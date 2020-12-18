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DHA YURT BÜLTENİ - 10

18.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:30
DHA YURT BÜLTENİ - 10

Fuhuş operasyonunda 3'üncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin bir eve gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda, kaçmak için apartmanın 3'üncü katından atlayan yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.

Fuhuş operasyonunda 3'üncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı

 

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin bir eve gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda, kaçmak için apartmanın 3'üncü katından atlayan yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir site içindeki apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çaldıkları kapının açılmaması üzerine, çilingir yardımı ile daireye girdi. İçeride bulunan 4 kişiden Özbekistan uyruklu kadın, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Yere düşen ve yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadının vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenerek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, evde bulunan 2 yabancı uyrukla kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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