, işletmenin 1865 yılında Osmanlı döneminde kurulduğunu belirterek,"1924 yılında ziraat vekaletine devredilmiş ve 1984 yılından itibaren de 'Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' adı altında faaliyetlerine devam etmekte. İşletmemizde sertifikalı doğum yetiştiriciliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve gen kaynaklarını korunması adı altında safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılmakta. Bizim toplamda 500 civarında safkan Arap atımız mevcut olup, bunun 13 tanesi aygır, 110 civarında kısrağımız ve birli, ikili, üçlü olmak üzere erkek ve dişi taylarımız mevcut. Her yıl yaklaşık 100 civarında tayımız doğuyor. Bunlardan 90 tanesinin Bursa'da koşu tayı olarak, İstanbul'da da elit tayı olarak satışını yapmaktayız. Her geçen yıl, bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gerçekten Sultansuyu İşletmesi olarak başarılarımızın katlayarak devam ediyoruz" dedi.

YILSONU HEDEFİ 5 MİLYON LİRA

Her yıl işletme gelirlerinin arttığını ifade eden Karakeçe şöyle devam etti: "Bizim gerçekten şu anda gerek tay satışlarımızdan elde ettiğimiz gelirler, gerekse de yetiştiricilik primlerinden elde ettiğimiz gelirler katlanarak, artarak devam ediyor. Tay satışlarımız 2017 yılında yaklaşık 2.4 milyon lira, 2018 yılında 3.7 milyon lira ve 2019 yılında bu gelirimiz 4.8 milyon lira. Her yıl en az 1 milyon lira artarak devam etmiş. Buna paralel olarak yine bu sattığımız tayların hipodromdaki başarılarından dolayı elde ettiğimiz yetiştiricilik primleri de artış göstermiş. 2016 yılında 2.4 milyon lira olan yetiştiricilik primimiz, 2017 yılında 2.7 milyon lira, 2018 yılında 4.8 milyon lira, bu yıl da Ağustos ayı itibariyle 3 milyon lira civarında. Yıl sonunda inşallah 5 milyon lirayı geçeceği kanaatindeyiz. Bu satışlarda prim gelirlerinin iyi olmasının sebebi burada çalışan arkadaşlarımızın özveriyle, özenle gerçekten ihtişamla taylara bakması, bunlarında hipodromda başarılar kazanması, dolayısıyla ağabeyleri, ablaları başarılı olan tayların kardeşlerinde iyi fiyata satılması düşünülmekte. Şu anda 8 Ekim itibariyle İstanbul'da 16 tane tay satacağız. Gerçekten çok kaliteli taylar bunlar. Özellikle Özgünhan'a ait 6 tane tayımız var. Özgünhan bizim gerçekten Galileo'muz. Şuanda yavruları çok büyük başarılar elde ediyor. Özellikle Taykut, Altıncıhis, Gözyaşı Gecesi çok iyi. Diğer aygırlarımız da çok iyi ama tabi Özgünhan en iyisi. İstanbul'da satacağımız Ateştopu, Kafkaçağı, Onur Kaan, Dogakbey isimli atlarımıza ait yavrularımız da var. 16 tane 2 yaşlı erkek yavru var. Biz atçılık ve yarışçılık camiasına satışlarımızı bekliyoruz. İnşallah iyi bir satış olur. İyi gelir elde ederiz ve bu işi de arttırarak başarıyla devam etmeyi düşünüyoruz."

Hüsnü Arkan, söyleşide sevenleri ile buluştu

Yazar, müzisyen ve şair Hüsnü Arkan, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen kitap günleri kapsamında söyleşiye katıldı.

Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden, Ezginin Günlüğü Grubu'nun eski vokalisti, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan, Foça'daki söyleşide sevenleri ile bir araya geldi. Tarihi Beşkapılar Kalesi'nde başlayan söyleşi ve imza gününe Arkan'ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Foçalılar, yaşamının bir bölümünü Foça'da geçiren ve günlük yaşamlarında sıkça rastladıkları Arkan'a, müzik ve edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra merak ettikleri konularda da sorular yöneltti. Müzikseverler, geçen yıl bir mekanda verdiği konseri daha geniş kitlelerin dinleyebileceği alanlarda tekrarlamasını, bazı gençler ise düzenleyecekleri çevre kampanyalarında kendilerine destek olmasını istedi.

Foça'da yaşamaktan ve gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirten Hüsnü Arkan, "Bu gece Foça'daydık. Kitap imza günü ve söyleşimiz vardı. Eski, tarihi bir mekanda, kale içinde. Bende bir süredir Foça'da yaşamaya çalışıyorum. Foçalılarla güzel bir söyleşi yaptık. Müzikle, edebiyatla ilgili söyleştik. Gayet güzel bir gece oldu. Merak ettikleri, sormak istedikleri konulara cevap vermeye çalıştım. Daha çok edebiyat hakkında konuştuk" dedi.

Nilfüfer'de CHP'li başkanın imarsız alana kaçak villa yaptırdığı iddiası



Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in, İmar Barışı öncesinde imar izni olmayan bin 700 metrekare arsa üzerine 7 milyon TL'ye villa yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, kaçak yapılan villanın derhal yıkılarak, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Turgay Erdem ise villanın kendisine ait olmadığını söyleyerek, gerekli başvuruların ilgili bakanlıklara yapıldığını ifade etti. Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erdem, "Bizim belediyemizde iki yıl önce çalışıyordu. Ancak daha sonra kendisi ailesini gerekçe göstererek, ayrıldı. Şu anda kendi işini yapıyor. Ben de 1-2 defa binaya gittim" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, iddialara göre geçtiğimiz yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında, bin 700 metrekare alana sahip arsa satın aldı. 7 milyon TL harcayıp, lüks villa yaptırdı. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesildi. Kısa sürede tamamlanan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt döküldü.

Villanın İmar Barışı'ndan önce yapılmasının gündeme gelmesiyle ilgili olarak AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açıklamalarda bulundu.

'UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE KANITLADIK'

Villanın İmar Barışı'ndan önce yapıldığını belirten AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, "Mesele yapının yapıldığı yer. Hemen sulama göletinin, doğal alanın başlangıç noktası. Plan yok ve kaçak yapılmış. Bu daha büyük sıkıntı. Bu binaya yapı kayıt belgesi alınmış. Yapı kayıt belgesi alınırken, yapının İmar Barışı'ndan faydalanabileceği söylenmiş. Yani 31 Aralık 2017'den önce yapıldığı söylenmiş. Bu tarihten önce yapılmadığını bizler uydu görüntüleriyle belirlemiştik. İmar Barışı'ndan yaklaşık 2 buçuk ay önce, burası ağaçların olduğu boş bir alan. Arsa da değil. 25 Nisan 2018'de bir uydu görüntüsü daha aldık. Yani İmar Barışı'ndan yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sonra. Bu görüntüde ise arazinin tesviye çalışmaları ile küçük taş duvarların yapılmaya başlandığı görülüyor. Yani burası 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılmaya başlanmış bir yapı, dolayısıyla İmar Barışı'ndan faydalanamaz" dedi.

'YAPININ EN KISA ZAMANDA YIKILMASINI BEKLİYORUZ'

Olayın takipçisi olduklarını vurgulayan Ufuk Ay, "Nilüfer Belediye Başkanlığı'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na, uydu görüntülerini verdik. Burası tarım alanıdır. İmar izni ve imar planı yoktur. Daha da önemlisi çok nadir doğal güzellikte olan bir yerdir. Baraj gövdesinin üstüdür. Su biriken, sulamada kullanılan, ihtiyaç anında içme suyu olarak da kullanılabilecek olan bir alanın hemen kıyısındadır. Bu nedenle bu yapı kaçağın ötesinde yapılmaması gereken bir bölgededir. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyunda oldukça geniş yer buldu. Nilüfer Belediyesi'nden bir beklentimiz var. Biz bu yapının en kısa zamanda yıkılmasını bekliyoruz. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK YIKMAZSA BİZ YIKACAĞIZ'

Nilüfer Belediyesi Başkanı CHP'li Turgay Erdem ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Erdem, şunları söyledi:

"Nilüfer Belediyesi ve belediyemiz özelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ile başkanlarına karşı bir algı operasyonunun sonuçları olarak görüyorum. Bahsedilen konu ile hiçbir ilgim yok. Ne bana ait ne de benim herhangi bir şekilde yaptırım uyguladığım bir yer. Orayla ilgili şikayet geldiğinde Nilüfer Belediyesi olarak gittik. Mühür de vurduk. Ancak, tarafları çağırdığımız da bize yapı kayıt belgesi getirdiler. Konuyu kaçak inşaat üzerinden tartışıyorlar ama aslında tartışılması gereken şey, yapı kayıt belgesinin kimin tarafından verildiği ve İmar Barışı adı altında çıkarılan yasanın, bu tür yapıların tekrardan yasallaşma girişiminden kaynaklandığıdır. Dolayısıyla amaç burada belediyeleri yıpratırken, bir taraftan da kendi yapmış oldukları uygulamaların önünde legal bir durum oluşturma girişimi. Bence öncelikle İmar Barışı'nı tartışmak lazım Türkiye'de. Bu tür yapıların hepsine İmar Barışı'ndan sonra af verilmiş. Hiçbir yetki de belediyelere verilmemiş. Yapı kayıt belgeleri belediyeler tarafından değil bakanlık tarafından beyan usulüyle veriliyor. Tartışmalı. O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız. "

'O VİLLAYA SADECE MİSAFİRLİĞE GİTTİM'

Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair ortaya çıkan iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Erdem, "Bizim belediyemizde iki yıl önce çalışıyordu. Ancak daha sonra kendisi ailesini gerekçe göstererek, ayrıldı. Şu anda kendi işini yapıyor. Yani bu konuyu benimle ilgilendirmek kadar yanlış bir şey olamaz. Benim başka bir özel hayatım var. Özel hayatlarla yapılan işlerle yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Şahsın bina ile ilgili ne kadar harcama yaptığını bilmiyorum. Bizde iki yıl önce çalışırken, işten ayrıldı. Anladığım kadarıyla aileden gelen maddi kaynaklardan dolayı, buradaki kaynakları yeterli bulmadığı için ayrıldığını söylediler. Ben de 1-2 defa binaya gittim. Ama dediğim gibi yapı barışından İmar Barışı'ndan faydalanmış olan bir yapıya misafir olarak gittim ve orada da bulundum. Daha sonra şikayet üzerine ekipleri de gönderdim. Yapı kayıt belgesini gösterdikleri zaman, bununla ilgili benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapı kayıt belgesi tamamen bakanlık tarafından veriliyor. Yasanın içinde de şöyle bir şey var; 'Yapı kayıt belgesi almış olan binalarda belediyeler tarafından herhangi bir şekilde ceza kesilmiş olsa dahi, o paralar ödenmez' diye bir kayıt var. Yani biz oraya herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle bakanlığa gönderiyoruz bu işlemleri. Çünkü o tarihteki uydu fotoğraflarının hiçbiri bizde yok."

'İDDİALARINI KANITLASINLAR, BAŞKANLIKTAN İSTİFA EDERİM'

Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak da Başkan Turgay Erdem, "Bunu da çıkan haberlerde izledim. Böyle bir şey mümkün değil. Orada asfalt da yok. Anladığım kadarıyla yapı sahibi kendi evinin önüne parke kilit taşları döşettirmiş. Faturaları da muhtemelen kendisindedir. Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim. Böyle bir şey mümkün değil. Özellikle benim üzerimden yapılan bu algı operasyonu ile ilgili hukuki mücadelemi de başlattım. Bunu yapanlarla ilgili de gerekli yasal işlemleri uygulatacağım" diye konuştu.

