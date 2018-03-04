Dha Yurt Bülteni - 11

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (ek)

FIRTINA OBÜSLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 44'üncü gününde, Kilis sınırında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Fırtına obüsleri ile Afrin kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Birbiri ardına ateşlenen obüs topları ile Raco bölgesi çevresindeki teröristlere ait mevziler ve kaçış yolları vuruldu. Bu arada Kilis sınırındaki askeri birliklerinde takviye zırhlı iş makineleri getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Top atışı öncesi askerlerin hazırlığı

Fırtına obüslerinin top atışı

Tırların üzerindeki iş makineleri

Racu Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerinden görüntü

Sınır duvarından ve nöbet kulübeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: (KİLİS),

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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (EK)

RACO'DA ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Teröristlerden temizlenen Raco'ya Türk Bayrağı diken bir grup asker, harekatta şehit verdikleri arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü başta olmak üzere tüm şehitler için yan yana dizildi. Askerler, tim komutanın "Raco kenti harekatta şehit verdiğimiz kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı atışı icra ediyoruz. Hazır, ateş serbest" komutunun ardından silahlarını peş peşe ateşleyip şehitleri andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askerlerin atış vaziyeti alması

Tim komutanının konuşması

Komutanın atış komutu vermesi

Askerlerin saygı atışı yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU/ KİLİS,

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Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (6)

BAŞBAKAN YILDIRIM AFRİN ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa programının ardından Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Uğur Palancı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım taziye çadırında baba İhsan, anne Yasemin Palancı'ya baş sağlığı diledi. Ziyarette Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Mahmut Atilla Kaya eşlik etti. Başbakanın ziyaretinde şehit Palancı için mevlit ve dua okundu. Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, Ankara'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin evinden görüntü

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Niğde'de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

NİĞDE'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Elmacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Kendirli yönetimindeki 51 AK 003 plakalı cip ile İbrahim Demiryürek'in kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, sağ tarafına devrilirken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazadan yerinden görütü

Devrilen cipten görüntü

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Kaza yerindeki polislerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'01" - BOYUT: 79 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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Kars'ta uçuşlara rüzgar engeli

İSTANBUL-Kars seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı yan ve sert rüzgar nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı.

THY'nin TK 2716 sefer sayılı yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.56'da ayrıldı. Kars'a ulaşan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Hava muhalefeti yüzünden Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapamayan THY uçağı, kule tarafından uçak Erzurum'a yönlendirildi. Yolcu uçağı saat 19.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Kars'tan saat 18.25'de İstanbul'a gidecek olan TK 2717 sefer sayılı uçuş ise yine hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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