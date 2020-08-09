DHA YURT BÜLTENİ - 10 Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralıIĞDIR'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.

Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

IĞDIR'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında devriye görevi yapan Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait kamyonet, sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçtaki 6 asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Suat DENİZ/ IĞDIR, -

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Şehit polis adına yapılıp, tahrip edilen çeşme yenilendi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan adına yaptırılan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilen çeşme yeniden yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memuru Ömer Akcan adına kayınbabası Mehmet Kahramanlı tarafından şehadetinin ardından Arfalı Mahallesi'nde hayrat çeşmesi yaptırıldı. Yaklaşık bir ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şehit polis adına yaptırılan çeşmeyi tahrip etti.

Tepkiye yol açan olayın ardından çeşmeyi tahrip eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, yakınlarının isteği üzerine şehit polis memuru adına Atatürk Mahallesi üzerine yeni bir çeşme yaptırıldı.

Şehit damadı adına yeni çeşme yapılmasıyla mutlu olan Mehmet Kahramanlı, "Damadım 2010 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehadetinin ardından Ömer Akcan adına Arfalı Mahallesi'nde hayrat çeşmesi yaptırdık. Bu çeşme ne yazık tahrip edildi ve biz bu duruma çok üzüldük. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi yaptırdığı yeni çeşmeye şehidimizin adını vererek bizleri duygulandırdı ve mutlu etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye Şehitliği-Şehit Ömer Akcanın kabri-Tahrip edilen çeşmeYapılan yeni çeşmeYehidin kayınbabası Mehmet Kahramanlı ile röp-Genel ve detay görüntüler Haber - Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Edirne'de çeltik tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

Edirne'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ıslah alanındaki çeltik tarlalarında gerçekleştirilen etkinlikte, fotoğraf sanatçıları, canlı mankenler eşliğinde çektikleri fotoğraflarla tarlayı adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ıslah alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Edirneli fotoğrafseverler çeltik tarlalarını adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü. Daha önce gerçekleştirilen lavanta ve ayçiçeğinden sonra çeltikle devam eden etkinlikler kapsamında Edirne'nin agroturizmine (tarım turizmi) katkı sağlanması amaçlandı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarım ile turizmi bir araya getirdikleri etkinliklerde amaçlarının Edirne'yi bu konuda daha da tanıtarak bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

'TARIM İLE TURİZMİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'Türkiye'nin yaklaşık yüzde 50 çeltik üretiminin Edirne'de gerçekleştiğini ifade eden Soytürk, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 50 çeltik üretiminin gerçekleştiği Edirne'de EFOD ile beraber çeltik tarlalarında fotoğraf sanatçılarını mankenlerimizle buluşturduk. Birçok farklı kompozisyonlar var. Ülkemizin önemli turizm şehri Edirne'mizde tarım ve turizmi bir araya getiriyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma'nın tarlalarında daha önce, lavanta, ayçiçeği ve buğday tarlalarında etkinliklerimizi yapmıştık. Etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL FESTİVAL HAVASINDA OLACAK'Pandemi kurallarına uygun şekilde etkinliğin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Soytürk, "Pandemi sürecinde sosyal mesafe, maske, temizlik ve hijyen tedbirleri alınarak sanatçıları buraya alıyoruz ve etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu etkinlikler daha çok festival havasında olacak, bir çok yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. Özellikle lavanta, ayçiçeği ve çeltikte ciddi etkinliklerle, festivallerle şehrimizi tanıtmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'AMACIMIZ TURİZME HİZMET ETMEK'

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de, tarım fotoğraflarıyla kent turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. İyiiz, "Daha önce yaptığımız lavanta ve ayçiçeğinden sonra bugün de çeltik tarlalarında fotoğraf etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Edirne'deki tarım fotoğrafları çekerek turizme hizmet etmek, ön plana çıkarmak. Aynı zamanda pandemi sürecinde fotoğrafçı arkadaşlarımıza bir aktivite alanı sağlamak istedik. Seneye bunları arttırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA