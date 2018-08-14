Dha Yurt Bülteni 11

Bolu'da 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması

BOLU'da, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Trafik kurallarının anlatıldığı çocuklar sürücünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalarak sürücüyü uyaracak.Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Çocuklar ve aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgiler veren Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Serdar Ulusoy, "Tatil vesilesiyle yola çıkacak sürücülerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri yerlere yolculuklarını sağlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün itibariyle 81 ilimizde 'Ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Bu kampanya çerçevesinde araçlarda yolcu olarak bulunan çocuklara bilgilendirme broşürü, kırmızı düdük, tişört ve şapka verilecektir. Araç sürücülerinin kurallara uymamaları durumunda araçta bu görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle güvenli yolculuk yapmaları konusunda diğer yolcular ile birlikte ikazda bulunacaktır. Bu konuda çocuklarımızı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz sözlü şekilde ve broşürlerle başlamıştır." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalışmaları

-Araçların durdurulması

-Polisin araçtaki çocuklara yapması gerekenleri anlatması

-Serdar Ulusoy ile röportaj

-Detaylar

Süre: 04.06-Boyut: 461 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Dev pervaneler, tır'larla taşındı

HATAY'da kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğundaki rüzgar türbinlerine ait pervaneleri TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti.

Hatay'da kurulacağı belirtilen rüzgar enerji santrali için her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR, İslahiye'den geçti. TIR'ların geçişi polis ekiplerinin eşliğinde sağlandı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, ilçe çevre yolunda Kırıkçalı kavşağında yaklaşık 35 dakikada geçerken, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polis zor anlar yaşadı. TIR'ların geçişinde yol trafiğe kapatıldı. Dev kanatların geçişini bekleyen sürücüler ile çevre sakinleri ilgiyle izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye ilçe merkezi

TIR'ların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 19,6 MB

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Yalova'da Vandalların kirlettiği deprem anıtı temizlendi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,-YALOVA Belediyesi ekipleri 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak adına isimlerinin yazılı olduğu Deprem Anıtı'nda temizlik çalışması yaptı. Vandalların hedefi olan anıt, her yıl olduğu gibi deprem anma törenleri öncesi ekipler tarafından temizlendi.

17 Ağustos Deprem Parkı'nda ki Deprem Anıtı'nın mermerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp zarar verilmişti. Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı blok mermerler ise önce kırılmış ardından sprey boyalarla boyanmıştı. Yalova Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde deprem anıtına gelerek yapılacak çalışmalar için planlama yaptı. Yapılan planlamanın ardından çalışmalarına başlayan ekipler, 17 Ağustos anma törenleri öncesinde anıtı tekrar eski haline getirdiler.

"Kamunun malına yapılan saldırılar beni üzüyor ama deprem anıtına yapılan her tahribat benim içimi acıtıyorö diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, "19 sene önce büyük acılar çektik. Resmi rakamlara göre 2 bin 504 canımızı yitirdik. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve deprem gerçeğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılan bu anıt çok önemli. Ancak kimileri bu bilince ne yazık ki ulaşabilmiş değil. Bu anıtın yazı tahtası olduğunu düşünüyorlar. Kamu malına saygınız yok bari depremde yitiren vatandaşlarımıza saygınız olsun. Yalova Belediyesi olarak 17 Ağustos öncesi gereğini yaparak anıtı tekrar eski haline getirdik. Ne kadar konuşsak ne kadar söylesek de çok kısa bir süre sonra bu saygısızlık yine yapılacak. Bu çok üzücü bir durum. Tüm vatandaşlarımızı bu ve benzeri konularda duyarlı olmaya davet ediyorumö dedi.

Görüntü bilgisi. Görüntüler, -408ylvbaskansalman- koduyla YAlova klasöründe

Görüntü dökümü

-başkandan detay görüntüler

-başkan röportaj

-yalova kent müzesi görüntü

Boyut: 488 mb

Süre: 4.22 dk

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Küçük kızın başı korkuluklara sıkıştı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, oynarken başını kapının demir korkuluklara sıkıştıran 3 yaşındaki Saregül Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, Babataş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde oynayan 3 yaşındaki Saregül Doğan, dış kapının korkuluklarına başını sıkıştırdı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Saregül'ü, başının sıkıştığı demirleri keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Saregül Doğan ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Küçük kızın kurtarılma görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Servis midibüsü devrildi, 19 işçi yaralandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Servis midibüsünü kullanan Ali Bilir'in ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir termik santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan Ali Bilir'in kullandığı 35 L 9244 plakalı servis midibüsü, bugün saat 06.30 sıralarında Kınık'ın Hamzahocalı Üstü Mevkii'ne geldiğinde kontrolden çıktı. Midibüs savrularak yol kenarına devrildi. Kazada midibüsteki işçiler Eser Demir, Cafer Süren, Adnan Yıldız, Ülgen Yılmaz, Eser Demir, Muammer Kurt, Zeynel Şahan, Tarkan Demir, Kürşat Hava, Mehmet Gezgin, Eyüp İndirik, İbrahim Özer, Ozan Suay, Hüseyin Şahan, Mehmet Kandemir, Mert Suay, Tugay Karabıyık, Taner Günay ve Selçuk Oğuz yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Midibüsü kullananan Bilir'in ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bilir'in babasına ait olan servis midibüsünü şoförü Özkan Aldemir'in bir işinin çıkması üzerine kullandığı ileri sürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Servis midibüsünün vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

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Açılması planlanan kalker ocağının ÇED toplantısında gerginlik

BOLU, - BOLU'da, Çaygökpınar Köyü sakinleri, köylerinin yakınına kurulması planlanan kalker ocağının ÇED toplantısı için gelen yetkililere tepki gösterdi.

Bolu kent merkezine bağlı Çaygökpınar köyü yakınında bulunan ve ormanlarla çevrili 47 hektarlık alana kalker ocağı açmak için bir firma tarafından ruhsat alındı. Daha sonra ÇED raporu için çalışmalar başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdare, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED sürecine katılım toplantısı kapsamında köylülerle köy okulunun bahçesinde bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, köylülere, köyde yaşayanların görüş ve düşüncülerini tutanak altına almak için geldiklerini, tutanak altına alınan düşüncelerin bakanlık nezdinde değerlendirileceğini belirtti. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, ocağın yapılacağı alanın yaban hayatın en önemli bölgelerinden biri olduğunu, ocağın yapılmasıyla birlikte köyün sel sularına maruz kalacağını, su kaynaklarıyla hayvanlarını otlatacakları mera alanlarının yok olacağını belirterek, kalker ocağı açılmasına karşı çıktı.

FİRMA YETKİLİSİ SANDILAR

Köylüler, bakanlık ve il müdürlüklerinin yetkililerini kalker ocağı yapmayı planlayan firmanın yetkilileri sanarak tepki gösterdi. ÇED toplantısı için gelen görevliler, uzun süre köylülere yüklenici firmadan gelmediklerini ispat etmeye çalıştı. Yetkililer, uzun uğraşlar sonucu devlet görevlisi olduklarını köylülere inandırdı.

TUTANAK TUTULDU

Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda maden mühendisi olarak görev yapan Emel Çetin, köylülere hitaben, ruhsat verilmesinin tek başına önemli olmadığını, kalker ocağının açılması için devletin diğer organlarının da onay vermesi gerektiğini anlatarak, "Anıtkabir'e bile ruhsat verilebilir. Maden Kanununa göre öyle bir ayrım yapılmıyor. Ruhsatı veriyor ama maden kanununun 7'nci maddesi var. Yatırımcı proje sahibi izinlerini almak zorunda. ÇED izni için bize gelir. Biz de mevzuata göre başvurudan sonra süreci başlatırız ve halkın katılım toplantısı için buraya geliriz. Amacımız sizleri burada olacak proje için bilgilendirmek, sizin önerilerinizi ve fikirlerini yazmak. İstemiyorsanız onları da yazacağız. Yapıcı olmak lazım. Neden istemediğiniz çok önemli. Çünkü ÇED sürecinin devamı ona göre yönlendirilecek." dedi.

Köylüler, daha sonra köylerinde kalker ocağı yapılmasına karşı çıktıklarını ifade eden tutanak tutup imza topladıktan sonra toplantı sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerin tepkileri

-Bağırışmalar

-Açıklamalar

-İmza toplanması

-Detaylar

Süre: 04.32-Boyut: 509 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ordu'da heyelan riski nedeniyle tahliye edilen 18 ev için yıkım kararı

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, sel sonrası ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle İlküvez Mahallesi'ndeki 28 ev tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından 18 evle ilgili yıkım kararı verildi.

Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrası sağanağın sürmesi nedeniyle topraktaki su doygunluğunun artması sonucu Çaybaşı'da heyelan riski oluştu. İlçeye bağlı İlküvez Mahallesi Namazhayat mevkisinde, 10 Ağustos'tan bu yana heyelan riskine karşı 28 ev tahliye edildi. 130 kişi, mahallenin farklı bölümündeki lisenin yurduna yerleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucu yüksek risk taşıyan 18 evin yıkılmasına karar verildi. 10 evle ilgili tespit çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Heyelan riski nedeniyle 28 ev tahliye edilmişti. Şu an itibarıyla 18 evin yıkılması kararlaştırıldı. 10 ev ile ilgili incelemeler sürüyor. Evlerde kalan 130 kişi yurtlara yerleştirildi ve tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alandan drone ile çekilmiş görüntüler

-Evlerden detaylar

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI (Ordu),

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Başkan Yılmaz: Belediye çalışma alanımızda sel 164 milyon 761 bin TL'lik zarar verdi

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta kentte meydana gelen sel selaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını, 9 köprünün yıkıldığını, 820 noktada heyelan meydana geldiğini, 18 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanında 164 milyon 761 bin TL'lik zarar olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Ordu'nun Fatsa, Ünye, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Sağanak yağışlar sonucunda kentte büyük maddi zarar meydana geldiğini belirten Başkan Yılmaz, yaşanan sel afetinde 365 iş makinesi ve 607 personelin 6 ilçede gece gündüz çalışma yaptığını söyledi.

Sağanak yağmur sonucu Çaybaşı ilçesinde metrekareye 253 kilogram, İkizce'de 113 kilogram, Çamaş'ta 40 kilogram, Perşembe'de 105 kilogram, Fatsa'da 63 kilogram, Ünye'de 60 kilogram, Kumru'da 28.3 kilogram yağış düştüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz, meydana gelmesi muhtemel sel ve su baskınlarına karşı, bir yıl önce, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde risk haritalarıyla risk analizleri oluşturmuş ve yağmur suyu baksları ile derelerde yaptığı çalışmalarla daha büyük bir felaketin önüne geçmiştir. OSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise sel afetinin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgelerde ekipleriyle çalışmalarını başlatmış olup, su baskınına mağruz kalan 455 ev ve işyerine müdahale edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar sonrası 1 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda, hasar ve zararlar meydana gelmiş, 10 bin vatandaşımız etkilenmiştir" dedi.

ZARAR 164 MİLYON 761 BİN TL

Büyükşehir Belediyesi çalışma alanında sel afeti nedeniyle 164 milyon 761 bin TL'lik zarar meydana geldiğini, bu zararın artmasının da söz konusu olduğunu, AFAD tarafından il genelindeki zararların tespiti noktasında halen çalışmaların devam ettiğini delg etiren Başkan Yılmaz, "Sel afeti ve sonrasında 9 köprü yıkıldı, 830 noktada heyelan oluştu. 161 mahalle yolunda ciddi hasarlar oluştu. 15 bin 246 metre yağmur suyu hattı zarar gördü. 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 98 menfez kullanılmaz hale geldi, 4 bin 4 kilometre yol hasar gördü. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrı bir ihale modeliyle tüm köprüler Karayolları tarafından yapılacak" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, dere ıslahlarıyla ilgili hala karmaşalar olduğunu, Ünye Cevizdere'de, dere kenarındaki binaların hiçbirinde Büyükşehir Belediyesi'nin ve ıslah çalışmasını yapan Devlet Su İşleri'nin de onayı olmadığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Enver Yılmaz'ın açıklaması

-Yıkılan köprüler ve selden görüntü (drone)

(SÜRE: 4.48 Dk ) (BOYUT: 593 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,

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Tokat'ta 'Nineden toruna bayram mendili' projesi

TOKAT'ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından eski bayram törelerini gençlere unutturmamak için, "Nesilden nesile, nineden toruna bayram mendilleri" projesi hazırlandı. Proje kapsamında, içerisine maniler yazılı kağıtlar konulan mendiller gençlere dağıtılacak.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki kursiyerler tarafından üzerleri işlenerek eski geleneği yaşatmak için hazırlanan bin adet mendil, içerisine konulacak manilerle Tokat Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlere, kuran kurslarındaki çocuklara, huzurevindeki yaşlılara, gençlik merkezindeki gençlere dağıtılacak. Projedeki amaçlarının eski bayram törelerini gençlere unutturmamak olduğunu söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Günümüze baktığımız zaman teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir çok değerlerimizin kaybolduğunu görüyoruz. Özellikle mendil kültürünün Türk kültüründe çok önemli bir yer aldığını görüyoruz. Bu mendillerimizin çocuklarımıza okula giderken, bayramlarda içine harçlık konularak verildiğini ve böyle naif düşüncelerle geçmişten gelindiğini görüyoruz. Biz de buradan yola çıkarak Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu geleneğin yaşatılması, gündeme alınması ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırladık. Bu projede yaptığımız mendilleri huzurevlerine, gençlik merkezindeki çocuklara, Kuran kurslarındaki çocuklara, ana okulu öğrencilerine dağıtacağız. Mendilleri yaparken de yaptığımız araştırmalarda Anadolu'daki motifleri kendimiz tezgahlarımızda dokuyarak, mendillerin üzerine nakşederek hazırladık. Şu anda bin adet mendilimizi dağıtacağız. Bayramı birkaç gün önceden kutlamak istiyoruz. Bu alanda da farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hazırlanan mendiller

-İçerisine konulan maniler

-Enstitü müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,