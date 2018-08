Dha Yurt Bülteni-11

1)'ERDEMLER' KOMANDO TABURU KAYIP EVRİM'İ ARIYOR

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları geride kalan 25 gündür devam ediyor. Kayıp Evrim'i arama çalışmalarına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılan 'Erdemler' de katıldı.

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 25 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, geride kalan 25 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili şüpheli bulunan ve 'Traktörden düştü öldü, gömdüm' dedikten sonra ifade değiştirerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söyleyen babası Burhan ile annesi Dilek Atış 23 Temmuz'da tutuklanarak Zile Cezaevine konuldu. Anne-babası ile yakınlarının cep telefonları incelemeye alındı ancak bir sonuç çıkmadı.

'KADERİMİZ BÖYLE İMİŞ'

25 gündür Evrim'den hiçbir haber alamadıklarını söyleyen, babaanne Sati Atış, "Bugün yavruma 25 gün oldu. Bir haber yok. Herkes arıyor. Ne olur ya ölüsü ya dirisi bulunsun. Biz hiç kimseye bir şey yapmadık. Hiçbir bizim suçumuz yok. Hiçbir haber yok. Kaderimiz böyle imiş. ya çocuğumuzun ölüsü ya da dirisi. Artık yeter, çekemiyoruz. Hiçbir insan evladına kıyabilir mi? Hiç aklınız kesiyor mu? Tüyüne zarar gelsin ister mi evladının"dedi.

ERDEMLER DE EVRİM'İ ARIYOR

Bir süre önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılan, yapılan operasyonlarda başarı sağlayan ve 1 hafta önce taburlarına dönenen Turhal ilçesinde konuşlu "Erdemler" diye anılan komando taburu da kayıp Evrimi arama çalışmalarına katıldı. Fakat yapılan çalışmalarda Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

2)NAZİLLİ'DE YAĞMUR VE RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağarak yağmur, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Ayrıca etkili olan rüzgar, bazı ağaçları devirdi.Nazilli ilçesinde bu sabah yaşanan şiddetli yağmur sebebiyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. 30 dakika içinde metrekareye 42 kilo yağmur düştü. Aşırı yağış nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir bölümünde mazgalların tıkandığı, yolun bir süreliğine taşıt trafiğine kapandığı belirtildi. Ayrıca 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçidi de bir süreliğine ulaşıma kapandı. Biriken sular, karayoluna paralel yollara da taştı.

Meteorolojinin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri, su biriken yerlere müdahale etti. Aşırı yağış dışında şiddetli rüzgar da bazı ağaçların yıkılmasına sebep oldu. Farklı yerlerde yol kenarlarında park halinde bulunan 6 otomobil, devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ağaçları kaldırdı.

3)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN CİP DEVRİLDİ: 4 YARALI

BOLU'da, D-100 Karayolu'nda otomobille, cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan Uzun yönetimindeki 67 ED 751 plakalı otomobil, kavşağa girmek için sağ şeritten sol şeride geçti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen İsa Eker idaresindeki 14 AAF 349 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Eker'in kullandığı cip devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen cipte bulunan yaralı sürücü İsa Eker, eşi Sevgi Eker ve 4 yaşındaki kızları Zeynep İkra Eker itfaiye ekipleri tarafından devrilen cipten çıkarıldı. Kazada yaralanan Eker ailesi ve diğer aracın sürücüsü Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)SAMSUN'DA GENÇ KIZ POMPALI TÜFEKLE VURULDU

SAMSUN'da Semanur Akyıldız (20), dere kenarında otururken, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili genç kızın yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur Akyıldız, at barınaklarının karşısında dere kenarında 3 erkek arkadaşıyla birlikte otururuken, arkadaşlarının iddiasına göre nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden ve yüzünden yaralandı. Genç kız, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili Akyıldız'ın yanındaki Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) gözaltına alındı.

5)2'İNCİ KATTAKİ EVİNİN PENCERESİNDEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

SİNOP'ta henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren giren Himmet A. 2' inci kattaki evinin penceresinden intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çabısının ardından intihardan vazgeçti.

Olay, bugün Gazi caddesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Himmet A. 2' inci kattaki evinin penceresine çıkarak ihtihar etmek istedi. Evde bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Polisin iknası sonrasında intihar girişiminden vazgeçen Himmet A. pencereden aşağı indi. Ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

6)KAHRAMAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖNCE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI, SONRA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

ERZİNCAN'da özel halk otobüsü sürücüsü Selahattin Sağır, rahatsızlanan bir bayan yolcuya yaptığı ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye yetiştirdi. Olay geçen çarşamba günü kent merkezinde yaşandı. Binali Yıldırım Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Barbaros Mahallesi 8 numaralı hattında 2,5 yıldır şoförlük yapan Selahattin Sağır (33), durakta yolcu aldığı bir sırada otobüste bulunan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak oturduğu koltuktan zemine düştü.

Kadının düştüğünü gören Sağır, rahatsızlanan yolcunun yanına giderek aldığı sağlık eğitiminin de yardımı ilk müdahaleyi yaptı. O sırada sara nöbeti geçiren ve dili boğazına kaçan hastayı yan çevirip boğazına kaçan dilinin dışarı çıkaran sürücü kadının nefes almasını sağladıktan sonra otobüsü içindeki yolcularla birlikte Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü. O sırada sağlık ekiplerini de arayarak bilgi verdi. Kısa sürede hastane aciline ulaşan Selahattin Sağır, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın Fevzipaşa Caddesi meydana geldiğini ifade eden Selahattin Sağır şunlaır söyledi:

"Yolcu almak için durağa girdim. Yolcu alırken aracın içersinde bir yolcunun rahatsızlandığını gördüm. Hemen şoför koltuğundan kalkarak hastanın yanına gittim. Dilinin boğazına kaçtığını hissederek hastayı yan yatırdım. 112'den almış olduğumuz ilk yardım acil eğitimini uygulayarak hastann dilini boğazından çıkardım. Hemen güzergahımı terk ederek araştırma hastanesıne yöneldim. Yolcunun sara hastası olduğunu öğrendik. Hastanede gerekli işlemleri yaptılar. Aracın içerisinde ben belki ilk yardımı uygulayamasaydım hastamızı arabada kaybedebilirdik. Ben her vatandaşımızın ilk yardımı eğitimini almasını diliyorum. Aracımızda bulunan vatandaşlarımızla birlikte biz hastamızı geri döndürdük.ö

7)KAYSERİ'DE KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ

KAYSERİ'de, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ve ilçe belediyesi tarafından "3'üncü Talas Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi. Klasik otomobiller vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Kimi vatandaşlarda klasik otomobillerle selfi çekti

Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 120 klasik otomobil sergilendi. Klasik otomobil meraklıları fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar ayrıca 1950'li yıllarda üretilen klasik otomobillere yakından bakarak, inceleme fırsatı buldu. Etkinlikle ilgili konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, "Bu sene klasik araç festivalinin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden klasik otomobil severler hem otomobilleri ile katkı koyuyorlar hem de direkt katılarak katkı koyuyorlar. 3 gün sürecek. Çok farklı etkinlikler olacak. Ailelerimiz ve çocukları burada gönüllerince eğlenecek. Dünyada benzeri nadir kalan klasik otomobilleri izleyip fotoğraf çektirme imkanları olacak. Her yaş grubundan insanlar bu arabalara hayranlıkla bakıyor. Ben daha önceden (Bu arabaları seviyorum çünkü o dönemi yaşadım) diyordum. Etrafa baktığımız bu araçlara en çok ilgiyi gençler gösteriyor. Estetik duyguların insanın geninde olduğuna inanıyorum. Güzel şey her zaman güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

