Dha Yurt Bülteni-11

Tunceli'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü



TUNCELİ'nin Nazimiye İlçesi Dokuzkaya ile Büyükyurt Köyleri bölgelerinde dün akşam saatlerinden beri devam eden operasyon kapsamında yaşanan çatışmada şu ana kadar 1 PKK'lı ölü ele geçirilirken, bölgede yer yer çatışma yaşanıyor.



Dün akşam saatlerinde Nazimiye İlçesi'ne bağlı Büyükyurt Köyü kırsal alanında operasyon ve pusu faaliyeti yürüten Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri ormanlık alanda kalabalık bir PKK'lı grubunu tespit etti. Akşam saatlerinden başlayarak sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında PKK'lılar ormanlık alanın iç kesimlerine doğru kaçarken, çatışma bölgelesi 2 kobra tipi taarruz helikopteri ile gece boyu bombalandı. Bölgede operasyonların halen devam ettiği ve bölgeye havadan sevkedilen jandarma özel harekat timleri ile operasyon alanının genişletildiği öğrenildi.



Öte yandan bugün sabah saatlerinde Nazimiye İlçesi Dokuzkaya Köyü yakınlarında pusu görevi yapan jandarma özel harekat timleri, bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli çatışmalar sırasında 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "08 Eylül 2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında yapılan operasyonda 1 terörist, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör (dolu), 2 adet el bombası, örgütsel doküman ve malzemeler ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



Büyükyurt ve Dokuzkaya köylerinde dün akşam saatlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, il merkezine içme suyu sağlayan Zağge mevkiinde bulunan su deposuna eneji sağlayan elektrik nakil hatları da zarar gördü. Bu yüzden sabah saatlerinden itibaren Tunceli kent merkezinin büyük bölümüne içme suyu verilemiyor. Bölgeye gönderilen ekiplerin elektrik hatlarını onarmaya çalıştığı ve akşam saatlerinde içme suyunun yeniden verilebileceğini söyledi.



Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi yakalandı (2)



ZIRHLI ARAÇTA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



Muş'ta ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemi altına sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Muş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Güvenlik açısından Mehmetcan Aykan zırhlı araçtan hiç indirilmedi, sağlık görevlileri araç içerisinde muayene etti. Sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye çıkarıldı. Zıhrlı araçtan indirilen Mehmetcan Aykan için adeta etten duvar örüldü.



FETÖ/PDY'ye eş zamanlı operasyonda 18 gözaltı



ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bugün Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, Denizli, Kayseri, Aydın, Afyonkarahisar, Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve Uşak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi devam ederken, diğer 15 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



Haber: ANTALYA, -



MHP Lideri Devlet Bahçeli Isparta'da (2) - yeniden



TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'daki toplu açılış ve temel atma törenleri kapsamında Isparta Belediye Meclisi kararıyla kendi adının verildiği, toplam 15 milyon TL'ye mal olan Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 9 tesisin açılışını gerçekleştirdi. Gökkubbe'deki program toplu açılışı gerçekleştirilecek yatırımların tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Ardından Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın kürsüye çıkarak açılışı gerçekleştirilecek tesislerin hikayesini anlattı.



"ISPARTA BELEDİYESİ DESTAN YAZMIŞTIR"



Devlet Bahçeli, gül diyarı Isparta'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Isparta'ya yeni eserler kazandırıldığını kaydeden Bahçeli, "9 eserin 9 farklı yerde ve 9 Eylül'de açılması ayrı bir mana bulmuştur. Isparta Belediyesi 9 muhteşem eserle Isparta'dan destan yazmıştır" dedi.



"DÜN BAŞARAMADILAR YİNE BAŞARAMAYACAKLAR"



Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana büyük bir terörizm tehdidi altında olduğunu kaydeden MHP Lideri Bahçeli, "Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler, vatanımızı elimizden almaya çalışanlar boş durmuyor. Türk'ün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdikleri destekle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyor. Bugün PKK, PYD, IŞİD vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar. Ancak dün başaramadılar yine başaramayacaklar. Gücümüzün kaynağı Türk milletidir" diye konuştu.



"BARZANİ'NİN REFERANDUMU BİR ARA İSTASYONDUR"



15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle bu emellerin kendini açığa çıkardığını vurgulayan Bahçeli, şöyle dedi: "Asker kılığına girmiş Türk ve İslam düşmanları büyük Türk milletini esaret altına almayı planlamışlar ancak milletimizin kararlığı hain emelleri yerle bir etmiştir. Sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor. Ne kadar cinayet örgütü varsa hepsini koruyup kolluyorlar. Bunlardan kimi FETÖ'cü teröristleri kendi ülkelerinde ağırlarken, kimileri de silah yardımında bulunuyor. Karşı karşıya kaldığımız tehlike büyüktür. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bölücü terör tehdidiyle beraber yaşanan gelişmeler milli varlığımızı tehlikeye atmaktadır. Irak'tan başlayarak Akdeniz'e uzanan terör devleti kurma girişimlerine hız verilmiştir. Barzani'nin referandumu bunun bir ara istasyonudur. Dedik ki 25 Eylül'de Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Peşmergenin bu referandumu milli güvenliğimize en yakın tehditler arasındadır ve asla izin verilmemelidir. Muhtemel Kürdistan referandumu engellenmezse son yurdumuz karanlık ve kalleş bir komplonun açık hedefi olacaktır."



"İDLİP ENGELİ AŞILIRSA TERÖR KORİDORUNUN AÇILMASI MÜMKÜN OLACAKTIR"



Suriye'de PKK/PYD'yi meşrulaştırmak üzere Ayn El Arap'la başlayan siyasi bölücülük projesinin çapının genişlemiş ve Rakka'ya kadar uzandığını aktaran Bahçeli, "Şimdi ise El-Kaide terör örgütüne bağlı grupların hakim olmaya koyulduğu İdlip üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha uygulanmaya koyulmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Şayet İdlip engeli aşılırsa Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun açılması mümkün olacaktır. Suriye'de yürütülmeye çalışılan projenin, Barzani'nin ağır provokasyonun ileriki safhasında Türkiye'nin toprak bütünlüğü de bozulmak istenecektir. Dört parçalı Kürdistan'ı ortaya çıkarmak için Irak ve Suriye'yi uygun kıvama getirdiğini zannedenler, Türkiye'yi aynı cendereye sokmak için pusuda beklemektedir" dedi.



"SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HEDEFİ HIZ VE İVME KAZANACAKTIR"



IŞİD bahanesiyle PKK/PYD'ye pek çok ülkenin dahi sahip olmadığı askeri imkanlar sunanların, Barzani'yi sözde bağımsızlık için teşvik ettiğini, hatta desteklediğine işaret eden Bahçeli, "Suriye ve Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın feryatlarına sessiz kalanlar, Türkmenlerin hak ve hukuklarını çiğneyenler aynı zamanda mezhep ayrımcılığını da kışkırtmaktadır. Etnik ve mezhep temelli bölücü emeller, Ortadoğu'yu giderek daha da karmaşık hale getirirken ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi hedefi de hız ve ivme kazanacaktır" diye konuştu.



ABD VE ALMANYA'YI ELEŞTİRDİ



Konuşmasının sonunda ABD ve Almanya'yı da eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti: "FETÖ'nün elebaşısı hain hala Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde tutulmakta, korunmakta, kollanmaktadır. Almanya ise Amerika'dan geri kalmadığını şimdilerde açıkça Türkiye düşmanlığı yaparak göstermektedir. Çok sayıda FETÖ'cü olduğu tespit edilen teröriste sığınma hakkı veren Almanya, PKK'yı da yıllardan bu yana beslemeyi sürdürmektedir. Dahası Almanya'da yaklaşan genel seçimler, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa sokmuştur. Almanya'nın ikiyüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı mesele kendisi olunca hukuk kılıfına sokulurken, sıra Türkiye'ye geldiğinde ne hikmetse hukukun ilkeleri görmezden gelinmektedir. Bu yanlıştır, utanmazlıktır, hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklik hukukuyla bağdaşmamaktadır."



"DOST BİLDİKLERİMİZDEN FAYDA YOKTUR"



Türkiye'nin terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele ettiğine vurgu yapan Bahçeli, "Bu mücadelede devletin de, hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dost bildiklerimizden fayda yoktur. Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak mecburiyetindeyiz. Milliyetçi Hareket'in yıllardan bu yana yaptığı tespit ve itirazların haklılığı ortadadır. Bu nedenle terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor, sadece elimizi değil, gövdemizi ve bütün benliğimizi taşın altına koymaya hazır olan bir kararlılık iradesi sergiliyoruz. Bundan rahatsız olanlar çoktur. Bu duruşumuza kulp takmak için tetikte bekleyenler fazladır. Ancak biz dedikoduya, itham ve iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise Allah'ın izniyle alnını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız. Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Kaşgar, Akmescit, Bosna; özetle Türk- İslam'ın nabzının attığı her yer için varız. Ankara için ayaktayız. Isparta için seferdeyiz. Arakan'daki din kardeşlerimiz için duacıyız. Mazlumların gür sedasıyız. Gariplerin sesi, mağdurların nefesi, muhtaçların eli, Türk-İslam ülküsünün sevdalısı, dökülen masum kanların alacaklısıyız. Türkiye'nin de düşmeyecek son kalesiyiz."



Konuşmanın ardından 9 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Tüm protokol platforma çıkarak kurdele kesti.



Cep telefondan görüntülü yardım isteyen müteahhit ölü bulundu



TEKİRDAĞ'da müteahhitlik yapan 34 yaşındaki Fatih Güventürk, dün bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Polisin her yerde aradığı Güventürk, bugün Muratlı İlçesi'nde otomobilinin içinde karnından silahla vurularak ölmüş halde bulundu.



Tekirdağ müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, dün bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi. Bunun üzerine Güventürk'ün aradığı arkadaşı, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak, arkadaşının durumunu anlattı. İhbar üzerine Tekirdağ polisi tüm bölgelerde arama çalışması başlattı. Fatih Güventürk'ün telefon sinyalinin Muratlı İlçesi'nden geldiğini belirleyen polis, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı.



Polis sabaha kadar tüm bölgeyi aradı, ancak bir sonuç alamadı. Sabah saatlerinde Müsellim Köyü yolu üzerinden geçen bir vatandaş aracın içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri 34 DK 912 plakalı otomobil içinde Fatih Güventürk'ün kanlar içinde ölü olarak buldu. Cumhuriyet savcısınin araç içinde yaptığı incelemede bir kadın çantası çıkarken, otomobilin kapılarının da kilitli olduğu belirlendi. Karnından silahla vurulduğu tespit edilen Güventürk'ün cesedi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde orman yangını



HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nin karşı bölgesine düşen Suriye'nin ormanlık alanında yangın çıktı.



Rejim güçlerinin düzenlediği saldırı sonucu Türkmendağı bölgesinde çıktığı bildirilen orman yangını Türkiye sınırına 1 kilometreye kadar ulaştı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının Türkiye'ye sıçramaması için Yayladağı İlçesi'nin Çalıboğazı mevkiinde önlem aldı.



Otel servisi refüje çıktı: 5 yaralı



ANTALYA'da, ön lastiği patladığı için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsünün refüje çıkarak ağaçlara çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.



Kepez İlçesi Altınova Bulvarı'ndaki kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'nde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı midibüs, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çıkarak yaklaşık 100 metre ilerledi. Refüjdeki pek çok ağacı deviren midibüs bir direğe de çarparak durdu. Kazada, otel çalışanlarından 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar tedbiren çevredeki hastanelere sevk edildi.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine kaza hakkında bilgi veren sürücü Murat Çelik, ön sol lastiğin patladığını, bundan dolayı aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. Ağaç parçalarının aracın ön camına saplandığını da belirten Çelik, "Şans eseri ciddi yaralı yok "dedi.



Kazadan yara almadan kurtulan 23 yaşındaki Kader Kapusuz, "Telefonla oynuyordum, düz yolda giderken bir anda araç yoldan çıktı. Kaldırıma girdik, devrilir gibi oldu tekrar toparladı" dedi.



İnternetten tanıştığı kızın 2 arkadaşı tarafından dövüldü, parası gasp edildi



BURSA'da internette tanıştığı 23 yaşındaki Kıvılcım D. ve 2 arkadaşı tarafından zorla eve götürülerek dövülen ve üzerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1200 lira parası alınan E.G.S.'nin kolunda kırıklar tesbit edildi. Polis, Kıvılcım D. ile bir arkadaşını yakaladı, diğer şüphelinin aranmasına başladı.



Bursa'da oturan 26 yaşındaki E.G.S. bir süre önce internetten, Kıvılcım D. isimli genç kız ile tanıştı. Kıvılcım D. daha sonra tanıştığı E.G.S.'yi merkez Osmagazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde bulunan bir kafeterayda konuşmaya çağırdı. Bu adrese gelen Kıvılcım D., tanıştığı E.G.S.'ye, 2 kişiye para verdiğini ancak, bir türlü alamadığını belirterek yardım istedi.. E.G.S., genç kızdan bu kişileri kafetaryaya çağırmasını istedi. Kısa süre sonra gelen 23 yaşındaki Evren C. ile 38 aşındaki Fırat E., daha rahat konuşabilmek için E.G.S.'yi dışarı çağırarak evlerine götürdü. Burada dövüldüğü, 2 kolu kırıldığı ve cebindeki 1200 TL parası alındığı öne sürülen E.G.S. savcılığa şikayetci oldu.



Bunun üzerine polis, Kıvılcım D. ile Evren C.'yi evlerinin önünde yakalarken kaçan üçüncü kişiyi aramaya başladı. Sorguları yapılan 2 şüpheli bugün 'Gasp' suçundan adliyeye çıkartıldı.



Abdulkadir Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü suikast



SİVAS Valiliği ve diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen 6'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamından kente gelen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, okurlarıyla buluştu. Abdulkadir Selvi okurlarıyla yaptığı söyleşide merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün suikast sonucu olduğunu iddia etti.



8-14 Eylül arasında düzenlenen Sivas Kitap Günleri kapsamında bugün Sivas'a gelen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, imza ve 'Siyasetin Gelecek Vizyonu' konulu söyleşi programında Buruciye Medresesi içerisinde sevenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Selvi memleketi Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'de milletin devlete ve rejime format attığını ifade eden Selvi, "15 Temmuz'da bir liderlik yapıldığında bu demokrasi tarihinde ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Ne yaptı demokrasi mücadelesini gerekirse kanıyla da, canıyla da ödeyebileceğini gösterdi. Burada 15 Temmuz'un dünyadaki örnekleri var mı yok mu bunun değerlendirmesi yapılabilir ama sadece şunu söyleyeceğim 15 Temmuz sadece bir darbeye karşı direniş değil, milletin devlete ve rejime yeni bir format atması oldu. Artık bundan sonra kim Cumhurbaşkanı olacak, hatta kim birileri darbe yapmaya çalışacak, hatta kim Türkiye'yi yönetmeye soyunacak demokratik yönden, ya da demokratik olmayan yönden bir şeyi hesap edecek. Bu millet ne der, ne yapar. Bu açıdan 15 Temmuz diğer darbelerle mücadele sürecinde bizim geleneğimiz hep darbe olur milletin eli sandığa değdiğinde bunun hesabını sorardı ama bu kez farklı bir şey oldu. Dünya demokrasi tarihine de bu millet kendisine yakışan bir kazanım hediye etmiş oldu" dedi.



"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SUİKAST"



Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün suikast sonucu olduğunu iddia eden Selvi, "Merhum hemşerim Yazıcıoğlu'nun arkasından "Alperen" diye mütevazi bir kitap yazmıştım. O kitabı yazarken yaptığım araştırmalara göre de Muhsin Yazıcıoğlu bir suikast sonucu ortadan kaldırıldı. O suikastten önce de Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı sık sık trafik kazası oluyordu. Her trafik kazasından sonra da mutlaka konuşurduk o her seferinde "Yok gardaş birşey olmaz" derdi ama görüyoruz ki hiç helikoptere binmeyen birisinin helikoptere binmesi, o ağır kış şartlarında oraya gitmesi, orada eğitim uçuşu yapan uçaklarla ilgili radar izlerinin uzun süre verilmemesi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştüğünde, düştüğü yerin değil de tam tersi yerin aranması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterine ve naaşına ulaşıldığının açıklanmasından bir gün önce oraya giden bir askeri keşif heyetinin orayı bulması. Orada helikopter içerisinde kayıtları yapan teknik cihazların teknisyenler tarafından ustalıkla sökülmesi, bir gün sonra bulunduğunun açıklanması. Tabi İsmail Güneş'in o çabalarına rağmen ısrarla nokta tespiti yapılmak yerine başka yerlerin aranmasının hepsi kuşkulu noktalar" dedi.



Program sonunda Sivas Valisi Davut Gül tarafından gazateci yazar Abdulkadir Selvi'ye hediye takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.



