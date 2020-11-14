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DHA YURT BÜLTENİ - 10

14.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:00
DHA YURT BÜLTENİ - 10

Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı (2)DEPREMZEDELERDEN BATTANİYE SKANDALINA TEPKİİzmir'de, depremzedelere ait battaniyelerin işportada satılığa çıkması sonrasında, yeni bir eve taşınana kadar çadırlarda barınan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı (2)

DEPREMZEDELERDEN BATTANİYE SKANDALINA TEPKİ

İzmir'de, depremzedelere ait battaniyelerin işportada satılığa çıkması sonrasında, yeni bir eve taşınana kadar çadırlarda barınan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Depremzedelerden Esra Kalkan, "Bu yapılan terbiyesizlik. Biz burada yeri geldi bir battaniyeye muhtaç olduk. Çadırlarımız hemen kuruldu, ama öncesinde eksiklerimiz baya oldu. Sonra hemen sağ olsunlar getirdiler. O kadar muhtaç aileler varken battaniyeleri alıp götürülmesi gerçekten çok ayıp" dedi. Bir diğer depremzede Ali Coşar ise, 15 gündür çadırda kaldığını belirterek, "Ne kadar zor şeyler yaşadığımızı ancak yaşayan bilir. Bizim kaldığımız çadırkentte böyle bir şeye henüz şahit olmadık. Başka yerde eğer böyle bir şey yapılmışsa hiç hoş bir şey değil. Onların insanlığına kalmış, Allah'tan bulsunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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