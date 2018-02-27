Dha Yurt Bülteni-11

1)KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT

Kilis'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

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2)KAYIP ÖZNUR VE GÖKHAN, UÇURUMA YUVARLANAN CİPTE ÖLÜ BULUNDU

KARAMAN'IN Ermenek ilçesinde, 2 gündür kendilerinden haber alınamayan okutman Öznur Katan (31) ile maden mühendisi arkadaşı Gökhan Uyar'ın (25) cansız bedenleri, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte bulundu. Pazar günü, maden mühendisi Gökhan Uyar, arkadaşından emanet aldığı 70 E 7771 plakalı ciple, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda İngilizce okutmanı arkadaşı Öznur Katan'ı evinden alarak gezintiye çıktı. Pazar gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın cansız bedenleri, Ermenek ilçesi Arpa Kırı mevkiindeki 100 metrelik uçurumda takla atan cipte bulundu.Jandarma, Katan ve Uyar'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği üzerinde dururken, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeleri otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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-100 metrelik uçuruma yuvarlanmış cipin görüntüsü

-jandarma ekiplerinin çalışması

-Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın cesetlerinin taşınması

-Öznur Katan ile Gökhan Uyar'ın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman))

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3)SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, SAHTE PROFESÖR YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

BURSA'da, 'profesörlük' unvanını kullanarak kekemelik ve konuşma bozukluğu tedavi merkezi açan ve bir hastasının ihbarı üzerine gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Emre Nuri Korkut, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi, kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik ünvanı belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından 22 Şubat günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Emre Nuri Korkut için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Korkut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -

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4)ŞIRNAK MERKEZLİ 5 İLDE NARKOTİK OPERASYONU: 11 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞIRNAK merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı norkotik operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarına yönelik ve özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesi, gençlerin korunması ile terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik, çalışma başlatıldı. 23 Şubat tarihinde, Şırnak merkezli Cizre ve Silopi ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve Ağrı olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 764.15 gram esrar, 16 gram eroin, 262 adet ecstasy, 4 suboxone hap ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 31 kişiden 11'i sevkedildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 21 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Evlere yapılan operasyon

Şüphelilerin emniyetten karılaması

Şüphelilerin adliyeye sevi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -

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5)KAHRAMANMARAŞ'TA TEFECİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, kredi kartlarından alışveriş yapmış gibi pos cihazlarından çektikleri paranın bir kısmını alarak tefecilik yapan 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada farklı şirketlere ait 3 pos cihazı ile tefecilikte elde edilen 7 bin 220 lira ele geçirildi. Operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alınırken, komisyon karşılığı kart çektirmeye gelen 7 kişi de suçüstü yakalandı.Ağlarına düşürdükleri kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapmış gibi poz cihazlarından para çektikleri ve bu paranın bir kısmını komisyon olarak alıp geri kalanını kart sahibine vererek tefecilik yaptığı belirlenen 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen paralar

Pos cihazları

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

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6)UNESCO DURDURDU, DİYARBAKIR SURLARINDA RESTORASYON YAPILAMIYOR

DİYARBAKIR'ın tarihi surlarını 2015 yılında Dünya Miras Listesi'ne alan UNESCO, yapılan restorasyon çalışmalarını, surların üzerindeki arkeolojik izleri yok ettiği gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla durdurdu. UNESCO tarafından restorasyon yerine surların bütün olarak korunması için konservasyon yapılması ve bilim kurulu oluşturularak, master plan hazırlanması istendi.

Diyarbakır'ın yaklaşık bin 700 yıllık tarihi surlarında, en son restorasyon çalışması, 2014 yılında yapıldı. Çalışmalar sürdürülürken, surların Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmesi dolayısıyla kente gelen UNESCO uzmanı, restorasyonun doğru olmadığı ve tarihi yapıların eski haliyle korunması gerekirken, arkeolojik izlerinin yok edildiği yönünde rapor hazırladı. UNESCO yetkilileri, rapor üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan surlarda yapılan restorasyon çalışmalarının durdurulmasını istedi. UNESCO tarafından restorasyon yerine surların bütün olarak korunmasına yönelik konservasyon yapılması, bunun için bilim kurulu oluşturulması ve master planı hazırlanması talep edildi. Dünya Miras Listesi'ne 2015 yılında alınan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri için restorasyonun durdurulmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen master planının hazırlanmadığı belirtildi.

BURÇLARDA TAHRİBAT OLUŞTU

Kentte, 2015 yılının Kasım ayı ile 2016 yılının Mart ayı arasında yapılan hendek- barikat operasyonları sırasında tarihi surların burçlarında tahribat meydana geldiği görüldü. Benu-Sen, Nur ve Yedikardeş burçlarında bulunan mazgal ve geçitlerde de tahribat oluşurken, burçların üzerinde çöplerin biriktiği gözlendi. Surların Yedikardeş burcu ile Mardinkapı bölgesi arasında yer alan, Bizans dönemine ait ve bu dönemden izler taşıyan üst geçitte de ciddi tahribat oluşurken, bazı pencere ve mazgallardaki taşların söküldüğü ya da kendiliğinden yıkıldığı görüldü.

Yetkililer, tarihi surlardaki restorasyon çalışmalarının 2014 yılında, UNESCO'dan gelen taleple durdurulduğunu, master planı için bilim komisyonu oluşturulduğunu ve 2018 yılı yatırım programına korumaya yönelik çalışmanın dahil edildiğini söyledi. Yetkililer, ayrıca 56 burç ve 4 bin 300 metrelik alan için proje çalışmalarının sürdürüldüğünü ve bu yıl Yedikardeş, Nur ile Benu-Sun burçlarında restorasyon yapılacağını kaydetti.

UNESCO'NUN DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDEKİ DİYARBAKIR SURLARI

Dicle Nehri Vadisi'nden 100 metre yükseklikte konumlanan, birbirini tamamlayan iç ve dış kaleden oluşan Diyarbakır Kalesi ve Surları; kente egemen yaklaşık 30 uygarlığın mimari karakterini, dönemlerinin sanatsal üsluplarını yansıtan oyma ve kabartma motifleri ile kitabelerini sergileyerek, Anadolu tarihinin yazıya dönüştüğü ve toplu olarak görülebildiği tek örnektir. Diyarbakır Kalesi ve Surları, geçirdiği tarihi dönemlerin en önemli yazılı belgelerini bulunduran ve insan eliyle yapılan en görkemli anıtsal yapılardandır. Sur duvarları boyunca Dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı ve Yeni Kapı olarak adlandırılan 4 ana giriş bulunmaktadır. Siyah bazalt duvarlar, Ortaçağ askeri mimarisinin önemli örneklerindendir. Duvarlar, 10- 12 metre yüksekliğinde ve 3- 5 metre genişliğindedir. 'Kentin simgesi niteliğinde olan Diyarbakır surları, ilk defa MÖ. 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından bugünkü İçkale'nin olduğu yerde yapılmıştır. Surlardan bugüne yok denilecek kadar az kalıntı gelebilmiştir. Bugünkü surlar ise MS. 346 yılında İmparator II.Constantinius tarafından yaptırılmıştır.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,

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7)MERSİN'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

MERSİN'in Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyona merkez ve Silifke'den ekipler de katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör'ün anonsu ile başlayan operasyonda, daha önceden ihbar alınan ve istihbarı çalışmalar yapılarak tespit edilen adreslere mahkeme kararı ile giren ekipler, ilçenin değişik yerlerinde bulunan boş binalarda da uyuşturucu madde ve kullanıcıları aradı. Yapılan aramalarda 13 kişi gözaltına alınırken, bir adet 9 milimetre tabanca ve bu tabancaya ait mermiler, bir adet çifte olarak tabir edilen kırma tüfek ve fişekleri, uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış aparatlar ve esrar ele geçirildi. Operasyon sonunda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Güngör, "Bu kent Türkiye'nin güneyinde en huzurlu ve güvenli incisi. Bu huzur ve güvenin devamı için çok büyük emek sarf eden emniyet teşkilatı olarak vatandaşımızla el ele çalışmak istiyoruz. Vatandaşlardan gelen bilgi ve ihbarları en ince ayrıntılarına kadar değerlendiriliyoruz. İhbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerini de gizli tutuyoruz. İlçe halkını topyekun uyuşturucu ile mücadeleye davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gece görüntüleri Müdürün Anonsu ile

Operasyon başlangıcı

Kapı açma görüntüleri

Arama görüntüleri

Narkotik köpek görüntüleri

Ekibin caddede operasyona giderken gündüz görüntüleri

Genel ve detaylar

Anamur Emniyet tabelası ile alınan malzemeler

SÜRE: 04: 00 BOYUT: 280 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN),