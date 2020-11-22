DHA YURT BÜLTENİ- 10
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DHA YURT BÜLTENİ- 10

22.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:56
DHA YURT BÜLTENİ- 10

Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2) KISITLAMA ÖNCESİ SAHİLDE YOĞUNLUKAntalya'da sokağa çıkma yasağına 5 saat kala Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk arttı.

Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2)

 

KISITLAMA ÖNCESİ SAHİLDE YOĞUNLUKAntalya'da sokağa çıkma yasağına 5 saat kala Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk arttı. Sahil kenarındaki kafeterya ve restoranların müşterilerine yasaklardan dolayı masada hizmet verememesinden de kaynaklanan yoğunluk dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar rüzgarlı havaya rağmen denize girip, kumda piknik yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sahil genel plan detay-Sahil yoğunluğundan görüntüler-Denizde yüzenler detay-Detaylar

Haber/Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Diyarbakır'da siber operasyon: 272 internet sitesi erişime kapatıldı

DİYARBAKIR'da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terör örgütü PKK propagandası yapan siteler ile yasadışı bahis ve müstehcen yayın içeren 272 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurtdışı kaynaklı yayın yapan 218 web sitesi ile ABD ve Fransa'dan PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası yapan 54 URL adresi tespit edildi. Toplamda 272 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) erişime kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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