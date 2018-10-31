Dha Yurt Bülteni-11

1)BAKANLIK MÜFETİŞLERİ 2 ŞEHİT ASKER İÇİN TUNCELİ'DE

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 2 askerin donarak şehit olmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 müfettiş bugün kente gelerek incelemelere başladı.

Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) kaldırıldıkları hastanede şehit olmasıyla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bugün 2 müfettiş Tunceli'ye geldi. Müfettişlerin incelemelere başladığı öğrenildi. Bakanlık müfetişlerinin, olay sırasında şehit askerlerin yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerine başvuracağı ve yetkili komutanları da dinleyerek bölgenin durumunu da inceleyeceği belirtildi. Soruşturma için gelen Bakanlık müfetişlerine Valilik binasında oda tahsis edildiği ve müfettişlerin gerek duyulması halinde olay yerine de gidebileceği ifade edildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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2)KOBANİ'DE 2 NOKTADAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu birlikler 2 noktada bulunan terörist hedeflere topçu ateşiyle misilleme yaptı. Hedeflerin imha edildiği misilleme ile bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

///GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GAZİANTEP/DHA

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3)MURAT BAŞOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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4)İDRARIYLA ARAÇ CAMLARINI SİLERKEN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

KAYSERİ'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç. gözaltına alındı. Gaspa teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta, kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılarak adli makamlara teslim edileceğini açıkladı. Asayiş Şubesi, Toplum Destekli ve Çocuk Şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşak ve trafik ışıklarında sıkı denetim başlatıldı. Dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istediklerini belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanju Ç.'nin, idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Tanju Ç.'nin üzerinden, içine idrarını yaptığı şişe ve cam silici çıktı. Kardeşi Y.Ç.'nin üzerinde ise 50 santim uzunluğunda 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Tanju Ç.'nin bıçağı, polisleri görünce kardeşine verdiği ortaya çıktı.

Araç sahiplerinden O.Y., Nevşehir'in Ürgüp ilçesi nüfusuna kayıtlı Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'den şikayetçi oldu. Y.Ç., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

İki şüpheli, işlemlerinin ardından gaspa teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, -

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Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonu: 20 gözaltı (EK)

5)8'İNİN ODASINDA ARAMA YAPILACAK

emer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlamakta suçlanan belediye çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden 12'si Merkez Polis Karakolu'na, 8'i ise odalarında arama yapılmak üzere Kemer Belediyesi'ne götürüldü.

BAŞKAN GÜL: BU İŞİN ARAŞTIRILMASINI BEN İSTEDİM

Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, aralarında daire müdürlerinin de bulunduğu 19 çalışan hakkında yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Kemer Belediyesi'nde bulunan makam odasında konuşan Başkan Gül, "29 Aralık 2017'de suç duyurusunda bulunarak bu işin araştırılmasını ben istedim. Bu aslında bir operasyon değil. Geçen yıl 9'uncu ayda, bir personelimiz bana sözlü olarak bir uyarı yaptı. Bir tane personelimiz de daha sonra yazılı dilekçeyle müracaat etti. Böyle bir çalışma yapıldığını, malum iki tane şahıs tarafından. Ben hemen belediyemizdeki icra müdürlüğümüze bakan arkadaşımızı görevlendirdim. Yaklaşık 15 gün kendisi bir çalışma yaptı. Bunun doğru olduğunu gördük. Böyle olunca da Kemer Belediye Başkanı olarak, bilindiği gibi belediye başkanlarının müfettiş atama yetkisi olduğu için ben de 3 arkadaşımızı müfettiş olarak başlarına da Başkan Yardımcımız Kemal Yüksel Beyi koyarak bir araştırma yaptırtırdık. Onların da tespitleriyle beraber 29 Aralık 2017'de Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'ADALET YERİNİ BULDUĞU İÇİN GAYET MUTLUYUM, HUZURLUYUM'

Bu olay ortaya çıkar çıkmaz iki kişinin 9'uncu ayda işlerine son verdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"Kemer Belediyesi ve Kemer Belediye Başkanı olarak bu konunun araştırılmasını ben istedim. Dilekçemiz de burada. Bu dilekçemizi ve araştırma sonuçlarımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdik. Yaklaşık 1 yıldır bunun araştırması yapılıyordu. Biz emniyetimize ve savcılığımıza teşekkür ederiz. Kemer Belediyesi bugüne kadar bu konularda çok sınav vermiş ve hepsinden temiz şekilde çıkmıştır. Herkesin gözünün bizde olduğunu biliyoruz. Ama biz yapımız itibariyle bugüne kadar hiçbir pisliğe bulaşmadık ama ne mutludur ki bir belediye başkanı olarak, bir personelimizi şikayet edebiliyoruz. Bunu kendi içimizde de kapatmıyoruz, böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık ne de yapanların yanında olduk. Kendi yüzlerine de söyledik. Zaten telefon kayıtları falan da var. Bana yazmış oldukları mesajlar da var. Hepsini savcılığa bildirdik. Emniyetimize ve Kemer Savcılığımıza teşekkür ediyorum. Kemer Belediye'mizde yaklaşık 850 kişi çalışıyor. İçimizde mutlaka çürükler de olacaktır. Bunların hepsini tanımamız, bilmemiz imkansız. 850 personeli belki sokakta görsem yarısını zor tanırım. Birleşmeyle birçok personelimiz geldi. Onun için böyle bir şikayetin üzerine inceleme yapılmaktadır. Zaten araştırması yapıldı. Bugün de arkadaşların ifadesini alacaklar. Adalet yerini bulduğu için gayet mutluyum, huzurluyum. En azından Kemer Belediyesi'nin, Türkiye'de örnek olduğu bir davranış yaptık. Kendi personelimizi şikayet edebilme öz güvenimizi gösterdik."

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü önünden detay

Şahısların Emniyet Müdürlüğünden çıkartılarak polis eşliğinde midibüse bindirilmesi

Midibüsün Emniyet Müdürlüğünden ayrılması

Kemer Belediyesi detay

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül açıklama

Midibüsün Kemer Belediyesine gelişi ve şahısların belediye binasına götürülmesi

551 MB/// 04.55"

(Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),