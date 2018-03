Dha Yurt Bülteni-11

Bakan Soylu: Yasaklı yaylalar halkın hizmetine açılıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye genelinde 8 bin 894 yayla olduğunu, 2017 yılında 26 ilde yasaklı olan 510 yaylanın büyük bölümünün halkın hizmetine açıldığını belirtti. Soylu,"Şu an 186 yayla kapalı. Bu yaylalar da bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle kapalı. Operasyonların olmadığı bütün yaylalar halkımızın hizmetinde. Operasyonlar bittiği an, diğer yaylalar da açılacak. Yaylacılığın gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi bizim önemli önceliklerimizdendir" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katılmak üzere özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Hakkariye geçti.

BAKAN SOYLU: YAYLALAR, HALKIMIZIN HİZMETİNDE

TSO 'da düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, terörle mücadelede büyük başarı sağlandığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle terörle mücadeledeki başarımızın, diğer illerimizde olduğu gibi Hakkari ilimizde de, her noktada yarattığı gelişme ve moral destek açıkça görülmektedir. Özelikle de terör örgütünün ana lojistik üssü haline getirilmiş olan belediyeler yeniden halka hizmet üretir hale getirildi. Terörün beli kırıldı. Çünkü, finansal yapısı önemli ölçüde azaldı ve bu illerimizin potansiyel ortaya çıktı. Burada Avrupa ülkelerinin milletleri, Avrupa hükümeti şikayet ediyor. Hükümetlerinin terörü desteklediğini bize söylüyorlar. Bunu güvenlikten sorumlu bir yetkili anlatıyor. Doğu ve Güneydoğu illerimizde otellerin doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerinde. 2017 yılında 26 ilde toplam 3 bin 450 yayladan, 510'u terör dolayısıyla kapalıydı. O zaman da biraz azaltmıştık. Şimdi, biz bu sayıyı 186 ye düşürdük. Evet, 22 ilde toplam ancak 186 yayla kapalı. Şimdi arkadaşlarımızla güvenlik operasyonu olan yaylalar hariç, bütün yaylalar halkımızın hizmetindedir. Ben bu yayla işine çok meftun bir adamım. Jandarmadan rica ettim. Türkiye'deki tüm yaylaların envarterini çıkarttım. Türkiye tarihinde bir ilktir. Türkiye'de yaylaların 8 bin 894 olduğunu bulup, çok güzel bir kitapçık yaptık. Bunların batı, doğu, kuzey, güneyi sadece yüzde 2'si kapalıdır. Şimdi, onların bir bölümünü daha inşallah arkadaşlarımız Mayıs ayına doğru açacaklalar. Diğerleri de, operasyon bitti mi vatandaşlarımıza açılacaktır.Güneydoğu'nun ekonomisinin kalkınması için, 3 ana faktör vardır.Birincisi hayvancılık. Buralar, terörden dolayı hayvancılık yapılmıyordu. İkincisi, madencilik Güneydoğu'nun birçok bölgesinde işletiliyor. Şırnak'tan Hakkari'ye, hemen hemen birçok ilde kömür, çinko ve bakır çıkartılıyor. Bu bölgelerimiz, madencilikte daha iyi yerlere gelecek. Buraların gelir seviyesi önemli seviyede artacak. Üçüncü önemli konu ise, sınır kapıları. Huzur ve güven geldiği zaman batıdaki şehirlerde nasıl ki, büyük yükseliş söz konusu ise, buralardaki üniversitelerde, şehirlerde aynı şekilde büyük imkan sağlanacak. Yollar yapılıyor, daha da yapılacak. Yaylacılığın gelişmesi, buralarda hayvancılığın gelişmesi, bizim önemli önceliklerimizden biridir."

'HAKKARİ PROJELERİNİN BEDELİ 153 MİLYON'

Bakan Soylu, belediyecilik anlamında bir ciddi yatırım hamlesi içerisinde olduklarını ifade ederek, "Sadece Hakkari'nin projelerinin bedeli toplam 153 milyon 167 bin 628 TL' dir. Neredeydi bu para? Ne olacaktı bu para? Allah selamet versin. Bunların çoğu tamamlanmıştır. İl belediyesi tarafından 30 kilometre asfalt sadece Hakkari merkezinde yapıldı. Bu yazda da, daha çok yapılacak. Bundan sonra bizim soğuk asfalta verecek paramız söz konusu değil. Biz sıcak asfalt yapacağız. En az 20 santim olacak"dedi.

'TERÖR MUSALLAT EDİYORLAR'

Bakan Soylu, artık ülkeler doğrudan savaşmadığını, savaşmak istediği ülkenin başına bir terör örgütü musallat ettiğini ifade ederek," Ona silah veriyor, para veriyor ve mücadelesini sürdürüyor. Ona nasıl medyayı yönlendireceğini söylüyor. Güney sınırımızın altında yaşananlara dikkat edin. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle ABD gelir bombalar taş üstesinden taş bırakmaz. Sonrasında, boşalan yerlere PKK/ YPG unsuları yerleştirir. Bir değiş dokuş yaparak, buraya bir tampon devletçilik yerleştirmeye çalıştılar. Dertleri millet değil, dertleri Kürt, Türk, Arap değildir. Dertleri böl, parçala, idare et ve kullan at. Bu kadar basit. Biz kullanılacak bir millet değiliz. Adamın kursağından getiririz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Hakkari'deki programının ardından şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti.

Bakan Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (2)

BAKANLAR, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suphi Öner Öğretmenevi'nde, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürlerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2003 yılından bu yana 64 milyar lira eğitim yatırımı yapıldığını belirterek, "Beşeri sermaye eğitimle değerlidir. Türkiye beşeri sermayesini güç olarak kendisine dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Türkiye'de ne başarı ve eksiklik varsa arkasında eğitim vardır. Bakanlık olarak merkezi hükümetin bütçesinden en büyük payı alıyoruz. 2002 yılında eğitime ayrılan kaynak 11 milyar TL bile değildi. Bu rakam o yılki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. 2018 yılında 134 milyar 727 milyon TL eğitim bütçesi var. Hükümet bütçesinin yüzde 18'ine tekabül ediyor. Bugün milli gelirimizin yüzde 6.2'sinden fazlası eğitime ayrılıyor. 80'li yıllarda 1.2, 90'lı yıllarda 2.2, 2002'de 2.9 olduğunu söylersem almış olduğumuz mesafeyi anlarsınız. Dün Avrupa'nın gerisinde bütçe ayırırken, bugün OECD ülkelerinin de Avrupa'nın da ilerisindeyiz" dedi.

Buradaki toplantının ardından, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım törenine katılan 3 bakana, karşılama sırasında Yörük poşusu takıldı. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatını bitirecek hamlenin üretim olduğunu söyleyerek, "Damızlık, ana ana ana. Biz et ithal ediyoruz ama sebeplerine bakmamız lazım. Anaya önem verdiğiniz zaman zaten sonu geliyor bunun. Biz sadece ucuz olan şeylere kaçtığımızda, hastalığı teşhis edemeyip de sadece besicilikle uğraştığımızda, sadece hastaya aspirini veriyorsunuz ve esas hastalık devam ediyor. Geldiğimden beri et ithalatının duracağını söylüyorum. Bunu sizler başaracaksınız. 250 bin düve dağıtacağız. Neden besilik hayvan değil de düve? Çünkü ana, o doğuracak, 7 yılda 1,5 milyon hayvan olacak. 500 bin anaç koyun dağıtacağız. 8 yılda bunun vereceği sayı 5 milyon. Onun için diyorum et ithalatını bitireceğiz diye. Bitecek" diye konuştu.

HANGİ SÜPER GÜÇ OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Kalkınma Bakanı Elvan ise, 7 düvele karşı mücadele verildiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Bizim değerlerimize kasteden, vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışan kim varsa mücadeleyi sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine yönelik, buranın terör örgütüne şu ülke destek veriyor, bu ülke destek veriyor demeden, kim olursa olsun, ne söylerlerse söylesinler, hangi süper güç olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Onlara Çanakkale Savaşı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde, Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Operasyonu'nda derslerini verdik. Gerekirse derslerini yine veririz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa ERCAN/ Mersin

Cevdet Yılmaz: Türkiye, ekonomideki büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de ekonomide yüzde 7.4'lük bir büyüme sağlandığını belirterek, "Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi, Türkiye sağladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yılmaz, Van'daki işadamlarıyla bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomideki büyüme hızının Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi, geçen dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7.4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı. Avrupa'da bir tek İrlanda' var. Onun büyüklüğünü de takdir edersiniz. Tarımımızda yüzde 5'e yakın bir büyüme var. Sanayimiz ve hizmetlerimiz dahil, bütün sektörlerden kaynaklanan bir büyüme olduğunu görüyoruz. İhracatın, turizmin dış talebin de destek verdiği bir büyüme oldu. Sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme olmadı. Yatırımların da destek verdiği büyüme oldu. Özellikle geçen sene inşaat sektöründe önemli yatırımlar gördük. Son altı aylık dönemde ise sevindirici olan makine teçhizat yatırımlarında çok önemli bir artış yaşandığını yine rakamlardan görüyoruz. Bu büyümemiz aynı zamanda istihdam dostu bir büyüme oldu. Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayını mukayese ettiğiniz zaman 1 milyon 600 binin üzerinde ekonomimiz istihdam üretti. Bütün Avrupa'yı topladığınız zaman 500 milyondan fazla nüfus olmasına rağmen 2 milyon ek istihdam oluşturmuşlar. Biz 80 milyon nüfusumuzla 1 milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk. Bu gerçekten önemlidir. Buna biz kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu durum sadece belli illerden kaynaklanan bir büyüme değil, bütün Türkiye'den kaynaklanan bir büyümedir. "

VAN'A BİR YILDA 500 BİN İRANLI TURİST GELDİ

Van'a geçen yıl 500 binin üzerinde İranlı turistin geldiğini anlatan Cevdet Yılmaz, "Bu durum, Van ekonomisin ne durumda olduğunu gösteren çok önemli bir göstergedir. Bu yıl turizm sezonunun Van'dan başlıyor olması çok güzel. Bu bölgelerimiz uzun bir zaman medyada farklı haberlerle gündem oldular. Şimdi yeni bir dönemdeyiz ve çok şükür çok daha güvenli bir ortamda farklı gelişmeleri görüyoruz. Güvenlikle ekonomi arasında çok güçlü bir bağ var. Güvenliğin olmadığı yerde, ekonomik gelişme ve kalkınma olmuyor. Güvenlik ve huzur ortamı olunca işte ne güzel meralarımız halkımıza açılıyor. Bu güvenli ortamda özellikle tarımda ve hayvancılığın Van'da geliştiğini göreceğiz. Güvenli bir ortam turizmin de alt yapısıdır. 2014 yılında yaşanan birtakım olumsuz hadiselerle İranlı turistlerin valizlerini alıp gittiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Şimdi daha bir güvenli bir ortamda yüz binlerce turist geliyor. Esnafımız kazanıyor, gençlerimiz yeni iş imkanlarına kavuşuyor. Güvenli bir ortam, sanayi yatırımları için de olmazsa olmazdır. Gerek Vanlı işadamlarının yatırım yapması gerekse de dışarıdan gelerek buraya yatırım yapmaları konusunda güvenli ortam önemlidir. Güvenli olmayan bir ortamda ne sermayeyi tutabilirsiniz, ne de yetişmiş elemanı tutabilirsiniz. Beyin göçü de olur, sermaye göçü de olur. Ama güvenli ortamınız varsa, dışarıdan beyin göçü alırsınız, sermayeyi de buraya çekersiniz" dedi.

VAN MÜZESİ,TURİZME AYRI BİR DEĞER KATACAK

Yılmaz, Van'da halihazırda 3 milyar Türk lirası değerinde bir kamu yatırımı yaptıklarını ifade ederek, "Bunun için yıllık ödeneğimiz 260 milyon Türk Lirası'dır. Buna birkaç ili de eklersek, bu rakam 4 milyar Türk Lirası'nı buluyor. Bunlar sadece başlangıç ödenekleridir. Yine Tuşba Devlet Hastanemiz bu sene yatırım programımıza girdi. Sadece bu yatırımın proje bedeli 60 milyon TL'dir. Yine Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesel Bütünleşik Restorasyon Projemiz var. Bu da Van'ı yakından ilgilendiriyor. Sadece bu projenin tutarı 40 milyon Türk Lirası'dır. Geçmişte cazibe merkezleri programı kapsamında yaptığımız hizmetler var. Van ili genç nüfus olarak en büyük servetimizdir. Tekstilkent bu manemli bir projedir. Burada bin 600 istihdam sağlandı. Urartu Müzemiz Türkiye'nin en büyük müzesi olacak. Bu projemiz bitti, şimdi faaliyete geçecek. 1,5 milyon ziyaretçi ve 100 bin eser sergileme kapasitesi olan bir müzeden bahsediyoruz. Bu da Van'ın turizmine ayrı bir değer katacak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Van ilimiz de diğer illerimiz gibi demokrasiye sahip çıktı. Çukur siyasetine hiçbir zaman izin vermedi. Van, çukurların kazılmadığı bir il oldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde Vanımızı hep beraber daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

AKDAMAR ADASI YENİ PROJE İLE HAYAT BULACAK

Daha sonra Van Valiliğini ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, hükümetin destekleriyle Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan hizmetler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan projeleri anlattı.

Yılmaz, 2016 yılında belediye yatırımlarının sadece yüzde 30'u hizmetlere tahsis edildiğini, 2017 yılında bu rakamın yüzde 60'a çıktığını kaydederek, "Tutar olarak söylersek, 138 milyon TL'den 2017 yılında 369 milyon TL'ye yükselmiş. Yani oranın da çok ötesine giden bir yatırım önceliğinin olduğunu görüyoruz. Bu aslında şunu gösteriyor. Van, geçmişten bu yana uzun yıllardır hizmete hasret kalmıştı. Bunlar telafi edilmeye çalışılıyor. Özellikle Van'da sıcak asfalt konusunda bir sıçrama yapılmış durumda. Kırsal kesimlerde 650 kilometre, Büyükşehir Belediyesi olarak da geçen yıl toplam 960 kilometre asfalt çalışması yapılmış. Maalesef bugüne kadar Van Gölü'ne hala arıtılmamış su karışıyor. Bu büyük değerini maalesef geçmiş belediyecilik anlayışı koruyamadı. Şimdi yeni yapılan bir proje var. Atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılmış durumda. 88 milyon TL'ye ihale edilmiş bir proje. Van Gölü'nün geleceği adına çok çok hayati bir proje. Bu projeyi uygulayan sayın Valimizi ve Büyükşehir kayyumumuzu tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Van kedileri güzellik yarışması için podyuma çıktı

VAN Kedisi Güzellik Yarışması'nda 14 Van kedisi, turkuaz halıda yürütüldü. 3 jüri üyesinin puan verdiği yarışmanın sonunda birinciliği Yasemin Özdemir'in kedisi 'Sezar' kazandı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen '3'üncü Van Kedisi Güzellik Yarışması' büyük ilgi gördü. Etkinlikte 14 Van kedisi yarıştı. Kediler sahipleri tarafından turkuaz renkli halıda yürütülürken, 3 jüri üyesi puan verdi. Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi birinci oldu. Güzellik yarışmasının ikincisi, Tülay Erdönmez'in kedisi 'Yeliz', üçüncüsü ise Merve Tarçın'ın kedisi 'Maviş' oldu. Van'ın kurtuluş günü olan 2 Nisan'da düzenlenecek törenle ödüllerin verileceği belirtildi.

Birinci olan 'Sezar'ın sahibi Yasemin Özdemir, ilk kez yarışmaya katıldığını söyleyerek, "İlgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvanseverlere çağrım olacak. 5 aydır 'Sezar' ile birlikteyim. Bu sürede hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen" dedi.

Ak Partili Şahin: "Türkiye'nin başında Kılıçdaroğlu olsaydı TSK Afrine giremezdi"

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,"Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı Afrin'e girebilir miydi Türk Silahlı Kuvvetleri? Giremezdi, kendisi söylüyor zaten. İşin başında olsaydı, sınırımızdan bile Silahlı Kuvvetlerinin geçişine izin vermezdi" dedi.

Şahin, partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şahin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şöyle dedi: "Şu süreçte Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, AK Parti iktidarı olmasaydı Türk Silahlı kuvvetleri Allah aşkına Afrin'e girebilir miydi? ve orada terör örgütlerini temizleyebilir miydi? Bir soru daha soracağım. Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal kılıçdaroğlu olsaydı Afrin'e girebilir miydi Türk Silahlı Kuvvetleri? Giremezdi, kendisi söylüyor zaten. İşin başında olsaydı, sınırımızdan bile Silahlı Kuvvetlerin geçişine izin vermezdi. ya bu kadar ufuksuz, Türkiye'yi yönetme yeteneği ve kabiliyeti olmayan bir kişi tutmuş Tayyip Erdoğan'a diyor ki;' Senden kahraman filan olmaz' Tayyip Erdoğan kahramanlık sevdasında falan değil. Bu kelimeyi kullanmış falanda değil. Ama bilinç altında Tayyip Erdoğan'ın ne kadar başarılı, cesur ve kararlı bir lider olduğu var. Onu görüyor. Biz Ak Parti olarak CHP gibi yapmadık. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra CHP Genel Başkanı sayın Bülent Ecevit'in posterleri 'Kıbrıs fatihi, Kıbrıs kahramanı' diye otobüslerin arkasına asıldı, hatırlayın. Biz öyle bir şey yaptık mı? yapmadık. Bu onlara mahsus bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin başında böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması Türkiye için bir şanstır. Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı Türkiye ne başarılı bir şekilde terörle mücadele edebilirdi ne sınırımıza kadar dayanmış olan bu terör örgütlerini oradan püskürtebilirdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ana muhalefet partisi lideri iş başında olsa ne olurdu? Sizlerde görüyorsunuz. Bunu CHP'li arkadaşlara sorun onlarda aynı şeyi söyleyecektir. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba olur. Sadece konuşuyor."

"TSK İÇİNDEKİ SAFRALARI ATTIĞINDA DAHA DA GÜÇLÜ OLUR"

Şahin,"Bütün bu terörle mücadelede ortaya koyduğumuz başarının nedenlerinden bir tanesi de TSK'nın içerisindeki safraları atmayı başarmış olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı şimdi ki Türkiye olmazdı. Çok şükür başarılı olamadılar. Ancak bizim şer gördüğümüzün içerisinde cenabı hak bir çok faydalar verdi. TSK içerisindeki dışarıdan talimatlı oradaki komutanları, askerleri bu 15 Temmuz'dan sonrası Silahlı Kuvvetlerimiz tabii ki yargımız bir bir temizledi, yargılanıyorlar zaten. Böylece Silahlı Kuvvetler içindeki bu safraları attığında daha da güçlü olur. İşte bu gücünüde terörle mücadelede gösteriyor. Bunların Silahlı Kuvvetler içerisinde olduğunu düşünün. Bu başarıları yakalayamazdı. Hatta aleyhte çalışırlardı, düşmanlarımızla işbirliği yaparlardı. Pensilvanya'dan talimatlarla yapılan 15 Temmuz darbe girişimi aslında orada kendilerini tutanlarla işbirliği değil midir? Dolayısıyla çok şükür bizim şer gördüğümüzün içerisinden cenabı hak çıkardı" dedi.

"HER YERE DE HES KURMAK GEREKMEZ"

Şahin, Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu'nda akan Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatına da değinerek şunları söyledi: "Bizim kanaatimiz Ak Parti Karabük teşkilatı olarak Yeniceli hemşehrilerimizle bu konuda hemfikiriz. Yenice'nin turizm açısından adeta bir cazibe haline gelmiş olan o Şker Kanyonu'nun o şırıl şırıl akan suyu yok edilmemelidir. O tabi güzellik ortadan kalkmamalıdır. Evet enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 30'u HES'lerden karşılanıyor. Ama her yerede HES kurmak gerekmez. Turizm açısından insanları davet edeceğimiz cazibe merkezlerini muhafaza etmek zorundayız. Bu konuda atılmış olan bir takım adımlar var. Müracaat edilmesi gereken başka yollar var. Yargıya müracaat etmelerini yargı kanalıyla haklarını aramalarını tavsiye etmiştim. İnşallah bu yolu da kullanacaklardır diye düşünüyorum."

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan gemi, limanda kokusuyla dikkat çekti

BREZİLYA'dan ithal edilen 5 bin 500 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin Samsun limanına demirlemesinin ardından kent merkezini kötü bir koku sardı. Kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

Brezilya'dan ithal edilen büyükbaş hayvanları taşıyan Zad Elkhır isimli yük gemisi bu sabah Samsun Limanı'na demir attı. 5 bin 500 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin kıyıya yanaşması ile birlikte hayvanların kokusu etrafa yayılmaya başladı. Limandaki koku rüzgarında etkisiyle kent içine de ulaştı. Gün içersinde kent merkezini kötü bir kokunun sarması vatandaşları da rahatsız etti. Öte yandan gemi ile getirilmen büyükbaş hayvanların gemiden tahliye işleminin başladığı bir kısmının Samsun'da kalacağı, bir kısmının ise farklı illere götürüleceği belirtildi. Hayvanların gemiden tahliye edilmesinin ardından yük gemisin limandan ayrılacağı ifade edildi.

Çorum'da kuş gribi iddiası

ÇORUM'da kuş gribi şüphesi ile çok sayıda kanatlı hayvanın itlaf edildiği öne sürüldü. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince, 2017 ve 2018 yıllarında Çorum'da kuş gribi şüphesi ile bazı tavuk çiftlikleri ile köylerde üretimi yapılan kanatlı hayvanların toplanarak itlaf edildiği belirtildi. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de bir ay önce ihbar üzerine Alaca ilçesinde inceleme yapılarak şüpheli görülen kanatlı hayvanlara el konulduğu ifade edildi.

İddiaya göre, Çorum ve Alaca ilçesinde bazı kanatlı hayvanların telef olması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel kıyafetlerini giyip, kanatlı hayvanların telef olduğu mahallelerde geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, mahalle ve köylerde canlı kanatlı hayvanlarını topladı. Çuvallara konulan kanatlı hayvanlardan alınan örnekler, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin, Alaca ilçesinde kaz üretimi yapan bir kümeste yaptıkları incelemede, kuş gribi şüphesi ile çok sayıda kaza el koyarak itlaf ettiği belirtildi. Kaz yetiştiricisi Emir Belgiç, kazlarında kuş gribi olmadığını öne sürdü. Kendisinden 9 tane, yanında gaz üretimi yapılan bir başka kişiye ait kümesten ise 40 tane kaza el konulduğunu belirten Belgiç, kuş gribi iddiasıyla el konulduğunu ancak kendilerine rapor verilmediğini söyledi.

Belgiç, "Kuş gribi var diye geldiler 9 tane kazımı aldılar. Ama kuş gribi yok ortada. Rapor istedim vermediler. Benim kazlarımda hastalık yok. 22 tane kazım vardı, 9 tanesine el koydular. Gerisini de ben kendim kesip gömdüm. Kuş gribi var diye beni de korkuttular ama kazlarım sağlıklıydı. Benim yan komşumdan da 40 tane kaz aldılar" dedi.

Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de bir ay önce ihbar üzerine Alaca ilçesinde inceleme yaparak şüpheli görülen kanatlı hayvanlara el konulduğu ifade edildi. Geçen yıl Çorum merkezde bulunan bazı tavuk çiftliklerinde kuş gribi şüphesiyle karantinaya alındığını ancak korkacak bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Kuş gribi olup olmadığına dair Alaca ilçesinde ekiplerin çalışma gerçekleştirdiklerini ve numunelerin Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

