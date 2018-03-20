Dha Yurt Bülteni - 11

TSK: Ceylanpınar'da nöbet kulübesine saldırıda bulunan 23 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki nöbet kulübesine silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Ceylanpınar sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığı kontrolündeki askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik dün roketli ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı. Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, saldırıda bulunan 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Şanlıurfa Ceylanpınar'da, 1/1/3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Tarsus'ta PKK operasyonunda 5 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü bahane ederek, Girne Mahallesi'nde patlayıcı madde ve molotofkokteyli atılması eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler hakkında çalışma yaptı. Gözaltına alınan M.H., S.D. ve 18 yaşından küçük olan M.G., MB., S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin),

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HDP Eş Başkanı Buldan: Kalpleri yıktığınızı, biliyor musunuz?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Afrin'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Şimdi gelinen noktada Türkiye Afrin'i ele geçirmiş olabilir. AKP-MHP ortaklığı bu yolla seçimleri kazanacağını sanabilir. ya kaybettikleriniz. Afrin'de yapılanların burada Kürt halkında nasıl bir kırılma yarattığını biliyor musunuz? Kalpleri yıktığınızı, insanların geleceğe dair umutlarını yıktığınızı biliyor musunuz?" dedi.

HDP'nin Diyarbakır il binasında yaptığı grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, tek gündemlerinin Afrin olduğunu belirterek, "Çünkü Afrin 2 ay boyunca yakılmaya, yıkılmaya çalışılan, insanların göç ettirilmesine sebep olan yakıcı bir süreç yaşadı. NATO'nun 2'nci büyük gücü olan Türkiye, başta Rusya olmak üzere, uluslararası güçlerin desteğiyle, 20 Ocak'ta Afrin'e bir işgal girişimi başlattı" dedi.

'ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİTİRENLER AFRİN'İ İŞGAL EDENLERDİR'

Afrin'in, Suriye'de savaşın ve yıkımın yaşanmadığı tek istikrar bölgesi olduğunu, Afrinliler, bu kentte kendi kurdukları demokratik bir yönetimle huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını ve hatta Afrin'in savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de sığındığı bir yer olduğunu öne süren HDP'li Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ta ki AKP-MHP koalisyonunun işgal harekatı başlayana dek. 58 gün bu ilçe, ağır bir saldırı altında kaldı. Kocaman bir devlet, sanki üçüncü dünya savaşına girercesine bu küçücük ilçeye saldırdı. Terör koridoruö söylemi bahaneydi. Amaç, burada Kürtler başta olmak üzere tüm Afrinlilerin kurduğu ve örnek olan demokratik, özerk ve eşitlikçi yönetimin tasfiyesiydi. İktidar ve devlet yapısı, Kürtlerin hiçbir coğrafyada statü sahibi olmaması üzerine kurduğu politika doğrultusunda bu ilçeyi işgal etti. Kürtler, Ortadoğu'da belli bir statü elde etmeye yaklaştıkça, kendilerine yönelik saldırılar arttı. Kerkük, Mahmur ve Şengal'den Sur, Cizre, Nusaybin'e; oradan Kobani ve Afrin'e kadar neredeyse bütün Kürt coğrafyası son 3 yıl içerisinde ağır saldırılara maruz kaldı. İktidar bu saldırıyla Türkiye sınırları içinde Kürt sorununda izlediği çözümsüzlük, savaş ve şiddet politikasını, sınırın ötesine, Suriye topraklarına da taşıdı. Aslında bu sürecin bundan üç yıl önce, İmralı'daki çözüm masasının devrilmesiyle adım adım hazırlandığı şimdi daha net anlaşılıyor. Çözüm sürecini bitirenler, Afrin'i işgal edenlerdir. Kürt sorununu içeride ve dışarıda çözümsüz bırakıp, Kürt halkının tüm coğrafyadaki statü ve çözüm taleplerini tamamen tasfiye etmek için 3 yıldır devreye konulan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle de desteklenen bir süreçle karşı karşıyayız. Bugün itibariyle artık Afrin bölgesi adeta insansızlaştırıldı, büyük yıkım ve saldırılarla tahrip edildi. 300 binin üzerinde insan, yaşlı çocuk, kadın, yıllardır yaşadığı kenti, evlerini, sokaklarını terk etmek zorunda kaldı. Bu insanlar sürgün edildiler, yollara düştüler. Eğer sivil halk bu ağır saldırı karşısında Afrin'i terk etmeseydi, büyük bir katliamla karşı karşıya kalacaktı." Buldan, "AKP-MHP ortaklığı bu yolla seçimleri kazanacağını sanabilir. ya kaybettikleriniz. Afrin'de yapılanların burada Kürt halkında nasıl bir kırılma yarattığını biliyor musunuz? Kalpleri yıktığınızı, insanların geleceğe dair umutlarını yıktığınızı biliyor musunuz?" diye konuştu.

'AFRİN SAVAŞI İLE KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEDİ, ORTADA DURUYOR'

Afrin halkının iradesini yok sayıp, onun yerine ÖSO'dan yana tavır almanın bölge ve Kürt halkı tarafından asla unutlmayacağını da ileri süren Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bölge halkı bir daha Türkiye'ye güvenle bakabilir mi? Soruyoruz, Afrin'i ele geçirmekle, Afrin belediyesine bayrak asmakla Türkiye büyüdü mü? Yoksul Anadolu halkının refahı arttı mı? İşsizlik, yoksulluk azaldı mı? Halkın geleceğe dair güveni arttı mı? Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, milli gelirde Türkiye büyüdü mü? Toplumun sorunları çözüldü mü? Bunların hiçbiri olmadı ve olmayacak da. Bu savaşın faturası da Türkiye toplumuna ödetilecek. Ezilen, sömürülen yine Türkiye halkları olacak. Türkiye'deki iç kriz daha da büyüyecek. Çünkü buna bir de Suriye krizi eklendi. Türkiye, Suriye'deki savaşın açık tarafıdır. Bundan sonra da yaşanacak her çatışma ve kriz Türkiye'yi yakından etkileyecek, içine alacaktır. Türkiye toplumunun bu gerçeği iyi görmesi gerekir. Komşuya götürülen acıdan Türkiye toplumuna refah, huzur çıkmaz. Şimdi oraya dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanmış selefi ÖSO gruplarının yerleştirilecek olması, Suriye'de IŞİD ve türevlerinin yeniden kazanması anlamına gelecektir. Suriye'de IŞİD ve El Kaide yeniden hortlayacaktır. Bunun sorumlusu da AKP-MHP koalisyonudur. Tüm dünya Kürtlerinin gayretleri sonucunda yenilmiş selefi çete terörüyle yeniden uğraşmak zorunda kalacaktır. Buradan bir kez daha uyarıyor ve çağrıda bulunuyoruz: Rusya ile kirli pazarlıklar ve ÖSO çeteleriyle, El Kaide ile yan yana durmak, IŞİD'e alan açmak, Türkiye'ye kaybettirecektir. Bu politikadan derhal vazgeçilmelidir. Bunun yerine bölgenin halklarından yana, demokrasiden ve bölgesel barıştan yana alınacak bir tavır, Türkiye ve bölge halklarına kazandıracaktır. Afrin savaşıyla Kürt sorunu çözülmedi daha da karmaşık hale geldi. Afrin savaşıyla Kürt sorunu çözülmedi, ortadan kalkmadı. Daha da karmaşık hale geldi, daha fazla uluslararası boyut kazandı. Kürt sorununun çözüm yolu daha fazla işgal, daha fazla savaş değil, daha fazla kan dökülmesi değil, diyalog, müzakere ve demokratikleşmedir. Şimdi girilen yol ülkenin ve toplumun yararına değildir. Tam aksine, geleceğe daha büyük sorunlar taşıma yoludur. Ortadoğu'daki 40 milyonluk Kürt nüfusu düşmanlaştırmak yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmeli, bu düşmanlık politikasından vazgeçilmelidir."

Görüntü Dökümü:

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-Grup toplantısından detaylar

-Buldan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,

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Yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığı/EK

BAŞSAVCILIK: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, ASIL FAİL ARANIYOR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilli ilçesinde 16 yaşındaki D.M.'nin kaçırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Suça iştirak ettiği belirtilen B.S.'nin tutuklandığı, olayın asıl faile İ.S.'nin ise arandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi;"Yürütülen soruşturma çerçevesinde; suç konusu olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S. gözaltına alınmış ve savunmasının tespitine müteakip tutuklama talebi ile 15/03/2018 tarihinde Mardin Nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adı geçen şüpheli tutuklanmıştır. Yine mezkur olayın asli faili olduğu değerlendirilen şüpheli İ.S. hakkında ise yine Mardin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkartılmıştır. Firari olan şüphelinin yakalanması amacıyla yapılan soruşturma işlemleri halen devam etmektedir. İhtiyaç hasıl olması durumunda soruşturmanın aşaması ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Haber: MARDİN,

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Vahşice öldürülen Kırgız kadınının katil zanlısı yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e tecavüz edip, boğazını sıkarak öldürdükten sonra tarla yoluna attığı, ardından otomobille bacaklarının üzerinden geçtiği öne sürülen katil zanlısı 30 yaşındaki B.Ü. (Barış Ünal), jandarma tarafından yakalandı.

Pamukkale Mahallesi Kocaarık Mevkii'ndeki bir tarla yolundan dün (pazartesi) sabah geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'in cesedini buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kyzy'nin boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği tespit edildi. Jandarma, Kırgızistan uyruklu Kyzy'nin vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu. Kyzy'yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi'nde kasaplık yapan B.Ü. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri; güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği B.Ü.'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Kyzy'nin bir barda garsonluk yaptığı, dün sabaha karşı çalıştığı gazinodan evine gitmek için çıktığı, iddiaya göre, yolda yürüyen Kyzy'yi B.Ü.'nün takip ettiği, bir süre sonra zorla otomobile bindirip olay yerine götürdüğü, ilişki teklifini kabul etmeyen kadını tecavüz ettikten sonra öldürdüğü, ardından da otomobille bacaklarının üzerinden geçtiğinin belirlendiği kaydedildi. İfadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen zanlı B.Ü.'nün, kadının otomobilden düştüğünü, kazayla üzerinden geçtiğini söylediği öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Ü. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zanlının jandarma tarafından adliyeye getirilmesi

Zanlının olayın kaza olduğunu söylemesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Öldürülen halı yıkama fabrikası sahibi toprağa verildi

İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğraması sonucu yaşamını yitiren halı yıkama fabrikası sahibi Akın Şahin, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

İstanbul'da halı yıkama fabrikası bulunan Akın Şahin, önceki gece Şişli'de eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Bina içerisinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi silahlarla Akın Şahin'e ateş açtı. Şüpheliler daha sonra otomobillerine binerek kaçtı. Akın Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akın Şahin'in cenazesi memleketi Bolu'ya getirildi. Dodurga Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alınmasının ardından Akın Şahin'in cenazesi Dodurga Camii'ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin, Dodurga Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntüler

-Ağlayanlar

-Kalabalıktan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.17 - Boyut: 256.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Düldül Dağı zirvesinde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesindeki Düldül Dağı zirvesine gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkularak mahsur kalan Ali Kubilay Enni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf çekmek ve tırmanış yapmak üzere Düldül Dağında yürüyüşe çıkan Enni, zirveye ulaştığında dengesini kaybederek ayağını burktu. Yürümekte güçlük çeken vatandaş, AFAD çağrı merkezini arayarak yardım istedi. UMKE ve Osmaniye AFAD Ekibi, Düldül Dağı'nda Enni'nin bulunduğu yere uzun süreli bir tırmanış sonrasında ulaştı.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı zor koşullarda taşıma yöntemleri ile 2 saatlik yürüme mesafesinden indiren ekipler yaralıyı saat 20.00'de Ambulans ekiplerine teslim ettiler. Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan Ali Kubilay Enni, UMKE Ekip Sorumlusu Mehmet Ali Bolat, UMKE personeli Ferhat Atsız ve AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Yergin'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayalıkların üzerindeki UMKE personeli

-Düldül Dağı zirvesinden genel pan görüntü

-Vatandaşa ulaşılması

-Olay yerinde ilk müdahale yapılması

-Yaralı vatandaşın ayağının sargıya alınması

-Vatandaşın omuzlarda taşınırken fotoğraf görüntüler

BOYUT: 32,5 MB SÜRE: 01'00"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Kapana yakalanan ayı kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, uyuşturucu iğne ile uyutularak kurtarıldı.

Akçakoca Altunçay köyünde ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşlar, seslerin geldiği noktaya doğru ilerledi. Vatandaşlar, gittikleri yerde fındık ağaçlarını yaban hayvanlarından korumak için hazırlanan kapana yakalanmış olan ayıyı görüp durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup, kapandan kurtardı. Ayı, köylüler ve ekipler tarafından ormanlık alanın içindeki düzlük bir bölgeye taşındı. Kapandan kurtarılan ayının yarası da tedavi edildi. Ayının kemik yapısı ve vücut ölçülerini alan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayının kurtarılması

Haber: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),

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Konya Tarım Fuarı açıldı

Konya'da düzenlenen 20 ülkeden 427 firmanın katıldığı Tarım Faurı açıldı. Açılışa katılan Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu, fuarın ticaretin ve tarımın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

'Konya 2018 Tarım Fuarı', TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve davetliler katıldı. Fuara katılan Bakan Eroğlu fuarın, ticaretin ve tarımın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tarım deyince aklına, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya ovasının geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Konya ovasını geliştirmemiz lazım. Birincisi ürün deseni çok iyi seçilmesi gerekiyor. İkinci meselede su meselesidir. 2 milyon hektarlık tarım arazisi olan ovanın tabi ki suya ihtiyacı var. Su olmadan yeteri kadar verim almak mümkün değil. Yaptığımız hesaplara göre su ihtiyacı giderildiğinde zirai ürün 14 misline kadar çıkıyor" dedi. Sulama konusunda çözüm noktası olarak görülen Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e akan suyun getirilmesiyle ilgili yürütülen Konya Ovası Projesi'ne değinen Bakan Eroğlu, proje kapsamındaki mavi tünelden aktarılan100 milyon metreküp suyun Konya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilerek memba suyu olarak kullanılacağını ve bu suyunda önümüzdeki Ramazan Bayramı arifesinde verilmeye başlanacağını kaydetti. Bakan Eroğlu, Konya Ovası Projesi sayesinde Akdeniz'e akan yıllık 444 milyon metreküp suyun Konya'ya aktarılacağını belirtti. Bakan Eroğlu, açılışın ardından stantları gezdi. Eroğlu, traktörlerin bulunduğu stantları gezdiği sırada bir çiftçi yanına yaklaşarak mazot parasının yüksek olduğunu söyledi. Eroğlu da hükümet olarak mazot desteği verdiklerini belirtti. 24 Mart'a kadar açık kalacak olan Konya 2018 Tarım Fuarı'na 20 ülkeden 1281 marka ve 427 firma katıldı. Fuarı 60 ülke ve 70 ilden 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Bakan'ın gelişi

Bakan'ın konuşması

Bakan'ın stantları gezmesi

Fuardan detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA,