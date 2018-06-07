Dha Yurt Bülteni-11

1)SAMSUN'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

SAMSUN'un Canik ilçesinde binaların alt kısmında meydana gelen ve kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Yavuz Selim Mahallesi'nde roman vatandaşların yaşadığı mevkide meydana geldi. İddialara göre yangın binaların altında bulunan dik bir arazide belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında vatandaşlar panik olurken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangından 3 kişi etkilenerek ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Yangından detaylar

-Mahalleliden detaylar

-Ekiplerden detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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2)5'İNCİ KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN AHSEN, TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'ta meydana geldi. Kitapçılık yapan Ahmet ve ev kadını Esengül Karaağaç çiftinin tek çocukları Ahsen Rümeysa, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Anne Esengül Karağaç içerdeyken, yastığın üzerine basıp, korkuluklara tırmanan minik Aksen Rümeysa düştü.

Küçük çocuğun düştüğünü gören komşuları, ailesine haber verdi. Ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ahsen Rümeysa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Ahsen Rümeysa'nın cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Tem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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Mezarlıktan detay

Olay yeri ve polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)BAKAN BAK: AK PARTİ ESERLERİ İLE MEYDANDA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek "AK Parti eserleri ile meydanda" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. Pazar ilçesinde hemşerileri ile bir araya geldiğini ifade eden Baka Bak, AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızda, 13 Haziran'da gelecek. Türkiye'nin en uzun tünellerinden biri olan Ovit Tüneli'ni açacak. 138 yıllık bir rüya gerçek olacak. Ak Parti konuşmaz, yapar. Ak Parti eserleriyle meydanda. Ovit Tünelinin tamamlanıyor olması, hizmete alınacak olması, Rize Artvin Havalimanının yapımı şu anda devam ediyor, devasa projeler devam ediyor. Cumhurbaşkanımız sahada çalışıyor. Yoğun bir tempo var, bütün bakanlarımız sahada çalışıyorlar. Teşkilatlarımızla beraber bütün gücümüzle sahadayız çünkü güçlü meclise ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için güçlü hükümetle, güçlü meclisle birlikte güçlü Türkiye diye bir sloganımız var, çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla kenetlendik yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 24 Haziran'da başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruzö dedi.

MİNİK SPORCULARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazarspor altyapısında eğitim gören genç oyuncuları Pazar İlçe Stadı'nda ziyaret ederek, miniklerle futbol oynadı. Klas top hareketleri yapan Bakan Bak, gençlerle sohbet edip tavsiyelerde de bulundu. Bakan Bak, gençlerin daha iyi çalışıp bütün spor dallarında ülkemizi temsil edebilmeleri için gerekli alt yapı ve destek çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Bakan Bak'ın esnaf ziyareti detayları

Bakan Bak'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER İZE-DHA

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4)YILLAR SONRA OKUMA VE YAZMA ÖĞRENEN KIZ KARDEŞLER, TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

ZONGULDAK'ta anne ve babaları okula göndermediği için okuma ve yazma öğrenemeyen 63, 69 ve 73 yaşlarındaki 3 kız kardeş, okuma ve yazmayı öğrenmelerinin ardından törenle diplomalarını aldı. Kız kardeşlerden Ayşe Yılmaz, diploma töreninde kendini genç kız gibi hissettiğini söyleyerek kursu düzenleyenlere teşekkür etti.Zonguldak Valiliği ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursu sonrası 32 kursiyer düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar ve davetliler katıldı.Törende en çok ilgiyi anne ve babaları tarafından okula gönderilmeyen Zekiye Gülsoy (63), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Ayşe Yılmaz (73) kardeşler gördü.

YILLAR SONRA GELEN DİPLOMA

2 aylık eğitimlerinin ardından kursu tamamlayan kız kardeşlere diplomalarını Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ellerini öperek verdi. Kardeşlerden Ayşe Yılmaz, okuma ve yazma öğrenmelerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Burada törenle bize belgelerimizi verdiler. Biz çok mutlu olduk. Böyle şeyleri biz yaşamamıştık. Bu yaşta, yıllar sonra bize bu duyguları yaşattılar. Çok mutluyuz. Çok duygulandık. O belgeleri alırken 50 yaş aşağıya indik. Genç kız gibi olduk. Okumaya devam edeceğiz." dedi. Lütfiye Çelebioğlu da, "Bu yaşta böyle bir törenle diploma aldık. Çok sevinçliyiz. Biz ne kadar değerliymişiz haberimiz yokmuş. Okumanın yaşı yok. Biz bu yaşta bunu başardık herkes yapabilir. Artık tüm ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Bankaya gidiyorum her şeyi okuyorum." diye konuştu.

DİPLOMASINI ÖĞRETMEN OĞLUNUN ELİNDEN ALDI

Kurs sayesinde 62 yaşında okuma ve yazma öğrenen Nazmiye Özdemir, diplomasını kendisinden habersiz törene gelen oğlu öğretmen Bahattin Özdemir'in elinden aldı. Oğlunu görünce duygulanan Özdemir, şöyle dedi:

"Ben okuyamadım ama 2 çocuğumu öğretmen yaptım. Diğer iki çocuğumda meslek sahibi oldular. Okuma ve yazma öğrenince onlara sürpriz yapmıştım. Kursa gittiğimden haberleri yoktu. Şimdi ise oğlum bana sürpriz yaptı. Onun elinden diploma aldım. Çok duygulandım. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun."

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Bahattiz Özdemir de yıllarca çocuklara diplomalarını verdiğini, şimdi ise annesine diploma verdiğini söyledi. Bunun herkese nasip olmayacağını ifade eden Özdemir, annesine sonuna kadar destek vereceğini ifade etti.

OKULA GÖNDERİLMEMEK İÇİN YÜZÜNE ÇAMUR SÜRÜLEN KADININ DİPLOMA SEVİNCİ

Annesinin 7 yaşındayken okula göndermemek için köydeki öğretmenin 'zihinsel engelli' olduğunu sansın diye yüzüne çamur sürdüğü Hatice Hırabaş da diplomasını aldı. Duygulanan Hırabaş, öğretmenine teşekkür etti. Tören, kursiyerlerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden detaylar

-Kız kardeşlerden detay

-Diploma almaları

-Hatice Hırabaş'ın diploma alması

-Nazmiye Özdemir'in oğlunun elinden diploma alması

-Törenin sonu toplu fotoğraf çekimi

-Kız kardeşler ile röp.

-Nazmiye Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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5)OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 19 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

AKSARAY'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 06 FE 0906 plakalı otomobille Konya'dan Aksaray'a kaçak silah getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Murat Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7.65 mm çapında 16 ve 9 mm çapında 3 tabanca ele geçirildi. Murat Ç. gözaltına alındı.

(Görüntü dökümü:

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Polisin aracı takip etmesi

Aracın durdurulması ve şüphelinin yakalanması

Silahlardan detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

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6)TRAFİK KAZALARI MOBESEYE TAKILDI

ERZİNCAN kent merkezinde dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kent merkezinde mayıs ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Dörtyol, Bağkur ve TEDAŞ kavşaklarında meydana gelen kazalar maddi hasarla atlatıldı. Kural ihlali, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalar da can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Görüntü Dökümü

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-Mobeseye yansıyan kazalar

( Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN,

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7)YILLAR SONRA OKUMA VE YAZMA ÖĞRENEN KIZ KARDEŞLER, TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

ZONGULDAK'ta anne ve babaları okula göndermediği için okuma ve yazma öğrenemeyen 63, 69 ve 73 yaşlarındaki 3 kız kardeş, okuma ve yazmayı öğrenmelerinin ardından törenle diplomalarını aldı. Kız kardeşlerden Ayşe Yılmaz, diploma töreninde kendini genç kız gibi hissettiğini söyleyerek kursu düzenleyenlere teşekkür etti.

Zonguldak Valiliği ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursu sonrası 32 kursiyer düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar ve davetliler katıldı.Törende en çok ilgiyi anne ve babaları tarafından okula gönderilmeyen Zekiye Gülsoy (63), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Ayşe Yılmaz (73) kardeşler gördü.

YILLAR SONRA GELEN DİPLOMA

2 aylık eğitimlerinin ardından kursu tamamlayan kız kardeşlere diplomalarını Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ellerini öperek verdi. Kardeşlerden Ayşe Yılmaz, okuma ve yazma öğrenmelerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Burada törenle bize belgelerimizi verdiler. Biz çok mutlu olduk. Böyle şeyleri biz yaşamamıştık. Bu yaşta, yıllar sonra bize bu duyguları yaşattılar. Çok mutluyuz. Çok duygulandık. O belgeleri alırken 50 yaş aşağıya indik. Genç kız gibi olduk. Okumaya devam edeceğiz." dedi. Lütfiye Çelebioğlu da, "Bu yaşta böyle bir törenle diploma aldık. Çok sevinçliyiz. Biz ne kadar değerliymişiz haberimiz yokmuş. Okumanın yaşı yok. Biz bu yaşta bunu başardık herkes yapabilir. Artık tüm ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Bankaya gidiyorum her şeyi okuyorum." diye konuştu.

DİPLOMASINI ÖĞRETMEN OĞLUNUN ELİNDEN ALDI

Kurs sayesinde 62 yaşında okuma ve yazma öğrenen Nazmiye Özdemir, diplomasını kendisinden habersiz törene gelen oğlu öğretmen Bahattin Özdemir'in elinden aldı. Oğlunu görünce duygulanan Özdemir, şöyle dedi:

"Ben okuyamadım ama 2 çocuğumu öğretmen yaptım. Diğer iki çocuğumda meslek sahibi oldular. Okuma ve yazma öğrenince onlara sürpriz yapmıştım. Kursa gittiğimden haberleri yoktu. Şimdi ise oğlum bana sürpriz yaptı. Onun elinden diploma aldım. Çok duygulandım. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun."

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Bahattiz Özdemir de yıllarca çocuklara diplomalarını verdiğini, şimdi ise annesine diploma verdiğini söyledi. Bunun herkese nasip olmayacağını ifade eden Özdemir, annesine sonuna kadar destek vereceğini ifade etti.

OKULA GÖNDERİLMEMEK İÇİN YÜZÜNE ÇAMUR SÜRÜLEN KADININ DİPLOMA SEVİNCİ

Annesinin 7 yaşındayken okula göndermemek için köydeki öğretmenin 'zihinsel engelli' olduğunu sansın diye yüzüne çamur sürdüğü Hatice Hırabaş da diplomasını aldı. Duygulanan Hırabaş, öğretmenine teşekkür etti. Tören, kursiyerlerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Törenden detaylar

-Kız kardeşlerden detay

-Diploma almaları

-Hatice Hırabaş'ın diploma alması

-Nazmiye Özdemir'in oğlunun elinden diploma alması

-Törenin sonu toplu fotoğraf çekimi

-Kız kardeşler ile röp.

-Nazmiye Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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8)OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 19 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

AKSARAY'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 06 FE 0906 plakalı otomobille Konya'dan Aksaray'a kaçak silah getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Murat Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7.65 mm çapında 16 ve 9 mm çapında 3 tabanca ele geçirildi. Murat Ç. gözaltına alındı.

(Görüntü dökümü:

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Polisin aracı takip etmesi

Aracın durdurulması ve şüphelinin yakalanması

Silahlardan detay

(Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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9 - DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE İNTİHAR ETTİ

ELAZIĞ'da, diyaliz hastası Ayşegül Gümüş, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasında kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Fırat Üniversitesi hastanesinde diyaliz tedavisi gören 42 yaşındaki Ayşegül Gümüş, bugün saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hastanenin terasına çıktı ve kendini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ve hastane personellerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Gümüş'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Gümüş'ün cansız bedeni, Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden Görüntü

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,