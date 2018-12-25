Dha Yurt Bülteni-11

1)KOCAELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Bugün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez'e acı haberi verdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığını öğrenilirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.

Görüntü Dökümü

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Şehidin evinden görüntüler

Ambulanstan görüntü

Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü. TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor. İstanbul yönünden getirilen ve üzerinde tank bulunan TIR ile 2 askeri araç, TEM yolu Kocaeli'nden geçti. Araçları kullanan askeri personel, Gültepe rampasında bulunan tesislerde yaklaşık yarım saat mola verdi. Mola sonrası askeri araçlarla sınır bölgesine doğru yola çıkıldı.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların tesise gelmesi

-Konvoy halinde tekrar TEM otoyoluna girmeleri

-Detaylar

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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3)İSMET İNÖNÜ, ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ KONAKTA ANILDI

TÜRKİYE Cumhuriyetinin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Sivas'ta çocukluğunu geçirdiği, kendi adını taşıyan konak önünde anıldı.Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi tarafından, İsmet İnönü'nün 1891-97 yılları arasında çocukluğunun geçtiği İnönü Konağında düzenlenen anma programına CHP Sivas İl Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Adil Keser, İsmet İnönü'yü vefatının 45'inci yılında şükran ve minnetle andıklarını söyledi. Keser, vatanseverliğin parlak bir sembolü olan İsmet İnönü'nün dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetle de örnek bir insan olduğunu belirterek, "Bugün onun düşüncelerini çok daha iyi anlıyor, devlet adamlığını ve tertemiz hayatını büyük bir özlemle anıyoruz. Onun şahsında başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak ise, "İsmet Paşa 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşları'nı kazanarak düşmanı cephede Mudanya Mütarekesi ve Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, Türk ulusunun hak ve özgürlüklerini alarak, emperyalist güçleri masada dize getirmiştir. Bizlere bağımsız özgür bir ülke armağan etmiştir. Bizlere bağımsız, özgür bir ülke armağan etmiştir. 'Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olamazsa o memlekette kurtuluş olmaz' diyen Sayın İsmet İnönü'yü ölümünün 45'inci yılında saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Yanalak, ayrıca İnönü Konağı'nın müze olmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konaktan görüntüler

-Anma programı

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA