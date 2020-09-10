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DHA YURT BÜLTENİ - 10

Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
10.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:28

Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı

 

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İş yerlerine tek tek girerek tedbirler konusunda uyarılarda bulunan ekipler, banka ve PTT şubeleri gibi önlerinde kuyruk oluşan yerlerde de vatandaşları uyardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetleme yaptı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda hem vatandaşları hem esnafı uyaran ekipler, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde de denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerine kentin en yoğun bölgesi Saraçlar Caddesi'nden başladı.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞLAR UYARILDICadde üzerinde bulunan iş yerlerine tek tek giren ekiplere Edirne Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürü Yardımcısı Tekin Özgen ve Asayiş Şube Müdür Vekili Cemal Ünlü eşlik etti. Esnafın, gelen müşterilere karşı maske konusunda sıkı tedbirler alması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, banka ve PTT şubesi önlerinde oluşan kuyruklara da müdahale etti. Polis, vatandaşların sosyal mesafelere uymalarını isterken, polis araçlarından da sık sık uyarı anonsları yapıldı.

141 PERSONEL İLE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Edirne Valiliği, sosyal medya hesabından denetimlerle ilgili yaptığı paylaşımda 1 Haziran'dan itibaren kentte 3 bin 722 ticari taksi, 761 taksi durağı ve 4 bin 870 toplu taşıma denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. 141 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, il genelinde 3 bin 32 noktada pazar ve pazar tezgahı denetiminin gerçekleştirildiği ifade edilirken, yine 1 Haziran'dan itibaren bugüne kadar 3 bin 867 kahvehane, çay ocağı ve dernek lokalinin denetlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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