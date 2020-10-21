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DHA YURT BÜLTENİ - 10

21.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:53
DHA YURT BÜLTENİ - 10

Antalya'yı sağanak vurduAntalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'yı sağanak vurdu

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, iki otomobilin üzerine düştü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde yaşanırken öğle saatlerinde aniden bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi 5033 Sokak üzerinde yıkılan bir ağaç, üzerine devrildiği iki otomobilde hasara yol açtı. kent merkezinde ise bazı yan yollar yağmur suyuyla doldu. Yolun suyla kaplanmasından dolayı araç zürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. 

TATİLCİLER SAHİLDE YAKALANDI

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde spor yapanlar ve yürüyüşe çıkanlar, sağanak şaşkınlığı yaşadı. Sahilde oturanlar hızla toplanarak evlerinin yolunu tutarken, turistler ise bir süre yağmur atlında denize girmeyi tercih etti. Yağmurun hızlanmasıyla birlikte cankurtaranlar denize girenleri uyararak dışarı çıkmalarını istedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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