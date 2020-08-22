DHA YURT BÜLTENİ - 10 Ordu'da hortum görüntülendiORDU'da bugün etkili olan sağanakta Karadeniz açıklarında çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Ordu'da hortum görüntülendi

ORDU'da bugün etkili olan sağanakta Karadeniz açıklarında çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Ordu'da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak aralıksız devam ederken, bazı yerlerde derelerde su debisi de arttı. Derelerde sel sularının taşıdığı moloz birikintileri bazı yerlerde yollara zarar verdi. Sağanak yağmurla birlikte Altınordu ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA