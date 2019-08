DHA YURT BÜLTENİ - 11

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı: 5 ölü 15 yaralı (2)

BALIKESİR VALİLİĞİ: 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'de seyir halindeki otobüste yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Balıkesir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Küçükkuyu istikametinden-Ankara istikametine hareket eden Sürücü N. D. idaresindeki 06 …. plakalı yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. 34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3'ü yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

BALIKESİR,

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)

KILIÇDAROĞLU, HOPA'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinin ardından geldiği Hopa'da halka seslendi. Sevgi üzerine siyaset kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerilim, kavga değil, sevgi üzerine bir siyaset inşa etmek istiyoruz. 'Mart'ın sonu bahar olacak' dedik. Oldu mu, oldu. Tüm söylemlerimizi sevgi üzerine inşa ettik. Her şey söylediler, hakaret ettiler bize. Ne söylerlerse söylesinler, benim yüreğimdeki insan sevgisi asla ve asla silemezler. Herkesi seviyorum. Allah'ın yarattığı her şeyi seviyorum. Sevgi üzerine bir siyaset. Siyasetçinin de görevinin bu olması gerek. Bu topraklarda sevgi var, barış var. Siyaset bu toprakları kirletiyor aslında. Kavgayı siyaset yapıyor. Niye kavga ediyoruz? Siyaset, hizmet yarışı olmalı. Vatandaş, herkes vergi veriyor, belediye başkanı sizin ödediğiniz vergileri sizin için harcamak zorunda. Harcarken de size hesabını vermek zorunda. Eğer vermiyorsa, bilin ki o belediye başkanı, cebini düşünüyor, vatandaşı değil. Başkanlar, bakanlar, devletin bütçesini yönetenler, nereye hangi paraları harcadıklarının hesabını vermiyorsa, ceplerini düşünüyorlar demektir. Siyasetçi hesap veriyorsa, kul hakkı yemeyen bir siyasetçi demektir" dedi.

'SURİYE İLE DERHAL BARIŞMALIYIZ'

Orta Doğu'ya barışı, huzuru ve sevgiyi getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız Suriyelilerden şikayet ediyor. 3,5 milyon Suriyeli var, vatandaş şikayet ediyor. Vatandaş, 'Suriyeli birinci, biz ikinci sınıf vatandaş haline geldik. Hastanede onlara öncelik var, bize yok' diyor. 40 milyar dolar yardım yapıldı. ya hu nereye gitti bu para? Suriyelilere iş var, benim çocuklarım işsiz. Şu soruyu özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin düşünmesini isterim. Neden biz Suriye'ye girdik? Neden Suriye'ye silah soktuk? Neden Müslüman'ı Müslüman'a kırdırdık, neden orada insanlar birbirlerini öldürüyor? Saldıran her taraf, 'Allah Allah' diye saldırıyor. Birisinin elinde Rus, diğerinin elinde ise Amerikan silahı. Kim kazanıyor? Rusya ve Amerika kazanıyor. İslam dünyası da kaybediyor. Suriye ve Mısır'la derhal barışmalıyız. Bu iç savaşı sona erdirmeliyiz. İç savaşın sona erdirilmesiyle onlara her türlü yardımı yapmalıyız, onları kendi ülkelerine huzur içinde göndermeliyiz. Eğer biz bunu yaparsak, Orta Doğu'nun en saygın ülkesi haline geliriz. Orta Doğu'ya ve bu bölgeye barışı, huzuru ve sevgiyi getireceğiz. Terörü bitireceğiz. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Üreten Türkiye'yi kuracağız, tüketen değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlardan detay

Alandan detaylar

Kılıçdaroğlu detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, 6 yaralı

Kars'ta şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, kazada 6 kişi yaralandı.

Olay Kars-Iğdır karayolu vericiler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mahir Şaran idaresindeki 36 S 0094 plakalı servis minibüsü Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Vericiler mevkiinde şiddetli rüzgar sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi. Yola yan yatan araçta bulunan diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Karayoluna yatırılan 6 yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra Harakani Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerindeki yaralıların görüntüsü

-Devrilen minibüsün görüntüsü

-Vatandaşların yaralılara müdahalesi

-Kaza yerinden genel ve detay

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehir içi taşıma yapan halk otobüsüne binen hamile kadın araçta bayılınca, şoför Mehmet Emin Yıldırım, kadını yolcularla beraber hastaneye götürdü. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinek Mevkii ile Kestel Mahallesi hattında çalışan Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı 07 HDN 50 plakalı özel halk otobüsüne, dün saat 12.30 sıralarında Hacet Mahallesi'nde hamile kadın yolcu bindi. Otobüsün orta kısmında ayakta yolculuk yapan kadın, bir süre sonra fenalaştığını belirterek inmek istediğini söyledi. Otobüs durağa yaklaştığı sırada kadın yolcu bayıldı. Diğer yolcular kadına yardım ederken, durumu şoför Yıldırım'a söylediler.

GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ, HASTANEYE SÜRDÜ

Bunun üzerine Mehmet Emin Yıldırım, güzergahını değiştirerek araçtaki yolcularla hamile kadını Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın hamile yolcuyu hastaneye götürdüğü anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUMU İYİ

İlçede 4 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyleyen Mehmet Emin Yıldırım, normal güzergahında ilerlerken kadın yolcunun fenalaştığını belirtti. Durağa yanaştığı sırada yolcunun bayıldığını belirten Yıldırım, "Tabi o anı gören yolcular biraz panikledi. Tereddüt etmeden yolculara söylersek 'inecek olan varsa burada insin, yoksa hastaneye kadar durmayacağım' dedim. Güzergahın dışına çıkarak yaklaşık 7 dakikada yolcumuzu hastaneye ulaştırdık. Şoförler olarak her zaman vatandaşlarımız için buradayız. Hanımefendi bayıldığında sapsarı olmuştu. Durumu şu an gayet iyiymiş. Kadının ailesi de teşekkürlerini iletti" dedi.

'HASSASİYET GÖSTERİRİZ'

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Mehmet Emin Yıldırım'ı davranışından dolayı taktir ettiğini söyledi. Başkan Çelik, "Aslında bizim şoförlerimiz gerçekten duygusal insanlardır. Çok iyi hizmet yaptıklarını görüyoruz. Konu sağlık olunca hiçbir şey bizim önümüzde engel teşkil etmez. Vatandaşımızı en kısa ve en iyi yoldan hastaneye ulaştırmak için gerekli hassasiyeti gösteririz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Olayla ilgili otobüs kamera görüntüleri

Hamile kadının hastaneye alınmasından cep telefonu görüntüsü

Mehmet Emin Yıldırım otobüs ile görümtüleri

Mehmet Emin Yıldırım röp

Nuri Çelik röp

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen kalıntıların araştırılması için girişim başlatıldı.

Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde denizde kalıntılar olduğu fark eden vatandaşlar durumu, yetkililere bildirdi. Bir yapıyı andıran kalıntıların araştırılması için Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'nce girişim başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Mdürlüğü yetkililerine bildirilen konuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi.

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, denizde kalıntılar olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Denizde yüzenler, buraların bir inşaat duvarı şeklinde olduğunu beyan etti. Bizde bakıp gözlemlediğimizde burada gerçekten deniz içinde belki bir saray belki bir yalı benzeri binanın temellerinin olduğunu tespit ettik. Bunun da araştırılması için çalışma başlattık. Ünyemiz zaten yedi bin yıllık geçmişe sahip. Tozkoparan Mağarası, Ünye Kalesi ve Ayenikola Adasıyla geçmişe dönük tarihi bir şehir. Bu nedenle bu yapıların da bu tarihlere dayanan geçmişi olduğuna inanıyoruz' dedi.

Bölgede turizm işletmesi bulunan Murat Genç ise, 'Yapı bir süredir dikkatimizi çekiyordu. Duvarları ve odalarıyla birlikte gördüğümüzde biz de inanamadık. Araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşallah Ünye'nin tarihine ışık tutacak yapılar gün yüzüne çıkartılır' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Denizdeki kalıntılardan genel görüntü

Ünye Turizm Derneği Başkanı Adnan Sobi röportajı

Bölgede turizm işletmeciliği yapan Murat Genç röportajı

Süre: 4.33 DK. Boyut: 665 MB

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN-ÜNYE-(Ordu)-DHA

Gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı

Yaz tatillerini anavatanda geçiren gurbetçiler, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla dönüş yapan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ükelerinde yaşayan gurbetçilerden, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelenler, izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kapıkule içi ve karayolu üzerinde araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı Almanya'ya dönen İsmail Pak, "Balıkesir'de tatilimizi geçirip dönüş yoluna geçtik. Şimdi iş başı yapmak için geri dönüyoruz. Memleketi şimdiden özledik" dedi.

Almanya'ya dönmek için yola çıkan Muzaffer Gönül, "Tatili Afyonkarahisar, Ayvalık, Altınoluk'ta geçirdik. Kapıkule'de yoğunlukta çok. Sıra beklemek istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Akraba eş dost ziyaretlerimizde oldu. Moral depolayarak işimizin başına döneceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kapıkule'de oluşan araç yoğunluğu

Araç kuyruğundan detaylar

Kapıkule'ye giriş yapan araçlar

Gurbetçilerle röp'ler

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

Marketteki yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastanelik oldu

Aksaray'da, marketteki elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen, 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki markette, saat 12.00 sıralarında, elektrik panosunda yangın çıktı. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 45 dakikada söndürdü. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar ise itfaiye erlerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen, 3'ü çocuk 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

İtfayenin yangına müdahalesi

Üst katta kalanların merdiven ile kurtarılması

Yangından genel detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA