Dha Yurt Bülteni 11

1)İZMİR'DE ESTETİK AMELİYATI OLAN İNGİLİZ KADIN ÖLDÜ

İZMİR'deki özel hastanede kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), hayatını kaybetti. İngiliz Leah Cambridge, kalça estetiği ameliyatı için İzmir'e geldi. Opr. Dr. A.Ü. tarafından 26 Ağustos Pazar günü özel hastanede ameliyat edilen Cambridge, daha sonra gelişen komplikasyonların ardından pazartesi günü yaşamını yitirdi. İngiliz kadının hangi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmadı. Yetkililer, Cambridge'e ameliyatın risklerinin bildirildiğini ve bu konuda muvafakatname imzalandığını belirtti. Yakınları, şikayetçi olmazken, Leah Cambridge'in otopsi yapılmayan cansız bedeni, İngiltere'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kadını fotosu

Hastaneden görüntü

Davut CAN/İZMİR,

======================================

2)POLİS, PLAJDA GÜNEŞLENEN TURİSTLERİ BİLGİLENDİRDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polis, sahilde güneşlenen yerli ve yabancı tatilcileri, almaları gereken güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarına karşı uyardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Antalya'da Güvenli Plajlar Projesi kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Sevcan Sarıca Beneklioğlu ve Asuman Yağan, polisin sorumluluk alanında bulunan plajları gezerek yerli ve yabancı turistlere uyarılarda bulundu. Polisler, turistlere alınması gereken güvenlik önlemleriyle boğulmalara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Uygulamada İngilizce bilgi veren polisler, turistlerle kısa sohbetler yaptı. Turistler gelecek yıl da tekrar tatil için Kemer'i seçeceklerini söyledi.Polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, "Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bugün tatil için Kemer'i seçen yerli ve yabancı misafirlerimize plajlarda güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarında alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptık. Amacımız Kemer'i seçen vatandaşlarımızın tatillerinde herhangi bir sorun yaşamadan basit tedbirler alarak, önlemler alarak tatillerini sorunsuz şekilde sonlandırmalarıyla ilgiliydi. Yaptığımız çalışmalarda plajlarda eşyalarını görünür şekilde bırakmamaları, denizdeki güvenlik şeridini geçmemeleri ve boğulma vakalarıyla ilgili güvenlik önlemlerini anlattık" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Polislerin plaja gelişleri

Vatandaşlara uyarılar ve broşürlerin dağıtılması

Broşür detay

Rus turiste İngilizce olarak alınması gereken kuralların anlatılması

Rus turist ile kısa sohbet İngilizce

Plajdan genel detay

Polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu açıklama

Toplum Destekli Polis logo detay

Plajda bırakılan çantanın yanına gelen polislerin açıklamaları

Plaj detay

Yerli turistlere bilgilendirme

765 MB/// 03.57ö

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

======================================

3)TELEFONDA EŞİNİN MESAJLARINI GÖRÜNCE HASTANEYE GİDİP, CİNAYETİ İŞLEMİŞ

ESKİŞEHİR'de, geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Harun Güler'i (31) röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A. (28), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Serdar A.'nın, Güler'i, cep telefonunda eşi Tuğba A. ile mesajlaştığını gördüğü için öldürdüğü ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Farklı hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği motosiklet kazasında hafif yaralandı. Harun Güler'in yanında çalıştığı belirtilen Tuğba A.'nın (27) eşi Serdar A., tesadüfen gördüğü yaralı Güler'e yardım etmek istedi. Harun Güler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaza yerinde düşürdüğü cep telefonunu Serdar A. buldu.

Serdar A., iddiaya göre, kazayı yakınlarına bildirmek için cep telefonuna baktığında Harun Güler'in, eşi Tuğba A. ile mesajlaştığını gördü. Serdar A., daha sonra eşi Tuğba A.'yı alıp, evlerine götürdü. Serdar A.'nın burada dövmeye başladığı Tuğba A., pencereden atlayarak, kaçtı.

Serdar A., bir süre sonra evden ekmek bıçağını alıp, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Harun Güler'in röntgen odasında olduğunu öğrenen Serdar A., içeri girdi. Üzerindeki ekmek bıçağını çıkaran Serdar A., Harun Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 1 çocuk babası Serdar A., gözaltına alındı. Serdar A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Şüpheli Serdar A.'nın sağlık raporu için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilmesi ve hastaneden çıkartılıp ekip otosuna bindirilmesi,

-Olayın meydana geldiği Eskişehir Devlet Hastanesi'nin dışından dün akşam çekilen görüntü,

-Öldürülen Harun Güler'in sağlık fotoğrafı,

-Katil zanlısı Serdar A. ile eşi Tuğba A.'nın birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

=====================================

4)KİLİS'TE İÇME SUYU SIKINTISI

KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, kentin içme suyunun karşılandığı Seve Barajında debinin düşmesi nedeniyle yaşanan sıkıntıyı kuyulardan temin edilecek su ile sonlandıracaklarını söyledi. Seve Barajında gazeteciler ile bir araya gelen Hasan Kara, barajda su miktarının azalması nedeniyle kesintiler yaşandığını belirterek, "Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yapmak zorunda kaldığımız su kesintileri nedeniyle halkımızın yaşadığı sorunların farkındayız ve bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz" dedi.

Kentin günlük su tüketiminin 30 bin ton civarında olduğunu ve barajda şu anda şehre 3 gün yetecek kadar su bulunduğunu anlatan Kara, "Bunun başlıca nedeni kuraklık ve şehrimizin iki katına çıkan nüfus yoğunluğudur. Bir yıldır çeşitli vesilelerle defalarca dile getirdiğimiz suyu idareli kullanma çağrısının nedeni bu kesintileri yaşamamak içindi. Bugün geldiğimiz nokta bu kesintileri yapmaya bizleri mecbur bırakmıştır" diye konuştu.

Kara, DSİ ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde sondaj çalışması yapılan 12 kuyudan 9'unda olumlu sonuç elde edildiğini de dile getirerek, "9 kuyuda yeterli olarak kabul edeceğimiz miktarda su bulunmuştur. Bu 9 kuyudan çekilecek sularla şehrimizin su ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca şu anda yüzde 83 oranında tamamlanan ve 1 yıl içerisinde bitmesini beklediğimiz Afrin Barajı sona erdiğinde Kilis'in 2050 yılına kadar su sorununu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Seve barajından görüntü

Belediye başkanının konuşması

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

360 MB