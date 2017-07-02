Dha Yurt Bülteni-10
Özalp'te Ak Parti yöneticisi Aydın Ahi'nin öldürülmesiyle ile ilgili 16 şüpheli gözaltında (EK)1)CENAZE TÖRENİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI Van'ın Özalp İlçesi Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden PKK'lı teröristler tarafından alınarak öldürülen Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 62 yaşındaki...
Özalp'te Ak Parti yöneticisi Aydın Ahi'nin öldürülmesiyle ile ilgili 16 şüpheli gözaltında (EK)
1)CENAZE TÖRENİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI
Van'ın Özalp İlçesi Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden PKK'lı teröristler tarafından alınarak öldürülen Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 62 yaşındaki Aydın Ahi için Van'da İskele Caddesi üzerindeki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra yeni Van Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Ahi'nin yakınları ve Vanlılar katıldı.Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ahi'nin cenazesi tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak caminin avlusuna bırakıldı. Burada Ahi'nin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Bakan Soylu, Ahi'nin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gencer ve oğlu Atilla Ahi'yi, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Ahi'nin kız kardeşi ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatan sağ olsun. Devletimizin bir karış toprağını böldürtmeyeceğiz" dedi.
Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için Van'da düzenlenen cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Aydın Ahi'nin zulümle şehit edildiğini, vatansever ve kahraman olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Aydın Ahi ağabeyimiz bir vatansever, mümin yiğit bir aile babası ve memleketine, milletine bağlı sadakat içerisinde bu memleketin evladıydı. Şehittir Aydın ağabeyim. Hepimizin dostluğu vardı. Zulümle şehit edilmiştir. Mazlumdur, vatansever, kahraman, yiğittir. Bu memleketin huzuruna kendisini adamıştır. Bir dava adamıydı."
Aydın Ahi'yi zulümle katledenlerin, huzuru katletmeye çalıştığını belirten Bakan Soylu, "Esas itibariyle kardeşliği katletmeye çalışıyorlar. Gece yarısına kadar Van, Diyarbakır, Şırnak, Mardin'in caddelerinde insanların dolaşmasını katletmeye çalışıyor. Bunun bilincindeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın ağabeyimize sözümüzdür" diye konuştu.
'TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞMEKTEDİR
Soylu, terör örgütü PKK'nın can çekiştiğini belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ama can çekişmekten ziyade Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşliğimizi bu sadakat, birliğe ve memleketin huzuruna olan bağlılığıdır. Bunu devam ettireceğiz. Sabah 4 terör örgütü mensubunu daha etkisiz hale getirdi evlatlarımız, dün 14 tanesi etkisiz hale getirdi. Ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet, düşman postalının altında ürkmemiş ve korkmamıştır. Bugün de cesur bir şekilde yürüyüşüne devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aynı kararlıktadır. Van'ımıza başsağlığı dilemektedir."
'YÜRÜYÜŞÜMÜZ HAKKIN, ADALETİN BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN YÜRÜYÜŞÜDÜR'
Bakan Soylu, kutlu yürüyüşlerinin hakkın, adaletin birliğin, beraberliğin yürüyüşü olduğunu da belirterek, "Bilsinler ki ciğerparelerimizi, canparelerimizi sökseler de asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönemeyeceğiz. Yolumuz, birlik, kardeşlik huzur yoldurur. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz huzur içinde olacak. Yolumuz hakkın, adaletin yoludur. Kutlu yürüyüşümüz hakkın, adaletin birliğin, beraberliğin yürüyüşüdür. Biz Allah'a teslimiz. Müslümanız elhamdülillah. 62 yaşında bir çınarı ahrete uğurluyoruz. Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti azı kaldı" diye konuştu.
Cenazeye katılanların sık sık tekbir getirip, 'Kahrolsun PKK' sloganının atıldığı törenin ardından Aydın Ahi'nin cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Bakan Soylu'nun da bir süre taşıdığı Aydın Ahi'nin cenazesi daha sonra ambulansa konularak toprağa verilmek üzere Özalp'in Boğazkesen Mahallesi'ne gönderildi.
CENAZE TÖRENDEN GÖRÜNTÜ
VAN/DHA
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Sivas Katliamı kurbanları 24'üncü yıldönümünde anıldı (EK)
2)10 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI İKİNCİ TÖREN
Valilik öncülüğündeki kuruluşların anma programının ardından, yurt içi ve dışından gelen binlerce kişi Seyrantepe Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli binası önünde toplandı. Aralarında CHP, HDP gibi çeşitli siyasi parti, Alevi-Bektaşi dernekleri, sendikalar ve çeşitli sivil toplu kurulu temsilci ve üyelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, önde olayda yaşamını yitirenlerin aileleri olmak üzere yürüyüşe geçti. Ethembey parkı güzergahını kullanan kalabalık, Mevlana Caddesi, ve kent meydanı üzerinden Atatürk Caddesi'nden eski Madımak Oteli, bugünkü İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi. Binanın önüne barikat kuran polis ekipleri, sadece siyasiler ile katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının bina önüne kadar girmesine izin verdi. Aileler, daha önce aldıkları karar doğrultusunda müze oluncaya kadar binaya girmeme kararını sürdürdü.Eski otel binası önünde CHP Milletvekilleri Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Akyıldız ile HDP Sözcüsü Osman Baydemir aileler ile birlikte karanfil bıraktı. Otel önünde ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan grup 'Madımak'ın hesabı sorulacak' sloganları attı. Semah gösterisi yapıldı. Olayda yaşamını yitirenler için sayı duruşunda bulunuldu, ölenlerin isimleri de tek tek okundu.
'MADIMAK'TA ADALET İSTİYORUZ'
Bina önüne karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, "Adalet bir türlü tecelli etmiyor onun için biz Aleviler Madımak'ta adalet istiyoruz. Biz Aleviler dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiç kimsenin yakılmasını, katledilmesini istemiyoruz. Bu devlet, bu ayıbıyla yüzleşmelidir. Adalet her zaman lazımdır bizlere, adalet bugün ceberut anlayışa da lazımdır yarın onlara da lazım olacaktır" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise, 24 yıldır adalet arayışı içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Mahkemelerde her yolu denemeye çalıştık adalet sağlansın, katiller bulunsun, arkalarındaki örgütler ele geçirilsin diye elimizden gelen bütün olanakları kullandık ama ne yazık ki yargıdan aldığımız sonuç 15 bin kişinin bu olayın faili olduğunun polis kayıtlarında bilinmesine karşın sadece 180 kişi yargı önüne geldi ve sonuç olarak bir avuç insana ceza verildi. Oysa o örgütlerin kimlikleri, o örgütlerin bu olaydaki katkıları saptanmış olsaydı belki Türkiye bugün bu antilaik ve antidemokratik ortamdan uzaklaşmış olacaktı. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri olarak adalet için yürüyen Genel Başkan sıfatı ile değil yurttaş Kılıçdaroğlu sıfatı ile yürüyen arkadaşlarımızın adalet anlayışlarıyla Sivas katliamındaki adalet arayışımızı buluşturuyor, büyütüyor ve büyüklüğü bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Bizim 24 yıldır burada sürdürdüğümüz mitingler aslında yargının adaleti bulmamasının sonucudur. Buradan halka ulaşmaya çalışıyoruz, Türkiye'nin ortasından Sivas'tan yangın ve katliamın olduğu merkezden bütün Anadolu'ya bütün Türkiye'ye adalet çığlığımızı duyurmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki hepimizin gücü birleşecek, bütün demokratik kanallar bir araya gelecek ve adalet sağlanacaktır."
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "2 Temmuz 1993'te sadece Madımak Oteli yanmadı, insanlar yanmadı. Türkiye'nin kendisi yandı ve insanlık yandı ve yanmaya devam ediyor. Onun için adalet diyoruz, adalet için yürüyoruz ve bugün de Sivas'ta Madımak'ta adalet sağlanana kadar da Türkiye'de adalet sağlanmaz diyoruz. Biz bu canlarımızın acısıyla yanıyoruz ama başka insanlar yanmasın diye yollardayız" dedi..
HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de, bundan 24 yıl önce aydınlıktan, ışıktan korkanların bu ülkenin gencecik pırıl pırıl aydınlık yüzlerine kıydıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Diri diri canları yaktılar ama hesaba katmadıkları bir şey vardı o yangın, o ateş, o bilinçle buluştu ve bütün Ortadoğu coğrafyasına bir mücadele azmini miras olarak bıraktı. Bugün buraya 3 tane karanfil bıraktım. HDP milletvekilleri, HDP merkez yürütme kurulu ve HDP'nin tüm bileşenleri ve HDP'ye gönül vermiş milyonlarca insan adına, milyonlarca can adına 3 karanfil bıraktık. Bunlardan bir tanesi Şeyh Said'in torunları adına bırakılan bir karanfildir. Bir tanesi Seyit Rıza'nın torunları adına bırakılmış bir karanfildir, bir diğeri de Hacı Bektaşi Veli ve Pir Sultan'ın torunları adına bırakılmış karanfildir. Çok iyi biliyoruz ki canlar bir olduğumuzda mazlumlar bir olduğumuzda karanlığı yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafyaya hakim kılacağız. Bir kez daha buradan 24 yıl önce burada Kerbela'yı yaşatanlar adeta ödüllendirildiler. Bugün Sivas'ta bu ülkenin aydınlığından yana olanlar, hukukun üstünlüğündeni demokrasiden, insan haklarından, onurlu bir barıştan yana olanlar ne mutlu ki yekvücut oldular ve bu mücadele Madımak Oteli'ni bir utanç müzesi haline dönüştürünceye kadar emin olun ki devam edecek. O dönem bu otelin etrafını saran güruh 'Sivas laiklere mezar olacak' diyordu. O güruh bugün o güruhun zihniyeti Cemevi inşa ettiğimiz için laikliğe halel getirdiğimiz gerekçesiyle hakkımızda soruşturma açılıyor. Ben bir kez daha Sivas'ta haykırarak ifade ediyorum. Ahmedi Hani Camisini inşa etmekle gurur duyuyorum. Surp Giragos Kilisesini restore etmekle ibadete açmakla gurur duyuyorum. Pir Sultan Abdal Cemevini inşa etmekle ve onu canlara teslim etmekle gurur ve iftihar duyuyorum. Değil 2 yıl 120 yıl zindana koysanız Cemevi inşa etmeye devam edeceğiz. Canlarla bir olmaya devam edeceğiz."
"33 CANIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ'
Daha sonra bina önünde toplanan kalabalığa yönelik etkinliğe katılan kuruluş temsilcileri kısa konuşmalar yaptı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Gani Kaplan içinde adaletin olmadığı devasa adalet sarayları yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Bizler bu adalet saraylarının içine adaleti getirmek için varız. Bizler Sivas'ın ışığını söndürmemek için buralardayız. Bizler Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması için buralardayız. Biliyorsunuz bir adalet yürüyüşü var. Ankara'dan İstanbul'a yürüyen başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm yoldaşlarını Sivas'tan sizlerin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Bizler Madımak Oteli'nde katledilen 33 canımız için adalet istiyoruz. Bizler Berkin Elvan için, Ali İsmail Korkmaz için adalet istiyoruz. Bizler Çorum için adalet istiyoruz. Bizler herkes için adalet istiyoruz."
Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş ise, "Madımak 'utanç müzesi' olana kadar, bizler eşit yurttaşlar olana kadar, yeryüzünde adalet sağlanana kadar buradan İstanbul'a başlatılan adalet yürüyüşünü de selamlıyorum" dedi.
İSİM TEPKİSİ
Olayda hayatını kaybedenlerden Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa da aileler adına konuştu. Karababa, olayda öldürülen göstericiler Ahmet Alan ve Hakan Türkgil'in de bina içindeki anı köşesinde isimlerinin ver olmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Hüseyin Karababa şunları söyledi:
"Sivas olaylarında meydanda 2 kişi öldürüldü. Bu şahısları aldılar geldiler bu ucubenin içine en başa yazmak koşuluyla sanki burada öldürülmüş gibi yaparak, büyük birlik projesini sunarak, sanki bizim onlarla bir dostluğu, arkadaşlığı varmış da şeytanlar gelip bizi öldürmüş gibi yaparak bu ucubede böyle bir proje uyguluyorlar. Ben sizin huzurunuzda bu iki şahsın ailesine buradan seslenmek istiyorum. Sizin çocuklarınızı biz burada kabul etmiyoruz. Çünkü siz 24 yıldır çocuğunuzu aramadınız. Avukat tutmadınız. Mahkemeye gelmediniz. Ne hakla çocuğunuzun ismini burada tutuyorsunuz. Gidin Bölge İdare Mahkemesine biran önce çocuklarınızın ismini buradan çıkartın. Çıkartın, bizi zora sokmayın."
Konuşmaların ardından kalabalık grup, geldikleri güzergahı kullanarak geri etkinliği sonlandırdı.
Görüntü Dökümü:
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-Grubun görnütüsü
-Yürüşe katılanların görüntüsü
-Korejin otel önüne hareketi
-Otel önünde ailelerin karanfil bırakması
-Alevi Kültür Dernneği Başkanı Doğan Demir açıklama
-CHP Milltvekili Şenal Sarıhpan açıklama
-Sezgin Tanrıkulu açıklama
-HDP'lğı Osman Baydemir'in açıklaması
-STK'lar adına konuşmalar
-Semah gösterileri
-Kalabıktan görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: SİVAS, DHA
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3)9 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BAHÇEDE BULDUĞU TABANCAYI, 'MANTAR TABANCASI' SANIP OYNARKEN 4 YAŞINDAKİ KUZENİNİ VURDU
KONYA'da 9 yaşındaki Ş.G., bahçede bulduğu tabancayı, oyuncak 'mantar tabanca' sanıp oynarken yere düşürdü. Ateş alan tabancadan çıkan mermi karşısındaki aynı adı taşıyan 4 yaşındaki kuzeni Ş.G.'nin, göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan ve ameliyata alınan Ş.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Furkan Sokak Baldan Sitesi'nde meydana geldi. Dedelerinin adını taşıyan Ş.G., aynı binada oturan kuzeni Ş.G. ile evlerinin bahçesinde oynadığı sırada bahçe duvarının yakınında çimler arasında tabanca buldu. Ş.G., bulduğu tabancayı kendisinin oyuncak mantar tabancalarından sanıp oynamaya başladı. Merdivenin altına geldiklerinde tabancayı elinden düşürdü. Yere düşen ve ateş alan tabancadan çıkan mermi, karşısındaki kuzeni Ş.G.'nin göğsüne isabet etti. Bu sırada üst katta balkonda uyunan ve çocuklara adını veren dedeleri Ş.G., sesi duyup koşarak aşağı indiğinde küçük orunu Ş.G.'yi kanlar içinde buldu. Ardından minik Ş.G., ailesi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan Ş.G.'nin göğsünden giren merminin kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çocuğunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Hüseyin G. ise hastane önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, dede Ş.G. ve tabancayla oynayan Ş.G.'nin ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Ş.G.nin tabancayı bulduğu yeri göstermesi
Ş.Ö.'nin polise olayın nasıl olduğunu anlatması
Dede Ş.Ö.'nün olayı anlatması
Polisin bahçede inceleme yapması
Baba Hüseyin G.nin hastane önünde ağlayarak beklemesi
Polisin tabancayı incelemesi
Vuralan Ş.G.'nin fotoğrafı
(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)
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4)MÜFTÜLÜK BİNASINA GİRİP POLİSLERE BALTAYLA SALDIRDI
SAMSUN'da İl Müftülüğü binasına girip, yangın söndürme ünitesindeki baltayla binaya zarar verip kendisine müdahale etmek isteyen polislere saldıran kişi, Özel Harekat polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
WOlay, bugün Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan İl Müfütülüğü binasında meydana geldi. Müftülük binasında çalışanlar temizlik yaptığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek binaya girip çalışanları dışarı çıkarttı. Binayı terk eden çalışanlar polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen müzakereci polis, binanın içindeki yangın söndürme ünitesindeki baltayı eline alan şüpheliyle konuşmak istedi ancak cevap alamadı. Bir süre sonra binayı çeviren sivil ekipler arka kapıdan içeri girdi. Şüpheli içeri giren plislere elindeki baltayla saldırdıktan sonra yangın tüpü fırlattı. Polis bu sırada tabancasını çekip şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Şüpheli merdivenleri kullanarak binanın üst katlarına kaçtı. Şüphelinin yaralanması ihtimali üzerine Müftülük binasının önünde ambulans hazır bekledi. Sürekli tekbir getiren hiç konuşmayan şüphelinin, elindeki baltayla binanın içine zarar verip güvenlik kameralarını kırdığı belirtildi.
VATANDAŞLAR SALDIRMAK İSTEDİ
Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binaya girdi. Bir süre sonra bir odada sıkıştırdıkları şüpheliyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. 3 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan şüpheli polis aracına bindirildi. Bu sırada olay yerinde bekleyen öfkeli vatandaşlar eylemciye tepki gösterip saldırmak istedi. Vatandaşları polis güçlükle dağıttı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.
Görüntü dökümü
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-Müftülük binasından detay
-Polisin içeri girmesi
-Şüphelinin baltayla polisin üzerine yürümesi
-Şüphelinin baltayla polise saldırması
-Polisin silah çekmesi
-Özel harekat polisinin gelmesi
-Şüphelinin yangın tüpü atması
-Şüphelinin gözaltına alınması
-Polisin vatandaşları sakinleştirmesi
-Detaylar
Süre: (10.55 DK) - Boyut: (347.09 MB)
Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,
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5)AK PARTİLİ GÜVENÇ: 'ADALET' ADI ALTINDA GEZİ'Yİ HORTLATMAK İSTİYORLAR
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürğü 'Adalet Yürüyüşü'na eleştirerek, "Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır" dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleneksel 2'nci Muhtarlar Şenliği'ni Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un ev sahipliği yaptığı şenliğe, Ak Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Nursel Reyhanlıoğlu, Vali Vahdettin Özkan, ilçe belediye başkanları ile merkez ve ilçelerden gelen muhtarlar katıldı. Şenlikte muhtarla seslenen Celalettin Güvenç, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının istikbal ve istiklal savaşını yürütüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün coğrafyanın ayağa kalkmaya çalıştığını söyledi. Küresel güçlerin ise içte ve dışta bunu engellemek adına her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:
"Bir yandan 2.5 milyonluk Katar'ı boğmaya çalışıyorlar, öbür yanda Rusya'sı, İran'ı, Amerika'sı Afrin, Musul'da karşımızda topyekun duruyorlar. Dışarıda bunları yaparken içeride rahat durmuyorlar. Daha dün iki sevgili kardeşimiz, Güneydoğu'da iki ilçe başkan yardımcımız, elinde silahı olmayan siyaset yapmaya çalışan, demokratik yurttaşlık, vatandaşlık görevini yapan kardeşlerimiz evlerinizin önünde, çocuklarının gözleri önünde katledildiler. Güneydoğu'da bunu yaparlarken, ülkenin batısında Ankara ile İstanbul arasında küresel güçlerin ve onun maşası FETÖ'nün emriyle ana muhalefet patisinin genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında FETÖ, arkasında PKK İstanbul'a yürüyüş başlattılar. Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha gezi olaylarını hortlatmaktır. Yapmak istedikleri bir kere daha ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesidir. Yapmak istedikler, bu ülkede huzurun, güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları tekrar gündeme getirdiler."
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verip halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi yaptığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi gösterdiği açık alanda muhtarlar arasında acı biber yeme yarışması düzenlendi. Şenliğe katılanların merakla izlediği yarışmaya katılan muhtarlar güneşin altında önlerine konulan acı biberleri en önce yemek için birbirleriyle yarıştı. Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması da şenlikteki yarışmalar arasında yer aldı ve muhtarlar, bıçakla zor kesilen yarım kilo ağırlığında Maraş dondurmasını ilk yiyen olmak için kıyasıyla mücadele etti. Şenlikte, muhtarlar arası halat çekme yarışması da düzenlendi.
Görüntü Dökümü
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Erkoç'un muhtarları selamlaması
Mehter Marşı
Halk oyunu gösterisi
Muhtarlar
Protokol
Güvenç'in konuşması
Biber yeme yarışması
Dondurma yeme yarışması
Halat çekme yarışması
( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 268 MB
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6)BODRUM'DA SICAK NEDENİYLE SOKAKLAR BOŞALDI, PLAJLAR DOLDU
MUĞLA'nın bodrum ilçesinde, sıcak havadan bunalanlar soluğu serinlemek için plajlarda aldı. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle umduklarını bulamadı.
Bodrum'da son üç günde giderek etkisini arttıran hava sıcaklıkları bugün en üst seviyeye ulaştı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 46 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. İlçede sıcak hava nedeniyle sokaklar boşalırkern, plajlar doldu. Denize girip yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında küçük çocuklarda vardı. Anneleri dakikalarca denizin içinde tuttukları çocuklarını serinletmeye çalıştı. Yüzlerce turist ise çareyi tekne ile mavi yolculuğa çıkarak çam ormanları ile kaplı Gökova koylarına gitmekte buldu. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle serinleme beklentisi pek de umulduğu gibi olmadı.
HASTANELER DOLDU
Bodrum'da sıcak hava nedeniyle, baygınlık geçiren, slum güçlüğü çeken, güneş çarpması ve güneş yanığı gibi nedenlerle son günde toplam olarak özel hastalere 85, devlet hastanesine ise 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Bodrum'da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren normallere dönmeye başlayacağı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Sahilden görüntü
-Serinlemeye çalışanlardan görüntü
(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, DHA)
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7)KAVUNİÇİ DONDURMA İLGİ GÖRÜYOR
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, esnaf Ferhat Çelik'in satışa sunduğu içi Maraş dondurmasıyla doldurulmuş kavun ilgi gördü. İlçede pastane işleten Ferhat Çelik, içini temizlediği kavunu Maraş dondurmasıyla doldurup buzdolabında donmasını bekliyor. Çelik, dondurma donduktan sonra kavunu ikiye bölüp müşterilerine servis ediyor. Çelik'in ilginç yöntemi, vatandaşların ilgisini gördü. İki tatlı lezzeti bir arada sevenler, kavun içinde servis edilen dondurmadan yedi. Ferhat Çelik, dondurma yapmayı çok sevdiğini ve sıcak havada dondurmanın ilgi gördüğünü belirtti. Her çeşidi olan dondurmayı taze meyveyle buluşturmak istediğini kaydeden Çelik, "Kavun içinde servis ettiğim dondurma kısa sürede beğenildi. Böyle değişik bir tat yapmak istedim. Müşterilerimize özel tatlar yapıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Pastane
Pastanedeki müşteriler
Ferhat Çelik'in kavuniçi dondurma hazırlaması
Müşteriye kavuniçi dondurma servisi
Fatma Kar ile röp
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB
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8)TRİPOLİS'İN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI 4 ASIR SÜREBİLİR
DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde bulunan ve Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Tripolis Antik Kenti'nde 3. Dönem 2017 yılı çalışmaları bu ay başlayacak. Arkeolog Sezer Sayan, antik kentin 3,5 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirterek, "Burada yaklaşık 300-400 yıl sürebilecek bir kazı alanı mevcut. Daha yolun çok başındayız" dedi. Denizli'nin Buldan İlçesi Sınırları içerisinde bulunan ve kuruluşunun Lidyalılar dönemine ait olduğu belgelenen Tripolis Antik Kenti'nde 3.Dönem 2017 yılı kazıları bu ay içerisinde başlayacak. Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında, Lidya sınırları içerisinde yer alan, Menderes Nehri ve Yenicekent Mahallesi arasındaki yamaca kurulan antik kentte, ilk kazı çalışmaları 1994 yılında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapıldı. 2008 yılında ikinci dönem çalışmalarına başlanan tarihi antik kentte, üçüncü dönem kazılarına ise Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Duman'ın bilimsel danışmanlığında, 18 Haziran 2012 tarihinde başlandı.
Kazı çalışmaları hakkında bilgi varan Arkeolog Sezer Sayan, Kentin güneyinde Çürüksu Vadisi'nde kurulmuş olan ve çağdaşı Laodikya'ya 30 kilometre, Hierapolis'e ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentte, 3. Dönem 2017 yılı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, kazı çalışmalarına bu ay içerisinde tekrar başlayacaklarını söyledi.
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Arkeolog Sezer Sayan, "Bizler üçüncü dönem kazı çalımlarının yürüten ekibiz ve burada beşinci senemizi doldurmak üzereyi Bu yılki kazı çalışmalarında, Geşomar Agorası'nda yol ortasında bulunan toprak tabakasını açtıktan sonra geçen yıl açtığımız alanlara yoğunlaşacağız. Anıtsal Çeşme'nin restorasyon çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. Biz burada çok küçük bir alan kazıyoruz. Kent, kazıların bulunduğu alanın arkasındaki dağdan başlayarak daha da aşağıya giderek, yaklaşık 3,5 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Burada yaklaşık 300-400 yıl sürebilecek bir kazıdan bahsediyoruz. Daha yolun çok başındayız, ilerleyen günlerde bu kazılar gelişerek daha devam edecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Tripolis Antik Kenti'nden görüntü
-Ziyaretçilerden detay
-Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Duman ile röp.
( Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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