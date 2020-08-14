DHA YURT BÜLTENİ - 10 Akyazı'da yeniden başlayan hayvan ölümleri tedirgin ettiSAKARYA'nın Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yaşanan hayvan ölümleri, besicilerin tavsiye edilen ilaçları kullanmasına rağmen yeniden başladı.

Akyazı'da yeniden başlayan hayvan ölümleri tedirgin etti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yaşanan hayvan ölümleri, besicilerin tavsiye edilen ilaçları kullanmasına rağmen yeniden başladı. Muhtar İsmail Başer şimdiye kadar 17 büyükbaş, 19 küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde geçen ay arka arkaya yaşanan büyükbaş ölümleri nedeniyle Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mera ve ahırlar ilaçlandı, ölen hayvanlardan alınan numuneler ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait İstanbul Pendik'te bulunan Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucu 'kene zehirlenmesi' teşhisi konulan hayvan ölümleriyle ilgili olarak besiciler bilgilendirilerek, hayvanlar için ilaç verildi. Ancak Kurban Bayramı sonrası aynı mahallede yeniden hayvan ölümlerinin yaşanması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Bayramdan sonra mahallede 9 hayvan öldü.

Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer, "Köyümüzde bir hastalık peydahlandı. Bundan dolayı biz tarım ilçeyle irtibata geçtik. Tahliller aldık ve İstanbul'a gönderdik, sonuçlar geldi. Kene olduğunu bize söylediler. Tabi ki bunu biz köylüye ne kadar da olsa anlatsak inandıramadık. Hayvanlar devamlı öldüğü için burada vatandaş çok mağdur durumda. Şu ana kadar 17 tane büyükbaş, 19 tane küçükbaş hayvanımız öldü. Halen daha ölmeye devam ediyor. Biz merayı kapattık, Tarım İlçeden geldiler, merayı ilaçladılar ama bir sonuç şu anda alamadık." dedi.'200 BAŞ HAYVAN SATILACAKTI, 40 BAŞ SATILDI'

Mahalledeki çiftçi ve besiciler adına yardım beklediklerini belirten Muhtar İsmail Başer, "Kurban Bayramı'nda hayvan satıldı ama tabi ki kontrol altında olan hayvanlar satıldı. Onun haricinde hayvan satılmadı. Tabi burada köylü de mağdur oldu. Hayvan da satamadı. 200 baş hayvan satılacaktı, 40 baş hayvan satıldı. Dışardan alındı hayvanlar, yani insanlar kendi hayvanını yemeye bile korkar oldu. Şimdi insanlar gidiyor, veteriner diyor kene zehirlenmesi. İnsanlar hayvan başına bin TL vererek ilaç alıyor ama yine hayvanlar ölüyor. Bize gelip detaylıca bir açıklama yapılmasını, bize kesin bir bilgi verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA