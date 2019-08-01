DHA YURT BÜLTENİ - 11

9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (3)

17 YAŞINDAKİ AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

CENAZE BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEk

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol'u, 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Yunus Emre'nin cenazesi otopsi işleminin ardından ailesi tarafından Adli Tıp'tan teslim alındı. Cenazenin bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Yunus Emre Akyol'u son olarak gören yaklaşın 20 kişinin ifadesine başvurdu. Akyol'un ağabeyi Ö.F.A.'nın ifadesi de Çocuk Şube ekiplerince alındı. Burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler, Ö.F.A.'nın üzerinde odaklandı. Ö.F.A., kardeşiyle kavga ettiklerini, daha sonra tokat atıp bayılttığını ve kardeşini tarım ilaçlama tankına atıp, üzerine de kapağını kapattığını itiraf etti.

Gözaltına alınan Ö.F.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 17 yaşındaki Ö.F.A., savcılık ifadesinin arından mahkemeye çıkartıldı. Ö.F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yunus Emre Akyol'un yüzüne darbe aldığı ve daha sonra havasız kalarak öldüğü kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZE ALINDI

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yunus Emre Akyol, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

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-17 yaşındaki Ö.F.A'nın ağlarken görüntüsü (Mavi tişörtlü, oturarak ağlayan)

-Adli tıptan görüntüler

-Cenaze aracının gitmesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldüren Özkan O. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Özkan O. burada pişman olduğunu belirterek, "Namus için yaptım" dedi.

Olay, dün akşam Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süredir birlikte olduğu işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Ancak Özkan O. ayrılma fikrine karşı çıkarak, genç kızın peşini bırakmadı. Özkan O. dün akşam mesai bitiminde Gülay Şimşek'in karşısına çıktı. İkili, 'ayrılık' konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile Şimşek'e 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan Gülay Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Otomobille kaçan Özkan O. ise gece yarısı Kayseri'ye 116 kilometre mesafadeki Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yol kontrolü sırasında yakalandı. Kayseri'ye getirilen Özkan O.'nun sorgusunun ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Bu arada öldürülen Gülay Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hunat Camine getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına genç kadının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi İldem mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Cenaze namazından görüntü

-Zanlının Adli Tabiplikte görüntüsü

-Genel detay

Süre: 7 dakika - 881 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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İklim değişikliği, hasat dönemini etkilemeye başladı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, iklim değişikliğinin hasat dönemini olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, "Tarım uygulamalarımızın da bu değişikliğe göre yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Özellikle bu konuda bilim adamlarının çalışma yapıp çiftçiyi bilgilendirmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin tahıl ihtiyacını karşılayan ilk 5 il arasında yer alan Sivas'ta, buğday hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da merkeze bağlı Himmetfakı köyündeki hasadı yerinde inceleyerek çiftçilerden bilgi aldı. Bu yılki yağmurların beklenenden geç yağması ve ani ısınmaların hasatta bazı olumsuz etkilenmelere neden olduğu belirtildi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğdayda yüzde 30-40 oranında kalite kaybı olduğunu belirterek, "İklim şartlarının değişmesi, mayıs ve nisan aylarında beklenen yağmurların haziran ayına sarkması dolayısıyla bir sıkıntı oldu. 2018 yılında da gübre fiyatlarının da çok pahalı olması ve fazla kullanılamaması nedeniyle buğday kalitesinde bir nebze de olsa kalite düşüklüğü var ama buna da çok şükür diyoruz. Zor şartlar altında ve girdilerin çok pahalı olduğu bir dönemde çiftçilik yapan ve ülkemize katma değer kazandıran çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 gün daha Sivasımızda buğday hasadımız devam edecek" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR'

Sivas'ın daha önce yıllık 1 milyon ton oranındaki buğday rekoltesinin yıllar içinde düşüşe geçtiğini ve bu yıl, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 450-500 bin ton arasında ürün beklendiğini anlatan Çetindağ, "Gübre ve tohum fiyatlarının yanı sıra 2019 yılında iklim şartlarının çok etkilemesi, yağmurların zamanında yağmaması buna neden oldu. Artık iklimler değişti, küresel ısınmalar başladı. Bizim de tarımımızı buna göre ayarlamamız lazım. Çiftçimizi buna göre hazırlamamız lazım. Beklenmedik zamanlara sarkan yağmurlar, birden yaşanan ısınmalar buna hazırlık yapılması gerektiğinin işareti. Özellikle bilim adamlarımızın, üniversitedeki hocalarımızın, çok değerli ziraat mühendisi profesörlerimizin, veterinerlerimizin buna göre çalışma yapması gerekir. Herkes elini taşın altına koysun, sahaya insin ve iklim değişikliklerine göre biz kendimizi ayarlayalım" diye konuştu.

Türkiye'nin kendi kendine yetecek tarım ve hayvancılık potansiyeline ulaşmasının elzem olduğunu aktaran Çetindağ, "Türkiye'de bu potansiyelimiz var, sulanabilir arazilerimiz var. Dünyada belki 4 iklimi yaşadığımız bir memleketimiz var. Bunun için biz tarımı çok iyi değerlendirip liyakatli insanları sahada görevlendirmeliyiz. 4 yıl ziraat fakültesinde okutulan gençlerimiz çiftçimize bir şey veremiyor. 2 yıl okulda teorik eğitim alıyorsa, 2 yıl da tarlada çalıştırılması lazım. Masa başlarında oturan ziraat mühendisi istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Araziden görüntüler

-Biçerdöverle buğday hasadı

-Ziraat Odası Başkanının açıklaması

Haber: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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Polis hayvan satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi

Düzce'de polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarınının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda bilgilendirdi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'Sahte Para Kurbanı Olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Polis, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hayvan satıcılarından Mehmet Demir, bu süreçten sonra daha dikkatli olacaklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadık. Ama iyi yapıyorlar." dedi.

Murat Demir ise, "25 yıldır bu sektördeyiz. Sahte para ile her sene karşılaşıyoruz. Bankaya her gittiğimizde yüksek meblağlarda bin iki bin lira çıkıyor. Onlarda hep bizim cebimizden çıkıyor. Alırken dikkat etmek lazım. Paraya iyi bakmak lazım. Alıcıya iyi bakmak lazım. Allah yardımcımız olsun. Herkesin kendi vicdanına bıraktık artık. Emniyetin yaptığı uygulama çok güzel. Esnafın bilinçlenmesi lazım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Hayvan pazarında polis ekiplerinin sahte para ve gerçek para gösterirken görüntüsü

Polis ekiplerinin sahte paranın ve gerçek paranın özelliklerini anlatırken görüntü

Hayvan satıcıları ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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İş insanı hayatını yogayla değiştirdi

İzmir'de geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle aylarca hastanede yatan ve bu nedenle çalışamayan iş insanı Hüsnü Ünver (75), hayatını yoga ile değiştirdi. Hindistan'da yoga eğitimi alan Ünver, şimdi elde ettiği tecrübelerini birçok kişi ile paylaşıyor.

İzmir'de 18 yıl önce geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle aylarca hastanede kalan Hüsnü Ünver, taburcu edildikten sonra, Hindistan'a gidip yoga eğitimi aldı. Tüm işlerini bırakma kararı alan Ünver, aldığı yoga eğitimlerinin sonunda yoga eğitmeni olmaya karar verdi. Ayvalık'ta yoga okulu açan Ünver, 60 yaşına kadar nakliyecilikten otelciliğe kadar birçok sektörde çalıştığını söyledi. Önceleri sağlıksız bir yaşam sürdüğünü belirten Ünver, "Kalın enseli, göbekli, öfkeli, sinirli bir insandım. Yıllar önce İzmir'de geçirdiğim ani rahatsızlıktan sonra aylarca hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir arayışa girdim ve sonunda yogayla tanıştım. Hindistan'a gittim. Orada eğitimler aldım ve eğitmenliğe başladım" dedi.

'KARAVANLA AYLARCA YOL YAPIYORUM'

Yaz aylarında Ayvalık'ta, kış aylarında ise Antalya'da yoga eğitimleri verdiğini söyleyen Ünver, "Yaşı nüfus cüzdanındaki rakam belirlemez. Nüfus cüzdanımda 75 yazıyor ama ben 18 yaşındayım. Çünkü 18 yıldır yoga yapıyorum. Karavanla aylarca yol yapıyorum. Geçen ay Madrid'e kadar gittim" diye konuştu.

'YOGA KORUYUCU HEKİMLİK GİBİ'

Yoganın düzenli olarak yapıldığında sakinlik, sabır ve mutluluk verdiğini ifade eden Ünver, şunları söyledi:

"Yoga koruyucu bir hekimlik gibi. Benim uyguladığım yoga daha çok terapi ağırlıklı. Kişilerin çeşitli zamanlarda oluşmuş hastalıklarını dengelemek ve yeni hastalıklara karşı önlem almak için yapıyoruz. Pankreatit hastalığım, bel fıtığım vardı ve prostatım vardı. Yogaya başladıktan sonra sinir sistemim dengelendiği için mide rahatsızlığım sona erdi. Şu an pankreas hastası değilim ve sindirim sistemi problemim de bulunmuyor. Yoga yapan insanları izliyorum, çok ağır kalp hastalıklarından normal yaşama geçenleri gördüm. Yeter ki düzenli yoga yapsınlar. Yemeden içmeden aylarca yaşayabiliriz ama burnunuzu tıkayın 3 dakikada ölürsünüz. İnsan doğru nefes alıp verirse kalp ve sinir sistemi düzenli çalışıyor."

Görüntü Dökümü

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Yoga yapanlardan görüntü

-Hüsnü Ünver ile röp.

-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Ezgi TAŞLI- Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), -

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Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' heyecanı

SİVAS Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından 5-6 Ağustos'ta düzenlenecek olan 'Gardaşlık Festivali' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Valiliği Dr. Vali Hasan Canpolat Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri katıldı. Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Geçen yıl yaptığımız çalıştayda Gardaşlık Festivali yapmaya karar verdik. Zaten Sivas'ta sanal ortamda bu kutlanıyordu. Güzel bir alt yapı oluşturuldu. Sanal dünyada oluşan bu birlikteliği, güzelliği fiili bir şekilde kutlayalım dedik. Bunun adına da Gardaşlık Festivali dedik. Sivas'ın geçmişteki Selçuklu ve Osmanlı damıtılmış kültürünü mahallerimizde, sokaklarımızda insanlarımızı ruhen ve bedenen doyuralım dedik. İnşallah 5-6 Ağustos'ta Sivas'ın plakasına gelen günü baz alarak, böyle bir etkinlik yapalım dedik. İnşallah bu geleneksel hale gelerek Türkiye'ye örnek bir festival olacağını düşünmekteyim. Sivas Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı, Cumhuriyet'in felsefesinin oluşmasının temel parametrelerden birisidir. Sivaslılar bununla ne kadar gurur duysa azdır. Çok büyük bir mirastır. İnşallah bunu hem ekonomik anlamda hem de diğer sosyal anlamda iyi bir şekilde değerlendireceğiz. İki gün sürecek festival ilk tercübemiz olacak" dedi.

'SİVAS'I UNUTMAYAN GARDAŞIM'

Sivas'tan göç edip başka şehirlere gidenleri festivale davet için 'Sivas'ı Unutma Gardaşım' sloganını hazırladıklarını ifade eden Ayhan, "Her yıl en az 10 Sivaslı hemşerimize belge vererek tüm Sivaslıların algısını buraya doğru kanalize etmeye çalışacağız. Sivas'ın bilinirliğini, tanınırlığını ortaya çıkarmak açısından da güzel bir iş yapıyoruz. Sanat dünyasından, iş dünyasından ve spor dünyasında olan Sivaslılar bu yıl Sivas'ta görmek istiyoruz" diye konuştu.

1058 kişinin Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekeceği festivalde gerçekleştilecek programlar hakkında da bilgiler veren Ayhan esnaftan da destek bekledikleri söyleyerek, "Esnafımızdan güler yüzüyle, hizmetleriyle, indirimleriyle, gardaşlık kültürümüzü birlik ve beraberliğimizi yansıtmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılını güzel etkinliklerle kutladıklarını ifade ederek, "5-6 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Gardaşlık Festivali ilk kez düzenlediğimiz bir program. Bu anlamda şehirde yaşayan 650 bin ve dışarıda yaşayan milyonlarca Sivaslı'nın önümüzdeki süreçte bir araya gelmesine vesile olacak bir program olacak. İlk defa düzenleniyor. Büyük bir emek var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Valinin açıklaması

-Başkan Bilgin'in açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA