Dha Yurt Bülteni -11

Bakan Kurum: Denizli'deki depremde can kaybı yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabi bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bu güne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor."dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, can kaybının olmadığını ve 3 kişinin yaralandığını belirtti. Kentsel dönüşümede dikket çeken Bakan Kurum, şunları söyledi: "Biliyorsunuz ülkemizde bir deprem yaşandı. Denizli ilimizde, Acıpayam ilçemizde olan depremin büyüklüğü 5.5 şiddetinde. Ekiplerimiz oraya gittiler. Hem AFAD ekiplerimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an olay yerinde tespitlerini yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabi bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bu güne kadar 82 bin canımızı kaybettik. "

Ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor. O yüzden bizim yerel yönetimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz bundan sonra ki süreçte 81 ilde bütün riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı kararlı bir şekilde işletmek. Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu yaparak, deprem riski altındaki bu vatandaşlarımızı bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Denizli Acıpayam'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu depremlerden ders almak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtmek isterim.ödiye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Bakan Kurum'un açıklamı

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

==================

2 köprü birbirine bağlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından dün açılmasının ardından Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlandı.

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile Kocaeli mitingi sırasında takip ettiği tören ile açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. kısmının açılması ile hem Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sağlandı, hem de transit geçişleri sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü bağlantıları tamamlanmış oldu. Ayrıca bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı, Makine İhtisas OSB Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete sunuldu. Bu şekilde Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin de Kuzey Marmara Otoyolu'na tam erişimi sağlandı. Bugüne kadar 1 milyar 900 milyon dolara yakın yatırım yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, tamamlandığında toplam 398 kilometre uzunluğa ulaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bağlantı yollarından drone görüntüsü

-Kuzey Marmara Otoyolu'ndan drone görüntüsü

-Osmangazi Köprüsü'nden drone görüntüsü

-Otoyoldan aktüel görüntüler

-Osmangazi Köprüsü aktüel görüntüsü

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

==================

Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 4 işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde meydana geldi. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. 4 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kurtarma çalışmaları

-İşçilerin kurtarılması

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

================

Dereyi kirleten 6 Suriyeli hakkında işlem

Antalya'da çöpten topladıkları hurda ve atık maddeleri Azmak Deresi'nde yığınak yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Katı atık maddeleri kepçelerle kamyonlara yüklenirken, 6 Suriyeli hakkında işlem yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta ekipleri ve Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, hurda atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 999 Sokak'ta bulunan Azmak Deresi'nde yığınak yapılan ormanlık alana operasyon düzenlendi. Operasyonda, katı atık toplamakta kullanılan el arabası, motosiklet arkasına takılan römork ile çuvala el konulurken, 6 Suriyeli hakkında yasal işlem yapıldı. Alan, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Polis ve Zabıta ekiplerinin çalışması

-Çöplerin kamyona doldurulması

-Dereden genel görüntü

-Kepçe ile çöplerin temizlenmesi

-Suriye vatandaşlarından genel görüntü

-Detaylar

'225 MB// 2 DK 4 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===================

Sevgilisine tacizle suçladığı arkadaşını bacağından vurdu

Bursa'da Selahattin Y. (25), kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası bir süre kız arkadaşının evinde kalan Selahattin Y., karakola giderek teslim oldu.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Y., arkadaşı Halim S.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşını rahatsız ettiğini öğrendi. Halim S.'yi telefonla arayan Selahattin Y., yanına gelmesini söyledi. Mahallede bir kahvehanede buluşan iki arkadaş burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ise Selahattin Y., belinden çıkardığı tabanca ile Halim S.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Halim S., çevredekiilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Y., olayın ardından bir süre kız arkadaşının evinde kaldıktan sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

Yaralının hastaneye götürülürken görüntüsü

Olay yerinden görüntüler

Detaylar

Süre: 01.12 Boyut: 135 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

=====================

1'er ton buğday ve ayçiçeği ile sanal paraya futbolcu transferi

ÇANAKKALE'de, 2'nci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bolayır Gençlikspor, orta saha oyuncusu Osman Yusufoğlu'nu (32), 1 ton buğday, 1 ton ayçiçeği ve 4 bin 500 TL değerinde sanal para 'Ethereum' karşılığında transfer etti. Otoyol projesinde çalışmak için Gelibolu'ya gelen Osman Yusufoğlu, "Sanal paradan ziyade buğday ve ayçiçeği beni cezbeden noktası oldu. Ben de teklifi kabul ettim" diye konuştu. Bolayır Gençlikspor Kulübü 2'nci Başkanı Bayram Koç ise "Türkiye'de bir ilk olsun diye köyün geçim kaynağı buğday ve ayçiçeği ile sanal para teklif ettik. Kendisi de kabul etti" dedi.

Gelibolu ilçesinde Bolayır Gençlikspor Kulübü ilginç bir transfere imza attı. Asıl mesleği inşaat teknikerliği olan ve 10 yıldır amatör liglerde top koşturan orta saha oyuncusu Osman Yusufoğlu, 1 yıl önce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesinde çalışmak üzere Bursa'dan Gelibolu'ya geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yusufoğlu, futbol oynadığı Bursa Görüklü İpekspor'dan da lisansını aldı. Boşta olan Osman Yusufoğlu'na 2'nci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bolayır Gençlikspor'un 2'nci Başkanı Bayram Koç, geçen ocak ayında transfer teklifinde bulundu.

İLGİNÇ TRANSFER TEKLİFİ

Koç, bir yıllığına transfer etmek istedikleri Yusufoğlu'na takımda forma giymesi için 1 ton buğday, 1 ton ayçiçeği ve 4 bin 500 TL'lik sanal para 'Ethereum' teklif etti. Teklifi ilginç bulan Osman Yusufoğlu, 2'şer ton buğday ve ayçiçeği istedi. Yapılan görüşmeler sonunda, Yusufoğlu kulübün ilk teklifini kabul etti.

'BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ CEZBEDEN NOKTA OLDU'

Bursa'da futbol oynamaya başladığını belirten Osman Yusufoğlu, "İş için Gelibolu'ya geldim. Burada güzel bir teklif aldım. Bu teklifi kabul etmemem imkansızdı. Ortada hem sanal para hem de buğday ve ayçiçeği vardı. Sanal paradan ziyade buğday ve ayçiçeği zaten beni cezbeden noktası oldu. Yöneticiler böyle bir teklifte bulundular. İlginç olacağını söylediler. Ben de teklifi kabul ettim" dedi.

'KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI'

Bolayır Gençlikspor Kulübü 2'nci Başkanı Bayram Koç ise "Türkiye'de bir ilk olsun diye köyün geçim kaynağı buğday ve ayçiçeği ile sanal para teklif ettik. Kendisi de kabul etti. Sanal paranın yanı sıra 1 ton ayçiçeği ve 1 ton buğdaya kendisini transfer ettik" diye konuştu.

Bolayır Gençlikspor takımı, bu sezon ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 7 takım arasında 5'inci sırada yer alıyor. Yeni transfer Osman Yusufoğlu'nun da bu maçlarda forma giydiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-İmza töreninden görüntüler.

-İdmandan genel ve detay görüntüler.

-Osman Yusufoğlu ile röp.

-Bayram Koç ile röp.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

=================

Gaziantep'te 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 TIR ile kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirilen 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geliri terör ve organize suç örgütlerine aktarılan kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğini belirledi. Kent girişinde önlem alan ekipler, durdurulan 3 TIR'da, eğitimli köpek 'Curis' ile yaptığı aramada 638 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kentte bugüne kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olan kaçak sigaraya el koyan polis, şoförleri gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

TIR'ların durdurulması

TIR'da arama yapılması

Köpeğin tepki vermesi

Sigaraların bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

=====================

Rize'deki kazalar MOBESE kameralarında

Rize'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki cadde ve kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen MOBESE kameraları sayesinde meydana gelen kazalar anbean kaydediliyor. MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşandığı dikkat çekerken, görüntülerde bazı yayaların ise saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

Mobese kaza görüntüleri

RİZE-DHA

Kaynak: DHA