Dha Yurt Bülteni-10
(YENİDEN)1)ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN; 5 EV BOŞALTILDI ANTALYA'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüyünce panik yaşandı, 5 ev boşaltıldı.
(YENİDEN)
1)ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN; 5 EV BOŞALTILDI
ANTALYA'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüyünce panik yaşandı, 5 ev boşaltıldı. Karşılıklı iki mahalle arasında çıkan çalılık yangınları, 1.5 saatlik çalışma sonunda ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.Kepez İlçesi'nde karşılıklı Varsak Altıayak ve Zeytinlik mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sera atıklarının bulunduğu alanların ot ve çalılık olması nedeniyle alevler hızla büyüdü. Bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, bir yangın söndürme uçağı ile helikopter ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylarda kullanılan iki TOMA sevk edildi. 5 ev yangın nedeniyle boşaltılırken, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de olay yerine geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yangının yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olduğunu, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü söyledi. Polis, jandarma ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattığını belirten Uzunkaya, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Görüntü dökümü
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-Yanan alandan detay
Alevlerden görüntü
Ekiplerin söndürme çalışmaları
vatandaşların destek vermesi
Detay
Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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YILIN EN BÜYÜK YANGINININ ACI BİLANÇOSU, BİN HEKTAR ORMAN, 200 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ KÜL OLDU
2)BİR İHMAL, KÜL ETTİ
İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, 2017 yılının en büyük orman yangını yaşandı. Ormanlık alanda bırakılan kırık cam parçasının 47 derece sıcaklıkta mercek görevi görmesi üzerine çıkan yangın, rüzgar, sıcak hava, kötü arazi koşullarıyla mücadele eden ekiplerce 67 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının acı bilançosunda, bin hektar orman, 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Kentin en gür ormanlarının bulunduğu, adeta 'kentin ciğerleri' olan alan kara kabusa döndü. Ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Menderes Deli Ömerli Bölgesi'nde çıkan yangın, geçen cumartesi saat 12.55'de, Orman yangın hattına ihbar edildi. Ancak Afrika üzerinden gelen sıcak ve kuru havanın etkisinde olan bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle, kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etmelerine rağmen alevlere karşı yetersiz kaldı. Yangın, saatteki hızı 30 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle, iki saat gibi bir sürede 10 kilometre ilerledi. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in bizzat yönettiği söndürme çalışmalarına, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla bölgelerinden ekipler de katıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de takviye olarak gönderildi. Yangının olumsuz etkisi her geçen dakika büyüdü. İzmir kent merkezinin önemli bir bölümüne, yangın alanının hemen yanındaki Tahtalı Barajı ile enerji nakil hatlarındaki hasardan dolayı, su ve elektrik verilemedi. Saatler süren çalışmalar sonrasında vatandaşların bu yöndeki mağduriyetleri giderildi.
AĞAÇLARIN İÇTEN YANMASI MÜCADELEYİ GÜÇLEŞTİRDİ
Menderes'teki yangının belirli bölümleri zaman zaman kısmen de olsa kontrol altına alındı. Ancak gerek rüzgarın şiddetini arttırması, gerekse de farklı etkenler, yangının söndürülmesine engel oldu. Bunlardan rüzgardan sonraki en önemli etken ise özellikle büyük çam ağaçlarının toprak altında uzanan kökünün yanması ve ağacın gövdesinin içinden dışarıdan görünmeyecek şekilde ilerlemesi oldu. Ağacın gövdesindeki yanan kısım havadan yapılan müdahalede görülemediği için, karadan da arazinin yapısı gereği ulaşım olmadığnıdan söndü sanılan yangın, bu alevlerin diğer ağaçlara sıçraması üzerine yayıldı. Yangın pazartesi günü önemli oranda kontrol altına alındı. Ancak bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırması, bazı bölgelerde tekrar alevlerin yükselmesine neden oldu. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, ekipleri alarm durumunda bekletti. Tekrar yanan alanlara hem karadan hem de havadan anında müdahale edildi.
HELİKOPTER DÜŞTÜ
Yangının kontrol altına alınması için, 14 helikopter, 5 uçak, 104 arazöz, 35 tanker, 25 iş makinası, bine yakın personel görev aldı. Havanın kararmasından sonra uçuşlarına ara verilen yangın söndürme helikopterlerinden birisi, pazar günü saat 05.58'de havandı. Saat 06.09'da, Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden düştü. Helikopterde bulunan 5 personel, kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Sağlık durumları iyi olan bu personel sonrasında taburcu edildi. Yangın söndürme helikopteri ise baraj sularına gömüldü. Sivil Havacılık uzmanlarının kurtarma çalışmalarından sonra helikopterde inceleme yapacağı ve kesin düşme nedenini belirleyeceği açıklandı.
67 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Geçen cumartesi saat 12.58'de başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, yaklaşık 67 saatlik çalışmalar sonrasında Salı günü sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. İzmir'in en gür ormanlarının bulunduğu, içme suyu barajı havzasını oluşturan adeta kentin ciğerleri durumundaki alan, yerini kara kabusa bıraktı. Doğal hayatın tamamen bittiği bölgede, yangının acı bilançosu da açıklandı. 2017 yılının en büyük yangınında, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri bin hektar orman arazisinin zarar gördüğünü açıkladı. Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de zarar gören arazide hasar tespit çalışması yaptı. Bu çalışmalar sonrasında, başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu, 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Arıca süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera kül oldu. Yangında bir traktör ve minibüsle tarımda kullanılan çok sayıda ekipman kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda arı kovanı da zarar gördü, arılar telef oldu.
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLANDI
Yangının tamamen söndürülmesinden sonra ağaçlandırma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı. Yangının ardından, arazide yapılacak ağaçlandırma için temizlik çalışmalarına yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri yardımıyla yanan alandaki enkazı kaldırıp, yamaçlardaki ağaçlandırma çalışması için teraslar oluşturdu.
İLK İNCELEME İHMAL DEDİ
Gerek Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri gerekse de jandarma yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar yaptı. İl Jandarma Komutanlığı araştırmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Kundaklama, sabotaj gibi konularda özel eğitim almış, yangın araştırma köpeği de İzmir'e getirildi. Alevlerini ilk başladığı alanda, tiner, benzin çakmak gibi tüm yanıcı ve kundaklamalarda kullanılan kokulara duyarlı olan köpek gezdirildi. Ancak sabotaj ve kundaklama belirtisi alınmayan bölgede vatandaşların geride bıraktığı çok sayıda cam kırıkları bulundu. Yangın çıktığı gün 47 dereceye kadar yükselen sıcaklıkta güneş ışıklarının mercek görevi gören camdan yansıyıp yangına neden olduğu tespit edildi.
Görüntü Dökümü
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Yanan orman havadan görüntü
İZMİR/DHA
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MARMARİS'TE TEKSTİLCİ İŞADAMINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
3)BACAĞINDA KURŞUNLA YAŞAMAK ZORUNDA
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 6 gün önce işyerinin önünde kendisinden şantaj ve tehditle para istediğini ileri sürdüğü 43 yaşındaki E.K. tarafından tabancayla vurulan tekstilci işadamı 45 yaşındaki Zekeriye Derilgen, bacağına isabet eden mermi ile yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Kendisini vuran E.K.'nin yakınları tarafından tehdit edildiğini, can güvenliği olmadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulunan Derilgen, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarını evinde yaptığı açıklamayla basın mensuplarıyla paylaştı.Tekstil firması sahibi Zekeriya Derilgen, geçen 1 Temmuz akşamı Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerindeki mağazası önünde E.K. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Olayın ardından mağazadaki Derilgen'e ait koltuğa oturup, 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan E.K., "Bir kişiyi bacağından vurup, yaraladım. Gelin beni alın" diyerek, kendini ihbar edip, olay yerinin adresi verdi. E.K., olay yerine 500 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden gelen polislere, suç aleti tabancayla teslim oldu. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Derilgen ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.K. polisteki ifadesinde, Derilgen'in yanında muhasebeci olarak çalıştığını belirtti, "100 bin lira alacağım vardı. Uzun zamandır telefonlarıma cevap vermiyor ve üstüne ağır konuşuyordu. Konuşmaya gittim ama yine ağır cümleler kullandı, dayanamadım, bacağına bir el ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen E.K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Derilgen, can güvenliğinin olmadığını söyledi. İddia edildiği gibi E.K.'ye borcu olmadığını, kendisine iftira atıldığını belirtip, olay anı güvenlik kamerası görüntülerini evinde yaptığı basın açıklamasıyla gazetecilerle paylaştı.Sol bacağının diz kenarındaki ana damarın 1.5 santim yanına isabet eden mermi, hayati tehlike nedeniyle çıkartılmayan Derilgen, kehdisini vuran kişinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ileri sürüp, belge ve delilerle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Yeşil kartlı ve KOAH hastası olan E.K.'yi geçtiğimiz aylarda yanında işe aldığını belirten Derilgen, "Ağabeyi ricacı olunca, kıramadım. Mağazalarımızda tekstil ürünlerinin barkodlarını ayarlaması ve cari hesapları tutması için işe başladı. Ancak, E.K., veresiye alışveriş yapan müşterilerimizin ve tüm cari hesap defterlerimin fotoğraflarını çekmiş. Bir süre sonra işyerindeki çalışanlarıma ve bana karşı sert ve tehditkar konuşmalar yapmaya başladı. Sürekli işe gelmemeler, iş yerinde çalışanlara ve bana karşı tutumlarındaki değişiklik üzerine kendisine çeki düzen vermesi için uyarıda bulundum. Bu uyarım sonrası, 'Senin tüm kayıtların elimde. Bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine, kendisini destek olmak için ve hatır amacıyla işe aldığımı ama artık beraber çalışamayacağımızı bildirdim. 'Seninle görüşeceğiz. Seni FETÖ'den içeri attıracağım. Her yere şikayet edeceğim' diyerek ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle mağazadan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra telefonla arayarak ve SMS göndererek üstü kapalı tehditlerine devam etti" dedi.
"ŞANTAJLA PARA İSTEDİ" İDDİASI
E.K.'nin son olarak kendisine "100 bin lira vermezsen, senin hakkında 'FETÖ mensubu' diye ihbarda bulunup, uğraşırım. Tüm kayıtlarını tuttum, fotoğraflar çektim. Seni bitiririm' diyerek, tehdit mesajı göndendiğini anlatan Derilgen, şöyle devam etti: "Kendisine, 'Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyuyorum. Vergimi veren dürüst bir esnafım. Benden böyle para koparamazsın. Tekstil mağazalarıma maliye ve sigorta memurları dört defa denetime geldi ve teşekkür ederek ayrıldı' diye karşılık verdim. Mağazanın kamera kayıtlarında da görüleceği gibi dışarıda ağabeyimle görüşürken yanıma gelip, önce belinden çıkardığı tabancayla bacağıma ateş etti. Daha sonra tabancayı üzerine doğrultup, tekrar ateş etmek istedi ama tabanca tutukluk yaptı. Bu kişiyi maddi durumunun kötü olduğunu ve yardımcı olmak için yanıma almıştım ama atalarımızın dediği gibi, 'Besle kargayı oysun gözünü' sözü bu olaya tam oturdu."
"ADALETİN YERİNİ BULMASI İÇİN ÖLMEM Mİ LAZIM?"
Derilgen, iddia edildiği gibi E.K.'ye borcu olmadığını da belirtip, "Beni vuran kişinin ağabeyi attığı telefon mesajında 'Merak etme, kardeşimi 15 gün düşüneceğim. Sonra ise sen düşün' dedi. Benden ve ailemden şantaj, tehdit ile para isteyen, vermeyince de bacağımdan vuran kişi bu kadar cesaretli olmamalı. Adaletin bir an önce işlemesi gerekmekte. Eşim ve iki çocuğumla şu an korku içindeyiz. Evimizden dışarı çıkamıyoruz. Adaletin yerini bulması için ölmem mi lazım" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Olay anı güevinlik kamerası görüntüsü
-Zekeriya Derilgen ile röp.
(Toplam: 6 dakika 21 saniye-459 MB görüntü)
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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4)ELAZIĞ'DA KAVGA: 3 KİŞİ SİLAH İLE YARALANDI
ELAZIĞ merkez Olgunlar Mahallesinde aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, 2'si olay yerinden geçmekte olan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınırken, polis kaçak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerine bugün öğlen saatlerinde karşılaşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Orhan K. ve Hüseyin B. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek Hüseyin B.'ye ateş etmeye başladı. Aldığı kurşun yarasıyla yere yığılan Hüseyin B. ve o sırada caddeden geçen Sultan M. ve Zülfü K. yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Polis, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan Orhan K. yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane önünde ambulanslardan detay
-Yaralıların indirilmesi
-Yaralıların hastaneye götürülmesi
-Genel detaylar
-Cep çekim olay yeri
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,-
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5)KÖYLÜLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU
BİTLİS'in Mutki İlçesi'ne bağlı Koyunlu Köyü'nde seyir halindeki kamyonet kasasında bulunan çoğu kadın ve çocukların tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Mutki İlçesi'ne 19 Kilometre uzaklıkta bulunan Koyunlu Köyü'nde, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 50 kişinin kamyonet kasasına bindiği görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Koyunlu Köyünden yaylaya süt sağmaya gittikleri tahmin edilen insanların bindirildiği kamyonet kasasının arka kapağının açık bırakılması ise büyük tehlike oluşturdu.
Kadın ve çocuklar kamyonetin demirlerine tutunarak dengelerini sağlamaya çalışırken, bazı çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden ayaklarını araçtan sarkıtarak yolculuğa devam etti. Kamyonet şoförü araçtan görüntü alındığını fark edince bir süre sonra kamyonetin kasasını kapatarak hızla uzaklaştı.
Görüntü Dökümü
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-Köylülerin kamyonet kasasında yolculuğu
-Yolda toz içinde kalmaları
-Çocuklar ve kadınlar
BİTLİS /DHA
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6)AVUKAT KADIN ARKADAŞININ EVİNDE GASP EDİLDİ
İZMİT'te, avukat F.G. tanıştığı kadın arkadaşının evinde gasp edildi. Eve gelen 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lirasını gasp etti. Avukatın şikayeti ile gözaltına alınan biri kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa'dan İzmit'e bir duruşma için gelen avukat F.G. tanıştığı kadın arkadaşı A.G'nin evine gitti. İddiaya göre, A.G. bu sırada arkadaşlarını çağırdı. Y.G, M.Ş, Ö.D. ve M.T. eve geldi. 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lira ile ruhsatlı tabancasını gasp etti. 4 kişi daha sonra avukata silahını verdi. Evden ayrılan avukat F.G. polise giderek şikayette bulundu. Polis, avukatı gasp eden A.G, Y.G, M.Ş, Ö.D. ve M.T'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Kadının emniyet binasından çıkarılması
4 kişinin emniyet binasından çıkarılması
Polis aracına bindirilmeleri
Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -
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7)SİVAS'TA TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN ATAMA TEPKİSİ
TÜRK Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Kürşat Öksüm, Sağlık Bakanlığı'nın bu ay içinde yapacağı 4 bin sözleşmeli yönetici atamasının objektif olmayacağını söyledi.
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen'in Sivas Şube Başkanı Kürşat Öksüm, sendika binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sözleşmeli yönetici ataması konusunu eleştirdi.Şube Başkanı Öksüm, "Sağlık Bakanlığı bu ay içinde 4 bin sözleşmeli yöneticinin atamasını gerçekleştirecektir. Bu atamalarda ne yazık ki herhangi bir objektif kriter yoktur. Hiçbir bilgi, beceri ve sınava tabi tutulmadan kişiler sözleşmeli idareci olabilmekte ve sağlık kurum ve kuruluşlarını yönetebilmektedirler. Böyle bir sistemin sonucunda da geçmiş yıllarda fırıncı, kasap ve tıbbi cihaz şirketleri görevlilerinin kamu hastanelerinde yöneticilik yapmaları gibi kabul edilemez durumlar ortaya çıkmıştır. Bu ay yapılacak 4 bin yönetici ataması da bu manada ciddi bir sınav olarak kayıtlara geçecektir. Dahası 'Adamımız olsun, bizden olsun da çamurdan olsun' mantığının Türkiye'yi sürüklediği felaketi geçtiğimiz yıl 15 temmuz'da hep beraber görmüştük. Bu anlayışın kamudan artık tamamen temizlenmesi gerektiğini ve kamuda adaleti sağlayıp, liyakati tesis etmenin zorunluluğu artık tartışılmaz. Hükümetin birlik, beraberlik söylemlerinin lafta kalıp kalmadığını bize bir kez daha gösterme fırsatı olacaktır. Bizim talebimiz ülkemizin ve devletimizin menfaatidir. Beklentimiz ise adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve tecrübenin temel kriterler olmasıdır" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan görüntü
-Şube Başkanının açıklaması
Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS,
(100 mb)
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8)CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ'NDEN ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK
CUMHURİYET Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiklerini söyledi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Başkanı Nurten Yanalak dernek binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü desteklediklerini söyledi. Yapılan Adalet Yürüyüşü'nün bir siyasi yürüyüş olmadığını ve 'hayırcı' cephe buluşması olduğunu söyleyen Yanalak, "Cumhuriyet ve adalet birbirinden ayrıştırılamaz. Bu kadar yoğun tecavüz, şiddet ve cinayet bir o kadar da bu konudaki adaletsizlikleri göz önüne alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundaki biz Cumhuriyet kadınlarının temel görevlerinden biri de adaleti savunmaktır. Halkın yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden katılım gösterdiği adalet yürüyüşünü bizde Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi olarak destekliyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Basın toplantısı
-Başkan Yanalak'ın açıklaması
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
(69.7 mb)
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9)RÜZGARDA TERASTAKİ ÇATI SÖKÜLDÜ
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden etkili olan rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısının bir bölümü yerinden söküldü. Çatıda kalan sac ise, itfaiye tarafından yerinden sökülerek olası kaza önlendi.
İlçede etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın terasındaki çatının bir bölümü yerinden söküldü. Çatıda kalan sac parçası ise korkuya yol açtı. İhbarla gelen polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sacı yerinden çıkardı.
Görüntü Dökümü
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Garnizon Caddesi
Apartman ve itfaiye araçları
İtfaiyecilerin çatıda çalışması
İtfaiye eri ile röp
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU : 55 MB
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10)DÜNYA UYGUR KOMİTE BAŞKAN YARDIMCISI TÜMTÜRK'TEN MISIR İSYANI
Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan yardımcısı Seyit Tümtürk, Mısır'da 80 Doğu Türkistanlı Uygur Türkü'nün tutuklanıp, Çin'e gönderilmesine anlam veremediğini belirtti.2017 yılı nisan ayında Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan yerel yönetimi, bölgedeki bütün polis teşkilatlarına bir genelge gönderdiği ifade eden yurt dışında eğitim ilahiyat eğitimi alan öğrencilerin bildirilmesiyle ilgili bildiri yayınladığını söyleyen Doğu Türkistanlılar Derneği Genel başkanı ve Dünya Uygur Komitesi genel başkan yardımcısı Seyit Tümtürk "Genelgede, ilgili Çin makamlarının izni olmadan yurtdışında İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur öğrenciler 'Çin Hudut Güvenliği ve Yurtdışı Giriş Çıkış Yasası' ve 'Uygur Özerk Bölgesi Din İşleri Yönetmeliği' gereğince yasadışı dini eğitim almış olup, söz konusu öğrencilerin 20 Mayıs 2017 tarihinden önce memleketlerine dönmeleri ve Çin devlet güvenlik birimlerince yapılacak soruşturmalara aktif katılmaları bildirilmiştir. Genelge yayınlandıktan sonra, Çin polisleri Mısır başta olmak üzere, Suudi Arabistan, Türkiye ve birçok ülkede İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrencilerinin ailelerine giderek, velilere genelge hakkında bilgi vermişler ve çocuklarının mutlaka 20 Mayıs 2017 tarihinden önce memleketlerine geri dönmeleri gerektiği, aksi takdirde ilgili yasaya aykırı suç işlemiş olacağını duyurmuşlardır. Mısır başta olmak üzere, ilgili ülkelerde İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrenciler aileleri ile iletişime geçerken durumu öğrenmiş ve bir kısmı ailelerinden endişe ederek memleketlerine dönmüşlerdir. İlk olarak memleketine dönen Uygur Türkü öğrenciler Çin gümrük kapısı kontrolünden geçtiklerinde Çin Güvenlik Güçleri tarafından havaalanında özel sorguya alınmışlardır ve sorgudan sonra direk 'Eğitim Kampları'na gönderilmişlerdir. 'Eğitim Kampları' ise yurtdışına giriş çıkış yapan Uygur Türkü öğrenciler, turistler ve iş adamlarının düşüncelerini sorgulamak ve yurtdışındaki iş ve hareketlerini denetlemek için özel yapılan hapishaneden farklı olmayan bir toplama kampıdırö dedi
Genel Başkan yardımcısı SeyitTümtürk, Mısır El Ezher Üniversitesi başta olmak üzere, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde İlahiyat eğitimi almakta olan ve henüz memleketine dönmemiş birçok Uygur Türkü öğrenci memleketlerine dönmekten vazgeçerek Türkiye'yi güvenli bulup eğitim için Türkiye'ye geldiğini söyledi Tümtürk "Mısır başta olmak üzere, yurtdışında İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrenciler için düzenlenen bu genelge daha sonra yurtdışında başka bölümlerde eğitim almakta olan Uygur Türkü öğrencilerine de uygulanmaya başladı.. 4 Temmuz 2017 Salı gününden itibaren Mısır polisi ile Çin polisleri birlikte operasyon yaparak memleketine henüz dönmemiş yaklaşık 80 Uygur Türkü İlahiyat öğrencisini yakalayıp Çine götürmek için tutuklandıö şeklinde ifadelere yer verildi.
Görüntü Dökümü
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Çin'e götürülen öğrencilerin gizli kayda alınmış görüntüleri
Detay
Haber: Kamera: KAYSERİ, DHA
1 Dosya 30 saniye- 17 MB
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