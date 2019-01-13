Dha Yurt Bülteni-11

Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı (EK)

1)GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1.71 santimetreye ulaştı. Oteller Bölgesi'ni etkisi altına alan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun kar yağışı ve sisli havaya rağmen yerli yabancı turistler pistlere akın etti.

Kayak yapmak için İzmir'den geldiğini söyleyen Açelya Gürel, "Uludağ bugün çok yoğun. Aşırı bir kalabalık var. Bugün hava biraz sisli. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Aşırı bir yoğunluk var. Uludağ'a ilk defa geldim. Keyifli bir yerö dedi. Olumsuz hava koşullarına rağmen pistlerin dolu olduğunu belirten Fehiçe Sağanak ise, "Kar ve sis etkisini göstermiş durumda. O yüzden biraz zorluk yaşıyoruz. Kayak yapıyoruz. Eğlenceler de başladı. Uludağ gerçekten müthiş bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorumöifadelerini kullandı.Yaklaşan sömestr tatiliyle birlikte bölgede yoğun bir hareketliliğin olduğunu dile getiren otel yöneticisi Erçin Yalçın, "Uludağ'da yoğun sis var. Eksi 17 dereceye yakın bir soğukluk var ama pistler tıklım tıklım. Günübirlikçiler de geldi. Otellerde de şu an yüzde 100 doluluk var. Şubat'ın 14'üne kadar dolu geçecekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kayak pistlerinde yoğunluk

Kayak ve snowboard yapan tatilciler

Tatilciler ile röportaj

Otel işletmecisi ile röportaj

-Süre: 05.08 Boyut: 574 MB

Haber–Kamera : Muammer İRTEM/ BURSA,

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2)EVDE SOBA PATLADI; 2 KARDEŞ YARALI

HAKKARİ'nin Geçitli köyünde odun sobasında meydana gelen patlamada, biri ağır, 2 kardeş yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünde meydana geldi. Nazmi Demiryent'e ait evde yanan odun sobasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Abdulhaluk (19) ve Resul Demiryent (12) kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine köye sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kardeşlerden Resul Demiryent, önce Van'a, oradan da ambulans uçakla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansların Hakkari Devlet Hastanesine gelişi

-Hastane önünde bekleyen yakınları

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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3(GAZİANTEP VALİ YARDIMCISI İMAMGİLLER, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÖREVLİ olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller(49), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından dün akşam hava yoluyla Sivas'a getirildi. İmamgiller için Şarkışla Kaymakamlığı önünde bugün tören düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İmamgiller'in annesi Cemile, babası Cemal Cahit, eşi İmran, kızları İnci, Aybüke İmamgiller ile yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İmamgiller'in annesi Cemile İmamgiller, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Oğlum Ahmet, yakışıklı oğlum, nur içinde yat kuzum. Emanetini, kızlarını, İmran'ı aldım merak etme, için rahat etsin annem. Bana çok kötü şaka yaptın oğlum" diyerek ağladı. İmamgiller'in eşi İmran ve yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, "Çalıştığı her ilde gönlüyle, kararlı duruşuyla, milli duruşuyla hizmet etmiş ve çalıştığı yerlerden bizi arayarak dualarını iletmiştir. Ahmet ağabeyimizin bundan sonra ailesi ailemizdir, kardeşleri kardeşlerimizdir. Onu unutmayacağız. Bakanlığımız, devletimiz böyle kıymetli bir bürokratını en iyi şekilde yad edecek ve unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kardeşi Hüseyin Turgut İmamgiller de "Tek tesellim yüce devletimizin tekrar barış, huzur götürdüğü topraklarda o barış ve huzurun bir neferiyken görevinin başında hakka yürümesidir." dedi.

Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şarkışla Garipler Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Annesinin tabutuna sarılıp ağlaması ve konuşmaları

-Eşi ve yakınlarının görüntüleri

-Törene katılanların görüntüsü

-Vali Sali Ayhan'ın konuşması

-Cenazenin uğurlanması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas),

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4)ALANYA'DA ÇOCUKLAR, TOROSLARDAN KAMYONLARLA GETİRİLEN KARDA EĞLENDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çocuklar ve aileleri, Torosların zirvesinden getirilerek, meydana dökülen 8 kamyon dolusu karda oynayıp, eğlendi.

Alanya Belediyesi tarafından Torosların yüksek kesimlerindeki Taşatan yolu ve Hacıbelen Yaylası'ndan alınan 8 kamyon dolusu kar, ilçe merkezdeki İskele Şelale Meydanı'na getirildi. Meydana dökülen kar yığınını gören çocuklar ve aileleri, kartopu oynayıp eğlendi, kardan adamlar yaptı. Karın üstünde kayan ve fotoğraf çekenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya denince akla sadece yazlık tatil bölgesi geldiğini belirterek, vatandaşlara kar keyfini de yaşattıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Alanya'nın yaylalarında kar yağışı var ama merkezde olan vatandaşlarımızın birçoğu karı kartpostallarda veya televizyonlarda görebiliyor. Biz de bu vesileyle buradaki vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hafta sonunda hoş vakit geçirmelerini istedik. Kendilerine göre bir eğlence yapabilmeleri için Şelale Meydanı'na 8 kamyon kar getirerek, çocuklarımızın aktivite yaşamasını sağladık. Bu etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl yine iyi bir hafta sonu etkinliği oldu ve şehrimize renk kattı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kamyonlarla getirilen kar

Karların meydana dökülmesi

Döküm sırasında çekilen drone görüntüsü

Kar birikintisinden görüntü

Çocukların ve vatandaşların karla oynaması

RÖP: Adem Murat Yücel (Alanya Belediye Başkanı)

Karla oynayanların drone görüntüsü

501 MB/// 04.33

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA