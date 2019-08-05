DHA YURT BÜLTENİ-11

'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

1)DEAŞ ŞÜPHESİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üzerinde 'Sakın açmayın, polise teslim edin' yazan çuval ile sarılan paketin içerisinden 1 adet lav silahı ve 5 el bombası çıkarken, polis inceleme başlattı. Sokakta ve çevrede bulunan güvenlik kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çuvalı kaldırıma bırakan kişi aranıyor. Karamürsel'de daha önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar yapılırken, örgütle bağlantısı olup pişman olan kişilerin de bırakmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL(Kocaeli),

==============================================

2)KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarptı. Kaza ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi ve kucağındaki çocuğuyla kaldırımda beklerken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan ve adı öğrenilemeyen kişiye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba ve çocuğu kazada yaralanmazken, motosikletin baba ve çocuğuna çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

41 MB

===============================================

3)ARACINA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D., telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.'nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma karakolunda alınan ifadesi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D. sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırmaması için ormanlık alana götürdüğünü belirterek, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum" savunmasında bulundu.

SERBEST KALDI

Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), -

===============================================

4)ANTEP FISTIĞI HIRSIZLARINA GÖZALTI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, fıstık bahçelerinden Antep fıstığı çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bahçelere girerek, ağaçlardaki fıstıkları çalanların bulunduğu 2 otomobili tespit eden ekipler, sürücüleri Turnalı Mahallesi kırsalında durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, çalındığı değerlendirilen 250 kilo Antep fıstığı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü F.Ö. ile yanında bulunan M.Ö., S.Ö. ve M.Ö., gözaltına alınarak, sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Olay yeri genel

Fıstıkların bulunduğu araç

Aracın içinde fıstıklar

Hırsızlık zanlıları

(KJ: Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 64 MB

==================

5)KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolu Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönünde ilerleyen M.G.'nin (42) kullandığı 32 HH 994 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen D.Ü. (38) yönetimindeki 27 Y 5969 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan M.Ü. (29), G.Ü. (7), Z.Ü. (9) ve M.Ü. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Ambulansın Acil Ünitesine gelişi

Acilde yaralılar sedyede detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

=========================================================

6)SİVAS'TA 'GARDAŞLIK FESTİVALİ' COŞKUSU

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Dünya Sivaslılar Günü'nde 2 gün sürecek 'Gardaşlık Festivali' coşkulu şekilde başladı. Sosyal medyada paylaşılan hastag Türkiye ve Dünya gündemine girdi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği'nce dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için 'Gardaşlık Festivali' başladı. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları, kentte bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'i nedeniyle bugün başlayan festival 2 gün sürecek. Festivalin ilk gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve il protokolü üyeleri "Kanım Sana Feda Gardaşım, Kan Bağışında Buluşalım" ekinliği kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu. Daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde eski Sivas'ı anlatan 41 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde Buruciye Medresesi önünde ise 16 ilçeden halk oyunları gösterisi sunuldu. Altınyayla ilçesinin deve oyunu büyük ilgi gördü. '5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü' ayrıca sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ülke genelinde ve dünyada Sivaslılar #DünyaSivaslılarGünü hashtagi ile paylaşımlar ilk sıralarda yer aldı. Başka şehirlerde yaşayan ve festival için kente gelen Sivaslılar da coşkuya ortak oldu. Kent meydanına konuyan yöreye özgü 'Ağırlama halayı' görseli de ilgi çekti.

'SİVASLILARIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMAZ'

Ordu'dan memleketi Sivas'a gelen tarih öğretmeni Murat Özgülmez, "Gardaşlar gününde bizimde payımız bulunsun diye geldik. Yürüyüş var inşallah, ona katılacağız. Sivasımızı seviyoruz. Böyle bir etkinliğin olması bizim için güzel bir şey. Sivasımızı gelip gezip görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivas'ta yaşayan Fatih Kılıç ise "Sivaslıların dünyada eşi benzeri bulunmaz. Mert ve dürüstlerdir. Sivas'ın ayrıcalığı budur" diye konuştu.

Eda Kabakçıoğlu da böyle bir gün olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ağustos'un 5'i 58 oldu. Çok mutlu olduk. Katmerimiz, çöreğimiz, paçamız ve kellemiz her şeyimiz var. Meydanımız çok güzel" ifadelerini kullandı.

Gardaşlık Festivali iki gün boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Protokolün kan bağışında bulunması

-Eski Sivas fotoğrafları sergisi açılışı

-İlçelerin halk oyunları gösterileri

-Kent merkezinden görnütüler

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS





Kaynak: DHA