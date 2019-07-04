DHA YURT BÜLTENİ - 11

'Metil alkol' soruşturmasında 6 kişiye daha gözaltı

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 21 kişinin de hastanelerde tedavi görmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin ölümü sonrası, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki 3 tekel bayisine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 litrelik alkolün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan laboratuvar analizi sonucu metil alkol olduğu belirlendi. Ölümlerin ise metanol zehirlenmesinden kaynaklandığı saptandı.

6 GÖZALTI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, operasyonda metil alkol sattığı tespit edilen E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D. ve H.E.'yi gözaltına alırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise içinde metanol bulunan 800 litrelik etil alkol sıvısı, içime hazır 175 şişe sahte içki, 1865 adet 1'er litrelik boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait 827 boş içki şişesi, 4 bin 330 içki etiketi, 11 bin 400 etil alkol etiketi, 1500 etil alkol şişesi kapağı, 400 içki kapağı, 30'ar litrelik boş 50 etil alkol bidonu ve 5,5 metrelik su hortumu ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A., metil alkollerin kendilerine ait olmadığını öne sürerek, "Eskiden bu konuda sabıkam vardı, beni bu nedenle aldılar. Metil alkol, bizim alkollerde çıkarsa ne derlerse tamamdır. Bizimle alakası yok. Kiminse o düşünsün. Biz sahte alkol satmadık" dedi.

Şüphelilerin, düşük fiyattan temin ettikleri etil alkolleri plastik kelepçeyle etil alkol şişelerine doldurdukları, bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve alıcıları 'etil alkol' diye kandırdıkları belirtildi.

ORİJİNAL BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİNE METİL ALKOL DOLDURMUŞLAR

Polisin araştırmasında şüphelilerin, orijinal boş etil alkol şişelerine, şehir dışından bidonlarla temin ettikleri ve içinde metil bulunan alkolleri doldurup, piyasaya sürdükleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, normalde açılmayan alkol kapaklarını geliştirdikleri yöntemle açıp, şişenin üzerindeki bilyeyi sabitledikleri daha sonra metil alkolü içine doldurdukları da belirlendi.

Metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği Mersin'de, aynı şikayetlerle hastanelere başvuran 21 kişinin tadavisi sürdürülüyor. Daha önce gözaltına alınan 1 kişi, cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin depoya girmesi

Polisin depoda yaptığı arama

Aramadan genel ve detay görüntü

Ele geçirilen malzemenin emniyetteki görüntü

Malzemelerden genel ve detay

(BOYUT: 358 MB)

(BOYUT: 591 MB)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Tesise dadanan ayılar, kamerada

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, yine de konteynır üzerine yerleştirdiği kovanlarını ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteynır üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi. Ayıların arı kovanlarına ulaşmak için verdiği çabalar güvenlik kameralarına yansıdı. İbrahim Sedef, 'Kocaoğlan' adını verdiği ayıları kovanlarına verdikleri zararlara rağmen sevdiğini söyledi.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste 10 yıldır arıcılıkla uğraşan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in başı ayılarla derde girdi. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini izlemeye başladı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan İbrahim Sedef kovanlarını yinede ayılardan koruyamadı. Tesise gelen ayılar beton ile sağlamlaştırılan çelik kafesi deviremeyeceğini anlayınca, bu kez kafesin alt kısmındaki toprağı pençeleriyle kazdı. Kafesin çevresinde çukur oluşturan ve betonu pençeleriyle kıran ayılar içine girmeyi başardıkları çelik kafesteki kovanları parçaladı, balları yedi. O kameralara yansımıştı.

BU KEZ KONTEYNIR ÜZERİNE ÇIKARDI AMA

Arıcı ziraat mühendisi bu kez kovanları konteynır üzerine yerleştirdi, ayılar için yine konteynır önüne bal, ekmek ve meyve bıraktı. Gece yarısı gelen ve bırakılan yiyeceklerle beslenen 5 ayı gözünü konteynır üzerindeki kovanlara dikti. Konteynıra tırmanmaya çalışan ayılar başarılı olamayınca çevredeki ağaçlara tırmandı, buradan konteynır üzerine geçti. Kovanları yere atarak parçalayan ayılar, balları yedikten sonra gözden kayboldu. Ayıların kovanlara ulaşmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

'NE HABER ADAMIM'

3 yıldır ayılarla mücadele veren Sedef, hafta sonlarını da kovanlarını korumak için konteynırda geçiriyor. Gece saatlerinde konteynır önüne gelen bir ayı olduğunu fark eden Sedef, aniden dışarı çıkıp ayıya 'Ne haber adamım' diye seslendi. Ürken ayı kaçarak uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı. İbrahim Sedef'in, bu anları ve ayılar için 'Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal ve meyveler. Yaramazlık yapmayın devamı gelecek' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ilgiyle izleniyor.

'ZARARI UNUTUYOR, ONLARI SEVİYORUM'

İbrahim Sedef, 'Kocaoğlan' adını verdiği ayılara ikramda bulunmasına rağmen konteynır üzerindeki kovanlarıda parçaladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. 3 yıldır ayılarla mücadele ettiğini anlatan Sedef, "Kocaoğlanlar beni sardı. Bir tane ayı varken ben onu besliyordum ama o da tüm sülalesini çağırdı. Sayıları 5'e çıktı. Bana her yıl belirli zararları oluyor. En çok zararı 3 yıl önce vermişlerdi. Son olarak bu konteynır üzerindeki 3 kovanımı aldılar. Ama onlara helal olsun. Onlar ki, bu ağaçtan tırmanıp buraya ulaştı, helal olsun yedikleri. Ben söz veriyorum; onları besleyeceğim. Bunca olanlara rağmen kocaoğlanların görüntülerini izleyince zararı, ziyanı unutuyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

'HEM ARILARA HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla dost geçinmek zorunda olduğunu da söyleyen Sedef, "Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Geçen yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynırın üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Arı kovanları ve kafeslerden görüntü

-Ayılara yapılan ikramlar

-Ayıların güvenlik kamera görüntüleri

-Zarar gören kovan ve peteklerden detay

-Ayıların ağaca tırmanışı

-Drone görüntüleri

Muhabir anonsu

-İbrahim Sedef konuşma

-Çevreden genel detaylar

BOYUT: 592 MB

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR, TRABZON,

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İkizdere Vadisine Arap turist ilgisi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra keşfedilen İkizdere Vadisi, Arap turistlerin akınına uğruyor. Turizmci Cemal Akın, "Turizmi 12 aya yaymış bulunmaktayız. Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Karadeniz'e yerli turistlerin yanı sıra çoğu Körfez ve MENA ülkelerinden gelen turistler, Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Termal Kaplıcaları'nı ziyaret ediyor. Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bölgede, turizm merkezlerindeki konaklama tesisleri tamamen doldu. Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra keşfedilen Rize'nin İkizdere Vadisi de Arap turistlerin akınına uğramaya başladı. Turizmciler, vadiye Arap turist ilgisinin, kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

'TURİZMİ 12 AYA YAYDIK'

İkizdere Vadisi'nde turizm işletmesi genel müdürü Cemal Akın, bölgeye 12 ay turist çektiklerini belirterek, "Biz turizmi 12 aya yaymış bulunmaktayız. Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Yatırımınızı ve bulunduğunuz destinasyonu yeteri kadar tanıtabiliyorsanız, turizmi 12 aya yayma şansına sahip olursunuz. Dünyada ortasından dere geçen tek oteliz. İkincisi, 265 metre derinlikten 72 derece ısıyla gelen şifa kaynağı kaplıcalarının bulunduğu noktadayız. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Uzungöl ve Ayder'den sonra keşfedilen İkizdere destinasyonunu gören her turist, bölgeye hayran kalmaktadır. Biz burada dünyanın en pahalı balının üretildiği Anzer yaylamızı, turistlerin kendilerini bulutların üzerinde görebilecekleri Çağrankaya Yaylası'nı anlatıyoruz. Yine foto safarilerine çıkan turistlerin hayran kalabilecekleri Petran Yaylası'nı anlatıyoruz" diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan bölgeye gelen Hasan El Harerri de "Türkiye'ye gelen yakınlarım, burayı anlattılar ve görmem gerektiğini söylediler. Tur firmamız bölgeye gelmemiz gerektiğini ve hayret içinde kalacağımızı söyledi. Biz de gedik, gördük" dedi.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan İkizdere'ye gelen Muntazar Haruri ise "Bölgeyi çok beğendik. Son zamanlarda Suudi Arabistan'da yapılan reklamların çoğu İkizdere destinasyonu. Biz de burayı reklamlardan duyduk ve geldik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İkizdere yaylalarından detay

İkizdere yaylalarından drone görüntüsü

Turistlerden detay

İşletme müdürü Cemal Kavalcı röp

Arap turistler ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE,

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Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Aksaray'da bir iş yerine ait kepengin üst kısmındaki boşluğa sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Meydan Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. Kendisine ait kedinin, bir iş yerinin kepenginin üst kısmındaki boşluğa sıkıştığını fark eden kadın, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 10 dakika süren çalışma sonrası kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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Kedinin iftaiye tarafından kurtarılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Yamaç paraşütü pilotları, yaya geçidine iniş yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi nedeniyle yamaç paraşütü pilotları farkındalık oluşturmak için Turhal ilçesindeki Mercimek Tepesinden Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkat çekmek, farkındalığın arttırılması amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı program düzenledi. Etkinliğe yamaç paraşütü pilotları da destek verdi. Turhal ilçesinde bulunan Mercimek Tepesi'nden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı. İniş esnasında jandarma ekipleri Çaylı köyü içerisinden geçen trafiği kısa süreliğine kapattı. Yamaç paraşütü pilotlarının inişinin ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl protokolü, yamaç paraşütü pilotları ve köylüler 'Öncelik Hayat'ın yazılı pankartla yaya geçidini kullandı.

Yaya öncelikli yıl edilmesiyle çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "İçişleri Bakanlığımız bu sene 'Öncelik Yayanın. Öncelik Hayatın' diye proje başlattı. Yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Vatandaşlarımızın canı, malı bizler için önemlidir. Her alanda önemli ama trafik kurallarına uymalarını daha çok istiyoruz. Araba kullanırken, yaya geçitlerini kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kurallara uymadıkları için canlarına, mallarına zarar gelmesi bizi mutsuz ediyor. Her alanda, emniyet, jandarma bölgelerinde canla başla çalışıyorlar. Bugün de Tokatlı yamaç paraşütü pilotları bu projeye destek verdi. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Yamaç paraşütçülerinin yaya geçidine inişi

-Valinin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat),

Kaynak: DHA