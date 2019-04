Dha Yurt Bülteni-11

Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü aranıyor (EK)

1)DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR

Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.

2)KALP KRİZİ GEÇİREN GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

GÜMÜŞHANE Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, dün akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin çağırdığı ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gümüşhane'de kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan için 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi. Pehlivan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu polis mangası tarafından tören alanına getirildi. Törene Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile polis ve vatandaşlar katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan Pehlivan'ın eşi Nilhan ve kızı Gamze Pehlivan'ı, Vali Kamuran Taşbilek teselli etmeye çalıştı.

'KENDİSİNİ GÜLER YÜZÜ İLE HATIRLAYACAĞIZ'

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Hayatımın en zor konuşmalarından bir tanesini gerçekleştiriyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 5 aylık bir mesai arkadaşlığımız oldu. Kendisini hep güzel yüzü ve beyefendiliğiyle hatırlayacağız. Ailesi bize ve milletimize emanettir. Emniyet teşkilatımıza, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da, "Söylenecek sözlerin bittiği noktayız. Bülent müdürümüz Türk emniyet teşkilatının yetiştirmiş olduğu başarılı bir emniyet mensubudur. Aynı zamanda o çok fedakar bir aile babası ve bir eştir. Maalesef bugün ise aramızdan çok sesiz bir şeklide ayrılıyor. İnançlarımıza göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonra en yüksek mertebenin sahibi olduğunu bilmemiz ise bizim yüreğimize serpilen sudur. Türk polis teşkilatımız çok kıymetli bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindedir. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pehlivan'ın cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

3)İZMİR'DE DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SÜLEYMAN DEMİR, TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, damadı Mehmet C. (32) tarafından öldürülen Süleyman Demir (40), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek, İzmir'de oturan üvey babası Süleyman Demir ve annesi Ayşe Demir'in evine geldi. Hatay'dan İzmir'e gelen Mehmet C., eşinin ve yakınlarının oturdukları evi buldu. Mehmet C., dün saat 19.30 sıralarında, Çiğli 8790/1 Sokak'ta, evlerine doğru yürüyen Gülden C., annesi Ayşe ve babası Süleyman Demir'e pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti hayatını kaybederken, durumu ağır olan Gülden C. ise tedaviye alındı.

Polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, Uşak'a gittiği tespit edilen Mehmet C.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet C.'nin sorgusu sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda yaşamını yitiren Süleyman Demir'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Memleketi Niğde'ye getirilen Demir'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Demir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ayşe Demir'in cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda olduğu belirtildi.

4)TMO GENEL MÜDÜRÜ GÜLDAL: NİSAN SONUNA FINDIK STOKLARIMIZI PİYASA SUNACAĞIZ

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 3 Nisan itibariyle depolarda bulunan fındık stoklarının satışına başladıklarını belirterek, "Ümit ediyorum nisan ayının sonuna kadar tüm stoklarımızı piyasa sunmuş olacağızö dedi.

TMO tarafından organize edilen Ulusal Fındık Çalıştayı, Ordu'da başladı. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği çalıştayda, fındıkta yaşanan sorunların çözümlenmesi amaçlanıyor. Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındığın sadece hasat döneminde konuşulmaması gerektiğini belirterek, "Fındık hasat dönemi ağustos ayından itibaren konuşulmaya başlıyor. Kamuoyunun gündemini günlerce hatta aylarca meşgul ediyor. Fındık sadece fiyatının ve pazarının konuşulacağı ürün değildir. Sadece fındığın fiyatını konuşmakla çok büyük haksızlık ederizö dedi.

'2-3 MİLYAR İHRACAT GETİRİSİ OLAN BİR ÜRÜNDÜR'

Dünyada en fazla fındık üretiminin yapıldığı Türkiye'de fındığı her yıl birkaç gün konuşulması gerektiğini kaydeden Güldal, "Fındık ülkeye çok önemli katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyara yakın bir ihracat getirisi olan bir üründür. Türkiye'nin tarımsal ürünleri arasındaki yüz akımızdır. Çok da büyük bir potansiyeli barındırıyor. Bizim Türkiye'de yılda bir defa fındığı konuşma, tartışma ve yol haritası belirleme hakkımız vardır. Fındık her yıl bir defa bir ülkede konuşuluyor. Dünyada fındık alanlarının yüzde 75-80'i Türkiye olması nedeniyle bizim de fındığı her yıl birkaç gün konuşmamız lazımö diye konuştu.

'KARADENİZ TOPRAKLARININ SİGORTASI FINDIKTIR'

Tarımsal yönden fındığın Karadeniz'de çok değerli olduğunu ifade eden Güldal, "Çünkü Karadeniz topraklarının bekçisi, sigortası fındık ürünüdür. Bunun altını çizmek lazım. Bu toprakları koruyan bitki fındıktır. Altındaki toprağı da korur, üstündeki yetiştiriciyi de korur. Fındık çok değerli sanayi ürünüdür. Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli katkılar sağlamıştır ve bu görevi her gün artarak devam etmektedir. Ticaretimizde çok önemli bir yeri vardır. 2-3 milyar civarında bir ihraç kalemimizdir ve Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dünya pazarlarıyla buluşmasında çok önemli etkisi vardırö ifadelerinde bulundu.

'TÜM STOKLARI PİYASAYA SUNACAĞIZ'

3 Nisan itibariyle stoktaki fındıkların satışına başladıklarını hatırlatan Güldal, şunları dedi:

"2018 yılında ben göreve başladıktan sonra Ordu'ya, Giresun'a ve Samsun'a geldim. 12-13 saat içerisinde birçok kişiyle görüşüp, daha sonra üst makamlara gereken bilgileri verdik. Bir süre sonra bize fındık alım görevi verildi. 14,50 liradan alım yapmaya başladık ve düşüşte olan fındığın fiyatı yükselmeye başladı. Üreticinin elindeki büyük ölçüde fındık pazara sunulmuş oldu. Sonuçta bizim elimize geçmiş yıldan 2017'den ve hatta 2016 yılından kalan bir fındık stokumuz da vardı. Onu da üreticinin elinde fındık stoku veya ürünü kalmadı diyene kadar piyasaya arz etmedik. 3 Nisan 2019 tarihi itibariyle üreticilerin elinde fındık kalmadığı için bu fındıkları piyasaya sunmaya başladık. Çok önemli talepler geliyor. Rekoltenin geçen yıl bir miktar az olması bunda etkili oldu. Ümit ediyorum nisan ayının sonuna kadar tüm stoklarımızı piyasa sunmuş olacağızö

Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 30 gözaltı (EK)

5)48 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kayseri'de aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, diğer 25'inin ise, çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.

6)PARALARINI ALAMAYAN RESTORAN PERSONELİ, DÜKKANDAKİ MALZEMELERİ SATTI

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir restoranda çalışan ve yevmiyelerini alamayan 3 çalışan, dükkandaki malzemeleri bir spotçuya sattı. Masa, sandalye ve çeşitli mutfak malzemelerinin yanı sıra yiyecek ve içecekleri de satan çalışanlar, 9 bin TL'lik alacaklarının 7 bin TL'sini karşıladı.Alsancak semti Sevgi Yolu yakınlarında faaliyet gösteren, yurt dışında yaşayan İsa K.'nin sahibi olduğu, bir de küçük ortağın bulunduğu restoranda çalışan ve bir süredir hakettikleri yevmiyelerin kendilerine verilmediğini ileri süren 2 garson ve bir aşçı, dükkandaki malzemeleri satışa çıkardı. İçerideki masaları, sandalyeleri, mutfak eşyalarını, dolapları bir spotçuya satan çalışanlar, yiyeceklerle içeceklerin bir kısmını da sattı. Böylelikle, alacakları olduğunu söyledikleri 9 bin TL'nin 7 bin TL'sini karşılayan çalışanlar, daha sonra işten ayrıldı.

7)LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MUSTAFA CANER İÇİN SEFERBER OLDULAR

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi. Bodrumluların ilgi gösterdiği çok sayıda kişi katılırken, giyecekten yiyeceğe satılan her şeyden elde edilen gelirin, Caner'in ailesine teslim edileceği belirtildi. Bitez Gülümser Danacı İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner'e, bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Mustafa Caner, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedaviye alındı. Haberi öğrenen okul yönetimi, okul aile birliği ve veliler, Mustafa için seferber oldu. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ilk olarak Mustafa Caner'i okulda ziyaret edip, moral desteği verdi. Daha sonra Caner için maddi yardımda bulunmak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenlendi. Yiyeceklerden giyeceklere pek çok ürün, kermeste satışa sunuldu. Kermes, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, hazırlanan bağış kutusuna imkanları ölçüsünde para bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kermes, yaklaşık 5 saat sürerken, çok sayıda kişi katıldı.

Bitez Gülümser Danacı İlkokulu Müdürü Harun Güner, "Öğrencimizi hastanede ziyaret ederek moral verdik. Daha sonra neler yapabiliriz düşüncesiyle, Kızılay'a kan bağışı için başvurduk. Ardından okulumuzda seminer düzenledik. Kan bağışı nedir? Trombosit nedir? İlik nakli nedir? Bunlarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek istedik. Daha sonra aileye maddi anlamda destek olmak için okul olarak böyle bir kermes düzenledik. Katılım çok güzel. Bodrum halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler" dedi.

Mustafa'nın öğretmeni Hilal Sezgin ise, öğrencisinin tekrar okula dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Mustafa sosyal bir çocuktu. Başarılı bir öğrenciydi. Aynı zamanda halkoyunları ekibindeydi. Geçen sene Gastronomi Derneği'nin düzenlediği Minik Şefler Yarışması'na da katılmıştı. Aktif bir çocuktu. Tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz. Döneceğini de biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Tuna Duygu Keskin de, "Parayı düşünmesinler, maddi yönden sıkıntıları olmasın diye kermes düzenledik. Çok da güzel geçti. Her şey güzel olacak. Daha sonra da kan bağışıyla ilgili süreç başlayacak. Yine bütün okulu organize edeceğiz. Tüm Bodrum'u çağıracağız. Destekleri bekliyoruz" diye konuştu.

