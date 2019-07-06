DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kazada ölen genç, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ta, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş'ın (22) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi.

Kahramanmaraş'ta, 3 Temmuz'da meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Fatih Purtaş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Purtaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, acılı baba Ahmet Purtaş'a oğlunun organlarını bağışlaması teklifinde bulundu. Baba Purtaş, oğlunun organlarıyla başka insanların hayatlarını sürdürebilmesi için teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fatih Purtaş'ın organları ameliyatla alındı.

Fatih Purtaş'ın karaciğer ve bir böbreği Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kalbi ve diğer böbreği ise Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.

Görüntü Dökümü

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Organların taşınması

Fatih Purtaş'ın sağlık fotoları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Van'dan Lübnan'a makine ihraç ediyorlar

Çin ve İzmir'deki yatırımlarını Van'a taşıyan Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş İş Geliştirme Merkezi'ndeki (İŞGEM) atölyede ürettikleri makineleri Lübnan'a ihraç etti.

Annesi Belçikalı, babası Adanalı olan iş insanı Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş, geçen yıl Çin ve İzmir'deki yatırımlarını Van İŞGEM'e taşıdı. Ateş, burada ürettiği makineleri ilk olarak Lübnan'a ihraç etti. Bundan sonraki ihracatını Bulgaristan ve Almanya yapacak olan Ateş, ülkeye döviz getirecek faaliyetler yapmayı amaçladığını söyledi.

Van İŞGEM'de kurdukları atölyede imalat yaptıklarını ifade eden Ateş, "Otomotiv sektörü için arabanın ön göğsü, tamponları ilk tasarım için çok faydası olan makinelerdir. Biz de Van'a yeni geldik. İmalatlarımızın hepsini İŞGEM'de yapıyoruz. İlk ihracatımız Lübnan'a gidecek. Sonrasında Bulgaristan ve Almanya var. Sadece bir makine değil, müşterilerimizin talep ettiği tüm makineleri üretebiliyoruz. İzmir'deki şirketimizi de buraya taşıdık. Şu an Van Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı şirketimiz var. Bugün Van İŞGEM için önemli bir gün. İlk ihracatımıza başladık. Bundan sonrada ihracatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Mekatronik konusunda bütün makineleri ürettiklerini belirten Dr. John Bülent Ateş, "İzmir'de de bir şirketimiz var, onu da buraya taşıyoruz. Çin'deki iş yerimizi de buraya taşıdık. Müşterinin ihtiyacı olan kaynak robotlardan tutun, kaynak makinelere kadar her türlü makine üretimi yapıyoruz. Bu makinelerin üretimi bundan sonra Van'da olacaktır" dedi.

Bilgiye dayalı teknoloji üretimler yapıldığı için çok personel ihtiyaç olmadığını da anlatan Ateş, "İşlerimizde emekten bilgi var. Daha çok yazılımlar var. Birçok tasarımı kendimiz yapıyoruz. 4 kişilik bir ekiple ayda 8-10 makine üretimi yapacak kapasitemiz var. İhracatımız bu şekilde devam ederse, 5 milyon dolarlık bir ihracatımız daha olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Atölyeden genel ve detay görüntüler

-Mekatronik Mühendisi Dr. John Bülent Ateş ile röportaj

-Nakliye detay

SÜRE: 2 DAKİKA 10 SANİYE

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN, -

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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral (70), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Seydişehir karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Toy (28) yönetimindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı. Kumral, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Kumral'ın öldüğünü tespit etti. Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Polisin incelemeleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süsledi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nin 4'üncü gününde, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gökyüzünü süsleyen balonlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen festival, 4'üncü gününde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında 11 ülkeden Ürgüp'e getirilen 15 sıcak hava balonunun bulunduğu alanda sabahın ilk ışıklarıyla toplanan yerli ve yabancı turistler, renkli görüntüler oluşturdu. Turistler, figürlü balonlar ve Kapadokya manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak hava balonları, daha sonra gökyüzüne bırakıldı. Çeşitli figürlerdeki balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gökyüzünü süsleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, festival kapsamında ücretsiz olan balonlara binerek Kapadokya manzarasının keyfini çıkardı.

Tayland'dan gelen sıcak hava balonu pilotu Bunjira Luanprida, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, Kapadokya'yı çok beğendiğini söyledi.

Alanya'da oturan Rus Elena Çelip ise, "Türkiye'de yaşıyorum ama Kapadokya balon festivali için ilk defa geliyorum. Muhteşem gördüğüm bir kalabalık var. Burada saat 06.00, çok erken ama herkes çok mutlu oluyor. Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balon festivaline girebilmek için sıra bekleyen vatandaşlardan genel ve detay görüntü

-Şekilli balonların hazırlanışından genel görüntü

-Tayland'dan gelen Balon Pilotu Bunjıra Luanprıda ile röportaj

-Rusya'dan gelen ve Alanya'da yaşayan Elena Çelip ile röportaj

-Tülin Ögül veTülay Ögül kardeşlerle röportaj

-Ürgüp semalarında havalanan şekilli balonlardan genel ve detay görüntü

-Motorlu Zeplinenden genel görüntü

Haber-Kamera: Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR,DHA

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Kayseri'de, 'sarıkız' paniği

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), paniğe neden oldu.

Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde görülen 'sarıkız' böceği, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Mahalle sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle akşamları dışarıya çıkamaz duruma geldiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Dudu Eser, "Gerçekten apartmanları bu örümcekler sarmak üzereler. Sarıkız örümceğini çok sık görüyoruz ve çok korkuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun, ilaçlamalar yapılsın. Belediye tarafından buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sakırız örümceğinden görüntü

-Mahalle sakini ve çocukların konuşmaları

468 MB 4 Dakika 11 saniye

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA

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Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah' filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti. Demirer, bu klibi de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Çektiği 'Eyvah Eyvah' filmiyle adını Bozcaada ile bütünleştiren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, 47 yaşına girdi. Yaklaşık 30 yıldır zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren Ata Demirer, bu yaz mevsiminde de geleneği bozmadı. Akşam yapacağı doğum günü partisi öncesi arkadaşlarını da yanına alan Ata Demirer, tekneyle denize açılıp yaş günü için güldüren bir klip hazırladı. Demirer, klibi de sosyal medya hesabından, 'Hayat Dostlarla' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

Ata Demirer klipte, "Anacım beni 6 Temmuz 1972'de doğurmuş. Bugün benim doğum günüm, ama her günüm isyan. Sen nerden çıktın sarışın kız, beni mahvettin" diyor. Ardından yanındaki iki kadın arkadaşı, üzerinde 'İyi ki doğdun ATA' yazılı bir pastayı, ünlü oyuncunun yüzüne yapıştırıyor. Neye uğradığını şaşıran Ata Demirer, klibin son bölümünde gülümsediği siyah beyaz fotoğraf ile yıllara meydan okurcasına mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ata Demirer'in sosyal medyadan yaplaştığı klip.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA