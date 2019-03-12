Dha Yurt Bülteni-11

1)SU DOLU KOVAYA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ELMAR, YAŞAMINI YİTİRDİ

BURSA'da annesi mutfakta yemek yaparken salonda bulunan içi su dolu kovaya düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Elmar Dahil hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Dahil mutfakta yemek yaparken, kızı Elmar salonda oynamaya başladı. Bu sırada minik Elmar, içinde su bulunan temizlik kovasına düştü. Yaklaşık yarım saat sonra salona gelen Fatma Dahil, kızı Elmar'ı kovanın içinde hareketsiz buldu. Fatma Dahil'in çığlıklarını duyup eve koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elmar Dahil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alıp eve gelen baba Nazır Dahil, büyük üzüntü yaşandı.

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Fatma Dahil, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Salondan su dolu kova vardı. Kızım da bu sırada salondaydı. Oynarken suyun içine düşmüş. Yarım saat sonra evde onu aramaya başladım. Kovanın içinde hareketsizce yatıyordu" dedi.

Elmar Dahil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -

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2)SURİYE'YE İNŞAAT MALZEMESİ İHRAÇ EDİLİYOR

SURİYE'deki iç Savaş nedeniyle atılan bombalardan dolayı yıkılan binaların yeniden yapılması amacıyla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri Türkiye'den gidiyor.

Türkiye'deki çeşitli fabrikalardan yüklenen inşaat malzemelerinden demir, çimento ile mermer yüklü TIR'lar Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek ara bölgede boşaltılıyor. Yapılan aktarmadan sonra da malzemeler İdlib'e gönderiliyor.

İNŞAATLARDA KULLANILIYOR

İç savaş nedeniyle yıkılan binaların yeniden yapılması veya onarılmasında kullanılmak üzere tüccarlar tarafından Suriye'nin İdlib kentine demir, çimento ve mermer ihracatı devam ederken, malzemelerin bölgedeki inşaatlarda kullanıldığı belirtildi.

Görünü Dökümü

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-Mermer yüklü TIR'lar

-TIR'ların hareket halinde görüntüsü

-Çimento yüklü TIR'lar

-TIR'lar Cilvegözü'nden geçerken

SÜRE: 3'45" BOYUT: 422 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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3)DEMİRKAZIK'TA ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCI İÇİN 101 GÜNDÜR ARAMA YAPILAMIYOR

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, olayın üzerinden 101 gün geçmesine rağmen çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yapılamıyor.

Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, dağcını çığ altında kaldığı bölgede hala yoğun kar olduğunu belirterek, "Bu bölgede Haziran ayına kadar kar olur" dedi.

2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riskinin hala bulunması nedeniyle 3 ayı aşkın süredir Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.

Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, "Kar hala var. Geçen hafta kar yağışı oldu. Mart ayında ani soğuklar ile yağış olabilir. O bölgede oturmuş bir kar tabakası var. Bu bölgede haziran ayına kadar kar olur. Bundan dolayı da şu anda risk var. O çalışma yapacağımız alanda altı boşalmış olabilir ısınmaya başladı. Çünkü bazen sıcak havalar oluyor. Buna bağlı rüzgarla gelip karı hızlı bir şekilde eritiyor. Bu değişkenlik var ama 2 gün önce o bölgede arkadaşım yürüyüş yaparken fotoğraflar çekmiş. O bölgede çok fazla kar olduğunu söyledi. Kar yoğunluğu ve riski hala devam etmektedirö dedi.

Ali KADI/NİĞDE, -

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4)İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI EZBERE OKUYAN MİNİKLER DUYGULANDIRDI

DİYARBAKIR'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, marşın 10 kıtasını ezbere okuyan anaokulu öğrencileri Azra Ceren Salman ve Mert Hasan Ülgen, duygulandırdı.

Diyarbakır Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mehmet Akif Ersoy'un isminin ebediyete kadar gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade ederek, "Mehmet Akif Ersoy, bu destanı kaleme alan bugüne kadar bizlere ve ebediyete kadar gelecek her kuşağa aktaran ismin adıdır. Akif, bu ruhu, bu inanmışlığın ve bu adanmışlığın insanıdır" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından Bağlar Hafize Ana Anaokulu öğrencileri, her ikisi de 6 yaşında olan Azra Ceren Salman ile Mert Hasan Ülgen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Büyük bir coşukya okuyan minik çocuklar Azra ve Mert, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü:

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İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okuması

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumaları

Güzel Sanatlar Lisesi korosunun şarkıları

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 785 MB

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5)MEHMET AKİF ERSOY, BAYRAMİÇ'TEKİ EVİNDE ANILDI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı.

Bayramiç'teki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde bugün Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunun ardından, kabulünün 98'inci yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında derece alan Mustafa Kemal İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Durmuş Buğra Özdemir, Milli Zafer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Ecrin Kaya ve Menderes Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Leyla Değerli, İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Mehmet Akif'in hatıralarında belirttiği ve 'oynamaktan büyük zevk aldığım' dediği 'Taş Köprüde Yüzme Hatırası' ve 'Bayramiç'ten İstanbul'a Uğurlama' konulu drama öğrenciler tarafından sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik'in, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüyle ilgili günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından, Mehmet Akif'in Bayramiç'te dünyaya gelişi ve İstiklal Marşı'nın ilanının Bayramiç'teki yansımaları konulu dramalar öğrenciler tarafından sergilendi. İlçede görev yapan 3 öğretmenin çalıp, seslendirdiği müzik eserlerinin ardından, ilçedeki okullar arası şiir, kompozisyon ve en iyi İstiklal Marşı okunması yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna tarafından ödülleri verildi. Törenin ardınan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Gün boyu okullarda sürecek anma etkinliğinin yanı sıra Bayramiç Belediyesi Düğün Salonu'nda akşam TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçıları tarafından konser verilecek.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki evinde düzenlenen törenden görüntü.

Dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması.

Mehmet Akif konulu dramaların sergilenmesi.

Öğrencilere protokol tarafından ödül takdimi.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: DHA