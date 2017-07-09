Dha Yurt Bülteni-10

SURUÇ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)



1)ARKADAŞLARIYLA OYNARKEN CANLI YAYIN YAPMIŞ



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in, üs bölgesi ve değişik yerlerde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şehit Uzman Onbaşı Halil Ateş'in, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntülerde; Bitlis'teki askeri araçların da bulunduğu üs bölgesinde arkadaşlarıyla misket oynadığı, Gaziantep'te arabayla dolaştığı, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde ise Atatürk Barajı'nda tekneyle Rum Kale ve tarihi yerleri gezdiği görülüyor. Şehit Ateş, arkadaşlarını oynarken çektiği ve kendisinin de eşlik ettiği görüntülerin sonunda "Hadi kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" dedikten sonra yayını sonlandırdığı görülüyor. Şehit Ateş'in sosyal medya hesabında da yer alan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından da beğenilip paylaşıldı.



Görüntü Dökümü



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Canlı yayın görüntüleri



Şehidin oyun oynayan arkadaşları



Şehidin yüzünü gösterip oynaması



Halfeti gezisi



Arabayla dolaşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: ŞANILURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB



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PKK'LI TERÖRİSTLER, İŞ MAKİNELERİNİ TAŞIYAN KONVOYA SALDIRDI;4 ÖLÜ, 1 YARALI(EK)



2)ŞEHİT KEPÇE OPERATÖRÜNÜN BABASI: GİTME DEDİM







HAKKARİ'e teröristler tarafından şehit edilen kepçe operatörü 32 yaşındaki Harun İbişoğlu'nun acı haberi memleketi Erzurum'a geldi. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan 6 çocuk babası Mahmut İbişoğlu, "Tek hayali geçim olan oğluma gitme dedim" dedi.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca Bölgesi'nde yol yapım şantiyesini dün öğle saatlerinde basan PKK'lı teröristler 4 işçiyi şehit etti. Baskında yaşamını yitiren Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Ömertepe Mahalesi'nde 2 çocuk babası Harun İbişoğlu'nun acı haberi babasının evine ateş gibi düştü. Köyün dört tarafı bayraklarla süslendi. Köy meydanındaki konakta taziyeleri kabul eden baba Mahmut İbişoğlu ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 yıldır aynı inşaat firmadasında kepçe operatörü olarak çalıştığını söyleyen baba İbişoğlu, şöyle dedi: "Oğlum yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılmış ve iki çocuğuna ben bakıyordum. Dün akşam ağabeylerim bize yemeğe gelmişti. Saat 20.00 gibi acı haberi duyduk. Kendisini en son bayramda görmüştüm. Kars ve Ardahan'da çalışıyordu. Bayramdan sonra Hakkari tarafına gittiğini duyunca kendisinden oralara gitmemesini söyledim. Gidip orada işe başladıktan sonra teröristler hemen yanlarındaki şantiyeyi basıp 1 işçiyi öldürmüş, 2 kişiyi de kaçırmış. Ben de bunu duyunca hemen kendisini aradım ve olanları söyledim. O da bana, "Baba bizimle işleri yok. Biz yol yapacağız" dedi. Dün saat 11.00'da aradım fakat kendisine ulaşamadım. Derelerde olduğu için telefonları bazen çekmiyordu. Olay saat 12.00'de olmuş. Bizim haberemiz akşam 8'de oldu. Evledımın hayali geçim. Bendeki de onu yeniden evlendirmekti" diye konuştu.



Bu sabah saatlerinde Van'da yapılan otopsisi ardından Harun İbişoğlu'nun cenazesi saat 12.00'da karayolu ile Erzurum'a annesi ve kardeşleri tarafından getirilmek üzere yola çıkarıldı. Şehit İbişoğlu'nun cenaze töreni ne zaman yapılacağı kesinlik kazanmadı.



Görüntü Dökümü



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-Taziye evi



-Baba ve amcasının ağlaması



-Baba ile röp



-Taziye evinin bayraklarla süslenmesi



-Genel görüntü



Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,



Süre: 4.46 / 286 MB)



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3)ÜZERİNE KIZGIN SU DÖKÜLEN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI



BURSA'da kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine kaynamış su dökülerek yaralanan Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.



Merkez Osmangazi İlçesi Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtına kimliği belirsiz kişiler tarafından kaynar su dökülerek sokağa terk edildiği ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri harekete geçti. Sırtı tamamen yanan ve sırt kasları zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek tedavi altına alındı. TVeteriner Hekim Kadir Özdemir, hayvanın ilk gelidği günler çok acı çektiğini hırçın olduğunu belirtip şu anda durumunun iyi olduğunu tedavisinin 3 ay süreceğini söyledi.



Görüntü dökümü



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Köpeğin görüntüsü



Veteriner hekim ile röp



Detaylar



Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -



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4)ÇİN'Lİ SANATÇILARDAN UÇHİSAR'LILARA MÜZİK ZİYAFETİ



ÇİN'in Zhuhai kentinden Kapadokya bölgesine gelen Zhuhai Guqin Derneğinden yedi kişilik sanatçı grubu Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde konser verdi.



Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları Uçhisar belde meydanında konser verdi. Konsere Nevşehir Vali Yardımcıları Nurettin Ateş, Ahmet Soley, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Grup konser esnasında Türk marşını da seslendirdi.



Çin, Türk dostluğunu pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Çin Zhukai kenti ve Zhuhai Guqin Derneğinin sanatçılarından oluşan 7 kişilik heyeti Kapadokya'mıza davet ettik. Bu davetimize icabet etiler. Kendi enstrümanlarını Çin'den getirmelerini sağladık. Çin orijinal enstrümanları eşliğinde üç gün boyunca bize bir müzik şöleni sundular. Etkinliğimizin Kapadokya'da Çin turizmine kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu dernek sanatçı üyelerimiz hepsi aynı zamanda ülkelerinde internet fenomenleridir. Dolayısıyla 10 milyonun üzerinde Çinliye ulaşacağız. Biz burada müzik ziyafeti çekerken Çin'de bu sanatçı dostlarımızın paylaşımları ile birlikte 10 milyonun üzerinde Çinli Kapadokya'yı takip etmiş olacak. İleriki süreçte Zhuhai kenti ile Uçhisar belediyemizin bir kardeş kent olup olamayacağını da araştıracağızö dedi.



Zhuhai Guqin derneğinin müzik grubu koordinatörü Huali Luo, Kapadokya bölgesinden, Uçhisar belediyesinden aldıkları davet üzerine bu bölgede bulunmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.



Luo, "Daha önce bir kez daha geldiğimiz Kapadokya bölgesinde oldukça sıcak karşılanmamızdan dolayı son derece mutluyuz. Konserimiz esnasında yer verdiğimiz Türk marşını özellikle Çin ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ne kadar kuvvetli olduğuna dikkat çekmek ve buraya konserimizi dinlemeye gelenlere bir jest yapmak için seslendirdikö diye konuştu.



Çin sanatçı grubunun ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır'da bir konser verdi.



Görüntü Dökümü:



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Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıların konserinden genel ve detay görüntü



-Sanatçıların Türk marşı çalmalarından genel gör



-Çinli bir sanatçının tütsü yapmasından genel görüntü ve yaptığı tütsüyü protokola göstermesiüntü



-Vali yardımcısı Ahmet Soley'in çınli sanatçılar adına Huali Luo,ya çini tabak hediye etmesi



Huali Luo, ülkesinde getirdiği bir hediyeyi belediye başkanı Ali Karaslana vermesi



-konserden genel ve detay görüntü



Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



10 Dakika50 Saniye 707 -MB



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5)TARİHİ KALEYİ 6 AYDA 64 BİN TURİST ZİYARET ETTİ



KAPADOKYA bölgesinin en önemli turistik merkezlerinden biri olan tarihi Uçhisar kalesi 2017 yılının geride kalan 6 aylık bölümünde de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görmeyi sürdürdü. Son yıllarda Uçhisar belediyesinin başta aydınlatma olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yaptığı ve yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin artık akşam karanlığında da gezebildiği tarihi Uçhisar kalesini yılın ilk altı ayında 64 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı



Tarihi kaleyi bu süre içerisinde 25 bin 550'si öğrenci, 38 bin 140'ı ise tam biletli olmak üzere 64 bin yerli ve yabancı ziyaret ederek peribacalarını bölgenin en yüksek tepesinden izleme fırsatı elde etti.



Görüntü Dökümü:



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-Uçhisar Kalesinden genel görüntü



-Kale girişinden bilet alıp turnikelerden geçen turistlerden genel görünütü



Uçhisar kalesi altında Turistlerin hatıra fotoğrafı çektirmeleri



-Kalede çevresinden genel görüntü



Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



DV 1 Dosya 2 Dakika 149 MB



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6)KAYSERİ'DE EVLİYALAR GÜNÜ'NDE ETLİ PİLAV İZDİHAMI



KAYSERİ'de Melikgazi Belediyesi tarafından 'Evliyaları Anma Haftası' kapsamında düzenlenen 641'nci 'Mimarsinan Evliyalar Günü' nedeniyle mesire alanında 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilav almak için birbiriyle yarışanlar izdihama neden oldu. Melikgazi Belediyesi 'Evliyaları Anma' haftası kapsamında Mimarsinan Evliya Mevkisi'ndeki mesire alanında 641'nci Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, İsmai Emrah Karayeş, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada "Allah'ın rızasına giden yol insanlara hizmet etmekle geçiyor. Nefis taşıyarak veli olunmuyor. Etrafımızdaki coğrafya yanıyorsa, ancak bizim ülkemizde huzur ve mutluluk devam ediyorsa, bu yerin altındaki evliyaların duası ile oluyor" dedi.



Duaların edildiği anma etkinliğinde 3 ton et, 3 ton bulgurla 500 kilo salça kullanarak 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilavdan almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.



Görüntü Dökümü



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-Pilav dağıtılan vatandaşlar



-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması



-Pilav dağıtılırken izdiham



-Genel detay



Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)



DV 2 DOSYA, 10 dakika 02 saniye/319 MB