Dha Yurt Bülteni 11

Çocuğun hortumla üzerine su tutulup, dövülmesine tepki

ŞANLIURFA'da, fıstık çaldığı öne sürülen küçük çocuk, tarla sahibi tarafından hortumla üzerine su tutulduktan sonra dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çocuk dövülürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 yaşlarındaki erkek çocuğu, tarladan fıstık çaldı. Tarla sahibi, arazide yakaladığı çocuğu hortumdan tuttuğu suyla ıslatıp, tokat atarak, dövdü. Çocuğun dövülme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, çocuğun, soğuk suyun etkisiyle titrediği ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği anlar yer alıyor. Öte yandan sosyal medya yayılan görüntüyü izleyenler, çocuğu döven ve videoyu çeken kişilere tepki gösterdi. Jandarma, tepkilere yol açan görüntülerdeki kişilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hortumla ıslatılan çocuk

Soğuk suyla titreyen çocuk

Üzerine hortumla su dökülen çocuğa tokat atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA

45 MB

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Kayalıklardan suya tehlikeli atlayış

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, gençler Kerpe'de bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden atlıyor. Gençlerin tehlikeli atlayışı su altı kameralarıyla görüntülendi.

Kandıra'da Kefken ve Kerpe bölgesindeki kayalıklarda tehlikeli olduğu için jandarmanın yasak koymasına rağmen gençler kayalardan atlamaya devam ediyor. Dalgaların aşındırması sonucu meydana gelen ve eşsiz güzelliğe sahip kayalıklara çıkan gençler kendilerini tehlikeye atıyor. Kerpe Kartal Kayalara çıkan gençler tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendilerini suya bırakıyor. Bazı gençler denize atlarken havada akrobatik hareketler yapıyor. Suyun altında kayalıklara çarpma ve kayalıklara tırmanırken düşme ihtimalleri olmasına rağmen gençler tehlikeye aldırmadan kayalıklardan denize atlamaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gençlerin kayalıklardan atlaması

Su altı kamerası ile çekilen görüntüler

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2 bin yıl önce Antalya'ya zeytinyağı ve şarap getirirken batan gemi bulundu

ULUSLARARASI Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta, Alanya yakınlarında 2 bin yıl öncesine ait iki gemi batığı bulduklarını, gemilerin zeytinyağı ve şarap yüklü olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin izniyle 2012 yılından bu yana Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik su altı tespit çalışmaları yürüten ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, bugüne kadar tespit ettikleri 110 batığa yenilerinin eklendiğini belirtti. Doç. Dr. Öniz, geçen hafta buldukları batıklardan birinin, M.Ö. 1'inci yüzyılda Alanya yakınlarındaki Syedra Antik Kenti'ne gitmek isterken fırtınaya kapılıp, kayalıklara çarpan gemiye ait olduğunu ve kente zeytinyağı ile şarap getirdiğini, diğer geminin ise M.S. 10'uncu ya da 11'inci yüzyıllarda, Alanya yakınlarındaki Ptolemaios Antik Kenti'ne balık sosu getirirken fırtınada sığlıklara çarparak, battığını söyledi.

ŞARAP VE ZEYTİNYAĞI GETİRİYORMUŞ

Doç. Dr. Öniz, "Syedra Antik Kenti'ne gitmek isterken, kıyıya çok yakın noktada batan gemideki yükün şarap ve zeytinyağı taşıdığını tahmin ediyoruz. Çünkü yükünün amforalar olduğunu gördük" dedi. Diğer geminin ise Ptolemaios Antik Kenti'ne balık sosu getirirken, battığını aktaran Doç. Dr. Öniz, bu batıkta genellikle balık sosu taşınan testi kırıkları tespit ettiklerini ve bunlardan sağlam örneğin Alanya Müzesi'ne teslim edildiğini belirtti.

KİREMİT VE LAHİT OLAN BATIKLAR DA VAR

Yıllardır sürdürdükleri çalışmalarda Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında Tunç Çağı'ndan itibaren denizciliğin, deniz ticaretinin, denizde yaşanmış savaşların, kıyılarda kurulmuş antik kentlerin ve antik limanların incelemelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Öniz, "Bu çalışmalar sırasında deniz tabanındaki arkeolojik batıkların bulunması bizim görevlerimiz arasında" dedi. Batıkların çoğunun, amfora ve tabak yüklü olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, "Ayrıca kiremit ya da lahit taşıyan gemi batıkları da var" diye konuştu.

20 KİŞİLİK ULUSLARARASI PERSONEL

Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaları Akdeniz Üniversitesi'ne ait arkeo gemisi ve 20 kişilik uluslararası ekiple yürüttüklerini, ileri teknolojiyle çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Öniz, çalışmalara Türkiye'den ve UNESCO Sualtı Arkeolojisi Network aracılığıyla İspanya, Mısır, Polonya ve Portekiz'den yüksek lisans öğrencilerinin katıldığını da kaydetti. Doç. Dr. Hakan Öniz, 2018 yılında Mersin'in batısı ile Alanya kıyılarında toplam 8 batık belirlediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Batık alandan dalgıçların çalışma yaparken görüntüsü

RÖP: Doç. Dr. Hakan Öniz

202 MB --- 2 Dakika/// HD

Haber: Selma KUNAR -Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kapıkule'de 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşıp çift sıra 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Ağustos ayına göre yüzde 19'luk artış yaşanan Kapıkule'de son 1 ayda 113 bin 518 araçla 556 bin 148 çıkış yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmelerinin ardından karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Gurbetçilerin Pazartesi günü işbaşı yapacak olması nedeniyle dönüş tercihini Perşembe ile Cumartesi günleri arasında kullanması gümrüklerde yoğunluğu arttırıp kuyruklara neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan kuyruk çift sıra halinde 6 kilometreye ulaşırken, Hamzabeyli 3 kilometre, Dereköy de ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda da çift sıra halinde 2 kilometre, Pazarkule gümrüğünde ise kuyruk 1.5 kilometreye ulaştı.

SON 1 AYDA 113 BİN 518 ARAÇ ÇIKTI

Gurbetçilerin en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda, geçen yılın Ağustos ayı verilerine göre 95 bin 400 araç çıkarken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 19'luk artış yaşandı. Sadece Ağustos ayında 113 bin 518 araçla 556 bin 148 kişi Türkiye'den çıkış yaptı. Gümrük yetkilileri kuyrukların eritilebilmesi için Bulgaristan gümrük idaresi ile görüşmeler yapıldığını ve koordineli şekilde işlemlerin hızlandırıldığını ifade etti.

KUYRUKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Yaklaşık 33 derecelik sıcak havada sırada bekleyen gurbetçiler, zaman zaman araç kornalarına basarak kuyrukları protesto etti. Bulgaristan ile görüşerek işlemlerin daha hızlı yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Gül, "Gümrük Bakanlığı, Bulgaristan ile görüşerek daha hızlı işlem yapmasını sağlamalı. Biz kaç kapı açıyorsak, onlarda açması lazım. 24 saattir uyumuyorum, 8 saattir kuyrukta bekliyorum. Yaşlılar, bebekler var. Şanlıurfa'dan yola çıktım uyumadan buraya geldim, hala kuyruktayım. Sırbistan'dan gece geçme korkusu var. Bizim bir an önce sınırdan çıkmamız gerek" dedi.

Fransa'ya giden Erdal Kaya da, kuyruklara tepki göstererek, "Sabah saat 04.00'ten beri bekliyoruz, çocuğum var araçta sıcakta bunaldı. 8 saattir bekliyoruz, yazıktır artık bizi çıkarsınlar sınırdan" ifadelerini kullandı. Almanya'ya giden Duran Aksoy ise kuyrukta beklemekten bunaldıklarını ve çözüm istediklerini belirterek, "Bu sefalete, rezille son verilsin artık. Gümrük anlaşmaları yapılsın, binlerce araç bekliyor. Bunlara bir çözüm getirsinler. Sıcak havada saatlerdir bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İKİ GÜMRÜKTE 9'AR PERONLA ÇALIŞIYOR

Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği kuyrukta bekleyen gurbetçiler için ücretsiz seyyar tuvaletler kurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gurbetçi kuyruğu

-Havadan kuyruk görüntüsü

-Bekleyen araç sürüleri

-Kapıkule tabelası

-Gurbetçilerle röp.

-Havadan gümrük ve kuyruklar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

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Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar (2)

"İNTİKAM" İÇİN YAPMIŞLAR

Bursa'da dün akşam cami avlusunda Nuri Ö.'nün dövülüp bıçaklanmasıyla ilgili olarak Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 6 kişinin kimliğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen polis şüphelilerden B.Ç., kardeşi A.Ç. ve arkadaşları O.G.,'yi, otomobillerinde seyir halindeyken yakaladı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, Nuri Ö.'nün Mudanya'da yakın arkadaşlarını bıçakladığı için kendisinden hesap sorduklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri diğer 3 kişiyi yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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Çiftlik Bank benzeri yapının Ceo'su yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İZMİR'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturdukları ve kurdukları şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladıkları iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan Ceo'su Tamer Budak, Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

İzmir'de, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 Milyon TL'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubuna yönelik operasyon başlatılmıştı. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin Ceo'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarılmıştı.

Budak'ın, Artvin'in Hopa ilçesine geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Budak, saklandığı bir evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Budak'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü takip ediliyor

ARTVİN-DHA

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Tuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındı

BURDUR'da tuvalet işleten Saadet Gönen'in (66), çantasında tülbente sarılı 2 bin lirası çalındı.

Burdur Ulu Cami yanındaki tuvaletin 12 yıldan bu yana işletmeciliğini yapan Saadet Gönen, sabah saatlerinde bir ara ayrıldığı tuvalete geri döndüğünde bozuk paraların bulunduğu tabakların yerinde olmadığını gördü. Tabakları birilerinin almış olabileceğini düşünen Gönen, çantasını kontrol ettiğinde ise 2 bin liranın sarılı olduğu tülbentinin olmadığını gördü. Soyulduğunu anlayan Saadet Gönen, durumu polise bildirdi.

Paranın 1000 lirasının Kurban Bayramında devletin emeklilere verdiği ikramiye olduğunu anlatan Gönen, "Diğer kısmı ise biriktirdiğim paraydı. Yıllardır burada tuvalet işletmeciliği yapıyorum. Hiç başıma böyle bir iş gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım" dedi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tuvalet dış görünüş

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Saadet gönen'in olayı anlatması

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,