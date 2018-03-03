Dha Yurt Bülteni-11

(TEKRAR)(EK GÖRÜNTÜLERLE) Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis'te askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, önceki günkü çatışmada yaralı askerleri de tedavi gördüğü olarak hastaneler ziyaret etti. Akar'a; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan akerleri ziyaret ettiği belirtildi. Akar'ın, 2'nci Jandarma Komando Tugayı'na giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilediği de bildirildi.

Yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bilahare 2'nci Jandarma Komando Tugayına giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilemiş, kahraman ve fedakar personeline iyi dileklerde bulunmuş ve burada;

** Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini,

** Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını,

** Harekat esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını,

** Harekatın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını,

** Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş,

** Son olarak 4'üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir."

"Orgeneral AKAR bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hulusi Akar'ın yaralı askerleri ziyaret etmesi

Hulusi Akar'ın birlikleri denetlemesi

-detaylar

Haber: HATAY,

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Hafriyat kamyonu yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında boş hafriyat kamyonu yandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail Tüysüz idaresindeki 03 VN 288 plakalı boş hafriyat kamyonun lastiği alev aldı. Sürücü kamyonu durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan kamyona itfaiyenin müdahalesi

Yangın çıkan lastiği yakın detay

Kamyondan görüntüler

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

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Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu dün akşam yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Ahmet Akyalçın'ın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri Celal Mümtaz Akıncı, Serdar Özgüldür ve Recep Kömürcü, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla çok sayıda da vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle Ahmet Akyalçın'ın ailesine taziyede bulundu. Kılınan namazın ardından Akyalçın dualar eşliğinde asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze töreninin yapıldığı camiden detay

Cenaze törenine bakanın gelişi

Bakan Eroğlu aileye taziyede bulunması

Bakan Eroğlu eski Başkan Haşim Kılıç'la bir araya gelmesi

Cenaze namazından detay

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,

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Malatya'da 10 bin kişi harekata destek için yürüdü

MALATYA'da yaklaşık 10 bin kişi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek için yürüdü.

MHP ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 'Milli Beraberlik Ruhu ve Mehmetçik'e Destek Yürüyüşü'ne vali yardımcıları, STK temsilcileri, gaziler ve 10 bine yakın vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, slogan ve tekbirler eşliğinde Atatürk Caddesi'nden İnönü Caddesi'nde kadar yürüdü. Sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez; Ne mutlu Türk'üm diyene; Kahrolsun PKK; Afrin bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan kalabalıkta bazı kişilerin zeytin dalı taşıdığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone ile havadan yürüyüş detayları

Katılanlardan görüntüler

Eski Türk devlerine ait bayraklar

Vatandaşlardan detaylar

İstiklal Marşının okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Santral protestosu yapan CHP'liler, polis barikatını aşıp yürüdü

ESKİŞEHİR'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto eden CHP Parti Meclisi üyeleri ve ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, çevik kuvvet polisinin barikatını aşıp geçerek yürüdü.

Eskişehir'de bugün 'Termik santrale hayır' adı altında protesto gösterisi düzenlendi. İsmet İnönü 1 Caddesi ile İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması için aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, çeşitli illerden gelen çok sayıda CHP milletvekili, CHP Parti meclisi üyesi ile ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 500'ü aşkın kişi İsmet İnönü 1 Caddesi girişinde toplandı. Basın açıklamasını yapılacağı yaklaşık 300 metre mesafedeki yere yürüyerek gitmek isteyen kalabalığı polisler tramvay yolunu kapattıkları için uyardı. Ardından çevik kuvvet polisi kalabalığın önünde barikat oluşturdu. Ön sıradaki CHP milletvekilleri ve parti meclis üyeleri polis barikatı açarak yürümeye başladı. Polislerin müdahalede bulunmadığı olayda kalabalık basın açıklamasının bulunduğu yere kadar yürüdü.

KARACA: TERMİK SANTRALE İZİN VERMEYECEĞİZ

Basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, çok sayıda CHP Parti Meclisi üyesi ile milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, çeşitli siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 500'ü aşkın kişi katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada kömürlü termik santralin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Karaca şöyle devam etti:

"Siyaset için değil, burada çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için varız. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun hep birlikte, tüm siyasi partilerimizle, demokratik kitle örgütlerimizle, odalarımızla Eskişehir'den sesleniyoruz. Rantı bırakın, yandaş kayırmayı bırakın. Artık bu ülkenin yerli ekonomiye, yerli tarımına, yerli üretimine destek olun. Alpu ovasını, Eskişehirleri rahat bırakın. Onlar üretsinler ki sen buğdayı dışarıdan ithal etme, samanı getirme. Buğdayı, nohudu, fasulyeyi dışarıdan getirme. Bizim kaynaklarımız bize yetecek. Siyaset değil gelecek için, aydınlık bir Türkiye için, yaşanabilir bir Türkiye için önce insan diyerek sizlerle birlikteyiz. Başarabiliriz. Sinop halkı direndi ve başardı. Eskişehirliler, siyasi partiniz,düşünceniz ne olursa olsun bu termik santral hepinizin geleceğini karartacak. Eskişehir bizim için, ülkemiz için gerçekten bir öncü olacak. Eskişehir halkı direnecek. Termik santrale direnecek. Her şeye rağmen direnecek, bu termik santrali kurdurtmayacağız. Bu termik santrale izin vermeyeceğiz. Geri adım atacaklar ve tüm Türkiye'de direnişin öncüsü Eskişehir olacak. Umut olacaksınız, umudumuz olacaksınız."

Alpu Ovası'nda yaşayanlar adına konuşan Fehime Babadağ da termik santral istemediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-CHP'lilerin de bulunduğu kalabalığın slogan atarak yürümeleri,

-Kalabalığın çevik kuvvet barikatıyla karşılaşması,

-Öndeki CHP'lilerin barikatı yarıp yürümesi,

-Basın açıklamasının yapıldığı yerdeki kalabalığın görüntüsü,

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın konuşması,

-Alpu Ovasında yaşayanlar adına Fehime Babadağ'ın konuşma yapması.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,