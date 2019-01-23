Dha Yurt Bülteni -11

Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı

Samsun'un ilkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntü

Haber: Tayfur KARA SAMSUN,

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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Bursa'da Mustafa Ramazan Çıldır (59) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Osmangazi İlçesi Kent Meydanı'nda bulunan bir otelin personeli, 6 aydır Mustafa Ramazan Çıldır'ın (59) kaldığı odadan ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine kapıyı açıp, içeri giren personel Çıldır'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen polis ve sağlık ekipleri, Çıldır'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden 6 ay önce ayrılan ve o tarihten bu yana otel odasında kaldığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa Ramazan Çıldır'ın kesin ölüm sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Cesedin Adli Tıp Kurumu aracına konulması

-Ölen Mustaafa Ramazan Çıldır'ın fotoğrafı

-Detaylar

Süre: 01.13 Boyut: 138 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Freni boşalan kamyonet işyerinin kepengine çarptı: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni boşalan kamyonet, kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarparak durabildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün 13.30 sıralarında, Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Uslu'nun kullandığı 48 ET 020 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Uslu, kamyonetiyle, Barlar Sokağı'nda bulunan ve o sırada kapalı olan giyim mağazasının kepengine çarptı. Aracın işyerine girmesine, kapalı kepenkler engel olurken; kazada sürücü Uslu yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan Uslu'yu kurtardı. Yaralı, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sürücünün kurtarılması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Denizli'deki bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'nde yaşayan Mesut Özer'e ait evin bahçe duvarı, bugün saat 11.00 sıralarında yıkıldı. Devrilen duvarın briketleri, Yavuz Rençber'e ait 20 DS 601 plakalı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin kaputu ve farları hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ev sahibi Özer, bugün yağış olmamasına rağmen, geçen günlerde etkili olan yağışlar sonrası yağmur sularının birikmesi nedeniyle duvarın temelinin gevşemiş ve bu sebeple yıkılmış olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen duvardan detaylar

-Briketlerin yoldan toplanması

-Zarar gören otomobilden detaylar

-Ev sahibi Mesut Özer röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA