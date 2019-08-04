DHA YURT BÜLTENİ-11

1)POLİS, SURİYELİ KAÇAK GÖÇMENİ KURTARIP, AMBULANSA KADAR SIRTINDA TAŞIDI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak yollarla sınırı geçerken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeli genç, kurtarıldı. Komiser yardımcısı Tarık Köse, kaçak göçmeni sırtına alıp bulunduğu yerden ambulansa kadar taşıdı.Reyhanlı ilçesinde dün gece saatlerinde polis ekipleri, Suriye sınırındaki Yenişehir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada kayalıklardan bir gencin yardım çığlığı duyuldu. Polis ekiplerinin başındaki komiser yardımcısı Tarık Köse, bir Suriyelinin yüksek bir yerden düşüp kayalıklarda sıkıştığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Köse, el feneri yardımıyla kaçak göçmenin yanına indi. Tarık Köse, Suriyeliyi sıkıştığı yerden kurtarıp, sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmenin kollarında ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 Suriyeli ise haklarında işlem yapılması için sınırdaki askeri birliklere teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Polisin göçmeni sırtında taşıması

Kurtarma çalışmaları

SÜRE: 02'01" BOYUT: 224 MB

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU Kamera: REYHANLI (Hatay),

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2)EMNİYET MÜDÜRÜNÜN MAKAM ARACI, ŞEHİT ÇOCUĞUNA SÜNNET ARABASI OLDU

TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun makam otomobili, 2013 yılında İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın(8) için sünnet aracı oldu. Evli ve 1 çocuk babası Şehit Polis Memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 Pazar günü görev dönüşünde, E-5 Karayolu Kartal yönünde, Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Bayın'ın cenazesi memleketi Tokat'ta, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde toprağa verildi. Şehit Bayın'ın ailesinin yanına yerleşen eşi Zeynep Bayın, oğlu Yusuf Emre için özel sünnet düğünü düzenledi. Sünnet düğününde Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun makam otomobili, Yunus Emre'nin sünnet aracı oldu. Uzunburun İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan polis ekipleri konvoy eşliğinde Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın baba evine hareket etti. Burada dedesi Dursun Bayın'ın yaşadığı evden alınan Yusuf Emre Bayın sünnet aracına binerek köy mezarlığında bulunan babası Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın kabrini ziyaret etti. Sünnet kıyafeti ile babasının kabrini ziyayet eden Yunus Emre'ye annesi Zeynep Bayın ve polis ekipleri de eşilik etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaretin ardından sünnet aracına binen Yunus Emre'nin düğün konvoyuna polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

'KEŞKE EŞİM DE BURADA OLSAYDI'

Küçükbağlar köyünden yola çıkan konvoy şehir turu attıktan sonra sünnet düğünün yapılacağı, düğün salonuna geçti. Burada ise Yunus Emre'yi Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri karşıladı. Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın eşi Zeynep Bayın "Eşim şehit olduğu zaman oğlum 15 aylıktı. Şu an 8 yaşında. Sünnet töreni yapmaya karar verdik dedesi ile beraber. Emniyet teşkilatına davetiye götürdüğümüzde müdürümüz üzerine düşen ne varsa yapacağını ve her zaman yanımızda olacağını hissettirdi bize. Bugün de onu hissediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz, keşke eşim de burada olsaydı. Hep bir hayali dedesinin torunlarına sünnet düğünü yapacağı hayaliydi. Allah bundan sonra oğlumuzdan yüzümüzü güldürsün, hayırlı güzel yazılar yazsın" diye konuştu.

Yunus Emre Bayın' ise herkese teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

'ONLAR İÇİN YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK'

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise Yunus Emre'nin mutlu gününde birlikte olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleketi millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Yunus Emre de bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Makam aracının görüntüsü

-Şehidin mezarını ziyaret

-Konvoy görüntüleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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3)KÖRFEZ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde aynı yöne giden 2 otomobil çarpıştı. Araçlardan biri bariyerleri aşarken, 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Körfez D-100 Karayolu Yarımca Polis Merkezi önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Karaaslan idaresindeki 34 AV 1988 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen otomobilin çarpmasının etkisiyle 2 otomobil bariyerleri aştı.

Kazayı gören Yarımca Polis Merkezi'nde görevli polislerin destek istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Bariyerleri aşan otomobilde bulunan Ebubekir Soyyiğit ve Muhammet Soyyiğit ile otomobil sürücüsü Cengiz Karaaslan'a sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Cengiz Karaaslan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik kısa süreli olarak dururken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada ulaşım yan yol üzerinden sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Trafik yoğunluğundan görüntü

Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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4)YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL UÇTU: 3 YARALI

DÜZCE'de, otoyoldan çıkan araç 50 metre uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresindeki 28 ES 631 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre uçtuktan sonra köprü altına düştü. Kaza sonrası ters dönen aracın içerisinde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu araçtan çıkarıldı. Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz ve Fatma Aksu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza alanından görüntü

Yaralılara 112 müdahale görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

TEM otoyolundan görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

Yaralı sürücünün görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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5)TEL ÖRGÜLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ŞANLIURFA'da tel örgülere arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yol kenarındaki tel örgülere sıkışan köpeği görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Tel örgülere sıkışan köpek

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

İtfaiye ekipleri sıkışan köpeği kurtarması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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6)OSMANİYE'DE ÇOCUKLAR TAHTA ARABALARLA YARIŞTI

OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı yapılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı. Eski sokak kültürünün canlandırıldığı adrenalin dolu organizasyonda, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı. Şenlik tepesi yokuşunda, kısasıya çekişmeli geçen mücadelelerde 12 yaş altı çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı. 10 tahta araba ile yarışan 40 öğrenci, izleyenlere de güzel dakikalar yaşattı. Bazı büyükler de çocukluklarını hatırlayıp, tahta arabalara binmenin keyfini yaşadı.

Yarışmayı kazanmak için usta şoförler gibi tahta arabalarla yokuş aşağı inişte kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, bitiş noktasında birbirlerini tebrik ettiler. Küçük kazalarında yaşandığı tahta araba yarışmaları sonunda birinci Semih Gül, ikinci Alihan Evin ve üçüncü Muhammet Koray Demirel oldu. Dereceye giren çocuklara, madalya, kırtasiye çeki ve 1 günlük sınırsız masal park giriş kartı hediye olarak takdim edildi. Etkinlik sonunda, tahta arabaların yapımında emeği olan Ahmet Ünal'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Tahta arabalarla yokuş aşağı inen çocuklar

-Tahta araba ile inerken küçük kaza yaşayan bir veli

-İki çocuğun mücadelesi

-Üç yarışmacının mücadelesi

-Tahta arabaların virajı dönmesi

-Çocuklar ve tahta arabalar

-Yarışmaya destek olanlara plaket verilmesi

-Dereceye girenlere ödülleri verilmesi

-Yarış öncesi tahta arabalara binen çocuklar

-Start verilmesi yarışın başlaması

SÜRE: 03'57" BOYUT: 124 MB

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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7)KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



ISPARTA'da çocuk parkında 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup, yanındaki annesi ve 5 yaşındaki kardeşine saldırdığı öne sürülen 2 erkek, çevre sakinleri tarafından dövülerek polise teslim edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, cuma akşamı inşaat halindeki kültür merkezi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi. Ş.M. ve H.İ. adlı iki erkek, annesi ve küçük kardeşiyle yürüyen kız çocuğuna iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Anne ve kızlarının tepki gösterdiği şüpheliler, çocuklardan küçük olanı darbetti. Olaya müdahale eden çevre sakinleri, çıkan tartışmada Ş.M. ve H.İ.'yi dövdü.

Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü olduğu öne sürülen şüpheliler, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların şüphelileri darbettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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8)SILA'DAN YAZ KONSERLERİNE KARANFİLLİ BAŞLANGIÇ

TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alarak hayranlarını coşturdu.

'Meşk' adlı şarkısı ile gönülleri fetheden Sıla, yaz konserleri serisine turizm cenneti Bodrum'dan başladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere gelen izleyiciler girişte karanfillerle karşılandı ve her konuk elinde bir karanfille konser alanına girdi. Hayranları sahneye çıkan Sıla'yı ellerindeki karanfillerle karşıladı. Konserin başında hayranlarını çok özlediğini belirten Sıla, "O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Mayıs'ta geldim Bodrum'a postu serdim. O zamandan beri de biraz arınma, biraz da iyileşmek amaçlı ne sahne, ne bir şey. Çok da iyi geldi. İyi bir konser olmasını gönülden diliyorum. Heyecanım ikinci şarkıda dinecek gibi. Dinmezse de biz bizeyiz zaten" diyerek 'Karanfil' şarkısını Antik Tiyatro'yu dolduran sevenleriyle birlikte söyledi. Dev bir koro gibi şarkıya eşlik eden hayranlarına, "Şarkıyı tam öğrenmemişsiniz onu bir baştan söyleyeyim" diyen Sıla, güldürdü. Hayranlarına 'Hepinizin karanfili var mı?' diye soran Sıla, "O karanfillere ihtiyacımız var. Benim de bir karanfilim var. 'Karanfil' şarkısının söz yazarı Umut Yaşar Sarıkaya aramızda. O, 'Karanfil' şarkısının mimarıdır. Karanfili dilerseniz saçınıza, dilerseniz yakanıza, dilerseniz de benim gibi göğsünüzün arasına koyabilirsiniz. Herkes tamamsa 'Karanfil' şarkısının nakaratını beraber söyleyelim" diyerek, Sarıkaya ile birlikte düet yaptı.

YENİ İMAJIYLA IŞIL IŞIL

Uzun süredir kısa saçlı olan Sıla, Bodrum konserinde uzun saçlı yeni imajıyla da büyük beğeni topladı. Konserin ilk yarısına ışıl ışıl uzun bir elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarıda ise tek omuzlu kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı Zeybek'i de Bodrum'da dinleyicisi ile buluşturan Sıla'ya zeybek oynayan minik bir de efe eşlik etti. Küçük efe Çağıl Ayaz, şarkının sonunda Sıla'ya bir kolye armağan etti. Küçük Efe, performansıyla büyük alkış aldı. Sıla, yaz konserleri kapsamında gelecek günlerde Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de hayranlarıyla bulaşacak.

Görüntü Dökümü

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-Sıla'nın sahneye çıkması

-Sıla'nın şarkılarını seslendirmesi

-Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran izleyicilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ BODRUM (Muğla),

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Kaynak: DHA