DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EKREM İMAMOĞLU: DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERECEĞİM

'MİLLET ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Tekrarlanacak seçim için destek isteyen İmamoğlu, "Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da, partisince Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşan İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi. Konuşması sırasında, memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik anılarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçim için destek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 18 gün görev yaptığını ve bu süreçte İstanbul'a güzel mesajlar verdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul'da bir süreç yaşadım. Seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım; ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz. Bizim insanımız demokrasiye, cumhuriyete ve özgürlüğe alışmış insanlardır. Bizim insanımız yüreğinde her zaman 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır. Bu süreci biz tedavi ederken, bazıları kötü söz kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek istemiyorum. 'Çaldılar' diyebilirler. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz; çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim. Seçildiğimde 18 gün görevde kaldım, İstanbul'a çok güzel mesajlar verdik. 18 günde insanlarımızın gönlünde taht kurduk. 18 gün, milletimizi mutlu ederken, birilerin de aklını başından aldı hatta 18 günde çıldırdılar. Ben var ya o insanları, 1800 günde deli edeceğim deli. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki İstanbul halkı o kadar mutlu olacak ki şaşıracaklar."

'BİR TEK ANAMIN KUCAĞINI BİLİYORUM'

Partilerin ülkeye hizmet için sadece araç olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Partizanlık yok, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir, millet. Bu anlayışa sahip olmak gerekir. İnsanıyla kucaklaşan, tevazu; işte biz, bu anlayışı temsil ediyoruz. Dün gazeteci arkadaşlar, 'Terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Ben dedim ki bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın, babamın ocağı var; köyüme geldim, orayı biliyorum. Bunu söyleyen, dile getiren insanlara Allah akıl versin. Sizin dualarınıza onların da ihtiyacı var" diye konuştu. Konuşmasının ardından alandakilerin kemençe eşliğinde oynadığı horona, otobüsün üzerinden oynayarak, eşlik eden Ekrem İmamoğlu, bayramlaşma programına katılmak üzere Giresun'a gitti.

2)AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN 'PENÇE' HAREKATI AÇIKLAMASI: ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatıyla ilgili, "Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım" dedi. Çanakkale Kordon'daki öğretmenevinde, AK Parti İl Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, eski milletvekilleri İbrahim Köşdere ve Ayhan Gider, gençlik ile kadın kolları yöneticileri ve çok sayıda partili bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden AK Parti'li Turan, "AK Parti; yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma ve beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu özgüvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti, Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu? Onlar için de iyi oldu, AK Parti için de iyi oldu; ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere imkan sağlandı. 'Tek millet, tek devlet, tek vatan' diyen kim varsa 'baş tacı' diyeceğiz. Bizim için ölçü bu" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatıyla ilgili Turan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor. Tüm imkanlar zorlanarak, tüm imkanlar seferber edilerek, bu ülkenin beraberliği, milli birliği için adımlar atılıyor. Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım. Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz; ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ortak değerler olması lazım. Bu ortak değerleri, meseleyi masaya yatırdığımızda Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili ana muhalefetin bir tek ifadesini gördünüz mü? Var mı bir açıklaması, var mı bir moral motivasyonu? Maalesef yok. Oysa biz terör başta olmak üzere ortak sorunlarımıza tüm partilerin siyasi parti gözetimi yapmaksızın beraber adım atmasını, askere beraber sahip çıkmasını isteriz. 3 tane dangalağın televizyonda çıkıp da askerimize laf atmasının bizim için bir kıymeti yok. Askerimiz gereğini yapacak ve haddini bildirecektir."

'İTİRAZIMIZI HAKLI BULAN YSK, TEKRAR SEÇİM KARARI ALDI'

İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Turan, "Biz aslında seçimleri geride bırakıp, önümüze bakalım istedik; ama biliyorsunuz İstanbul'da tartışma konusu oldu. O itirazların geri olarak da 30 bin fark az bir sayımda 15 bine düştü ve bu sayım devam ederken, CHP'nin itirazıyla beraber sayım durduruldu. Bakın, önemli bir şey söylüyorum. 30 bin fark var, 2 parti arasında. AK Parti 'Tekrar sayalım, yanlış var' diyor. Sayım tekrar başladığında 30 bin olan fark, 15 binlere düşüyor; ama bu arada CHP, sayımı durdurmak için başvuruyor. Şimdi de diyorlar ya 'Niye seçim yaptınız?' Mecbur kaldık. CHP'nin tekrar sayıma itirazı olmayıp, sayım bitseydi ya Binali Yıldırım ya CHP adayı kazanmış olacaktı. Ama sayım durduruldu ki itiraz etmek zorunda kaldık ve itirazımızı haklı bulan YSK da tekrar seçim kararı aldı" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"23 Haziran'da hangi aday kazanırsa kazansın baş tacı kardeşim. FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil Türkiye'nin düşmanı. O yüzden düşmanımıza karşı beraber olmak, hep beraber, omuz omuza mücadele etmek görevimiz olması lazım. Seçim bittiğinde İstanbul'da 15- 16 günlük başkanlık yaptı ya CHP adayı; İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, her toplantıda beraber oturdular. Eş başkan gibiydi. Hatırlayın, her toplantıda İmamoğlu ile Kaftancıoğlu yan yana beraber oturdular. Eş başkanlık yaptı, görüntü verdi. 'Belediye'yi ben yöneteceğim' dedi. Biz Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz, tweet'lerinden, çalışmalarından, konuşmalarından. Peki şimdi soruyorum, nerede Kaftancıoğlu? Kampanyadan beri hiç gören var mı? Adeta hem Kılıçdaroğlu'nu hem Kaftancıoğlu'nu hem Sezgin Tanrıkulu tarzı CHP'lileri, bir odaya kilitlediler. Sözüm ona sevgi pıtırcığı gibi gösterilen adamları öne çıkardılar. Halkımız bunları yutmayacak. İstanbul'daki aday, CHP adayı olduğunu herkese söyleyeceğiz. CHP'nin kim olduğunu biz iyi biliyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nu saklayan adamlar, Kılıçdaroğlu'nu geri çeken adamlar, bir başka hesap için bunu yapıyorlar. Göreceksiniz, İstanbul'da da inşallah AK Parti belediyesi devam eder."

3)6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 6 bin nüfuslu ilçeyi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen doldu. En gözde plajlarda neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı. İlçeyi yüksekten gören yerlerde günübirlik tatilciler fotoğraf çektirdi. Tekne turu yapan gezi teknelerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonlarla günler öncesinden dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Bayramın 1'inci ve 2'nci günü yoğunluk artmaya başladı. 6 bin nüfuslu ilçemizi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret etti. Bu bizim için önemli bir rakamdır. Otoparklarımız tamamen doldu. Bizler de misafirlerimizi geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. Turizm danışma ofisimizde gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu yoğunluktan dolayı önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar ve İnpiri köylerimizdeki bazı evlerimizi misafirlerimize açtık. Bu yoğunluğun bayramın 3'üncü günü daha artacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

4)TAKSİDEKİ TELEFON HIRSIZLIĞI KAMERADA

İSTANBUL Fatih'te, ticari taksicinin döviz dükkanına para bozdurmak için girdiğini gören hırsızlar araç içerisinden telefonu çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. İstanbul yeni havaalanında taksicilik yapan Ömer Ayhan'a (40), yurtdışından gelen bir müşterisinde Türk Lirası olmadığı için dolarla ödemesini gerçekleştirdi. Müşterisini Laleli semtine bırakan Ayhan, 20 dolarını Türk Lirasına çevirmek için aynı semtte bulunan dövizci dükkana geçti. Dükkan önüne aracını park eden Ayhan, içeriye girdi. Para bozdurma işleminin kısa süreceği düşüncesiyle telefonunu aracında bırakan Ayhan, gişede sıraya girdi. İçeride bekleyen kimliği belirsiz kişi, Ömer Ayhan'ın aracını görmemesi için önünü kapattı. Bu sırada dışarıda bekleyen kimliği belirsiz bir başka kişi ise etrafı ve içeriyi kolaçan ettikten sonra taksinin açık kalan camından içeriye uzanarak telefonu aldı. İçeride Ömer Ayhan'ın görmemesi için önünü kapatan kişi ise telefonun alındığını gördükten sonra dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.

2 bin lira değerinde olan telefonunun olmadığını fark eden Ömer Ayhan, güvenlik kameralarını izleyince çalındığını fark etti. Hemen polise başvuran Ömer, taksicilerin kolay para kazanmadığını söyledi. Fatih ilçesi, Laleli semtinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer Ayhan'ın dövizci dükkanı önüne ticari taksisini park ettikten sonra hırsızların telefonu alıp kaçması görüldü.

Taha AYHAN/İSTANBUL, -

==================================================

5)SİRKİNİ, DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ MAHALLESİNE GETİRDİ

TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli sirki Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucusu olan Servet Yalçın, doğup, büyüdüğü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'ne sirk kurdu. Sirkteki gösteriyi çevre mahallelerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi ücretsiz olarak izledi.

Kırkağaç'a 5 kilometre mesafedeki 600 nüfuslu kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde dünyaya gelen Servet Yalçın, burada büyüdü. Çocukluğundan sonra ailesi ile mahallesinden ayrılan Yalçın'ın sirk ve gösteri sanatlarına olan tutkusu ilerde onu Türkiye'nin ilk yerli ve milli sirki Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucusu yaptı. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurduğu sirkiyle gösteriler sunan Yalçın, doğup büyüdüğü yeri unutmadı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen Yalçın, dünya turnesine ara verip bu defa sirkini Yağmurlu Mahallesi'nde kurdu. Mahalle meydanında kurulan açık hava sirkine ilgi büyük oldu. Yaklaşık 500 kişi, sirk elemanlarının 2 saat süren akrobasi ve sihirbazlık gösterilerini merak ve heyecan ile izledi.

Yağmurlu'daki gösterinin ardından turnelerine kaldıkları yerden devam etmek için Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıkacaklarını belirten Servet Yalçın, doğup büyüdüğü mahallesinde küçük yaşta oynadığı sokak oyunlarının, bırakılan kültürel mirasların sirk ve gösteri sanatlarını meslek olarak seçmesinde önemli bir rol aldığını söyledi.

'BUGÜN KENDİ MAHALLEMDEYİM'

Yalçın, 20 yıldır Türkiye'nin her il ve ilçesini karış karış gezerek gösteriler yaptığını, ancak doğup büyüdüğü mahallede olmanın kendisine ayrı bir heyecan verdiğini belirtip, "Dünyanın çeşitli yerlerinde sirk gösterilerini gerçekleştirdik. Milyonlarca çocuğun ilk kez sirk gösterisi izlemesine vesile olduk. Şimdi, burada kendi mahallemdeyim. Yılın 365 günü icra ettiğimiz mesleğimizi bir gün mahallemizde yapmak istedim. Kendi insanımızın da bunları görmesini istedim" dedi.

'SİRK YÜZDE 100 BİZE AİT BİR KÜLTÜRDÜR'

Yalçın, şöyle devam eti:

"Cumhuriyet tarihinde ne yazık ki şöyle bir yanılsama yaşamışız. 1937 yıllarından beri, özellikle İzmir Fuarı'nda yabancı sirk gösterisi yapanları görerek sirk kökeninin yabancı ülkelere ait olduğunu düşündük. Aslında sirk yüzde 100, bize ait bir kültürdür. Sirk, kelimesi Türklere aittir. Dünyanın neresinde sirk izlerseniz, izleyin, bunun Türk kültürünün değeri olduğunu bilin."

