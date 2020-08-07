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Elazığ'da son 7 yılda, 357 projeye 235 milyon TL hibe ELAZIĞ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından son 7 yılda 357 projeye 235 milyon lira hibe desteği sağlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
07.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:11

Elazığ'da son 7 yılda, 357 projeye 235 milyon TL hibe

 

ELAZIĞ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından son 7 yılda 357 projeye 235 milyon lira hibe desteği sağlandı.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD-2 9'uncu çağrı döneminin sonuçları ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan ve TKDK Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz katıldı. Toplantıda 9'uncu çağrı döneminde toplam 96 projenin kabul edildiği, projelere 85 milyon TL hibe yapılırken, 145 milyon TL'lik yatırım yapıldığı vurgulandı.

'357 PROJEYE 235 MİLYON TL HİBE'TKDK Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, 2013 yılından bu yana kentte toplam, 357 projeye 235 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Bunun karşılığında 525 milyon lirayı yatırım olarak kazandırdık. Destek verdiğimiz işletmelerde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Bunun yanı sıra inşaat, makine ekipman, tedarik zinciri ve danışmanlık sektörü gibi çok farklı sektörlere de dolaylı olarak destek vermiş bulunuyoruz. Bu çağrı döneminde de 10 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde proje kabullerini 2 grup halinde gerçekleştirdik. Hayvancılık alanında Türkiye'de en fazla proje kabulü gerçekleştiren 5'inci il durumundayız. Türkiye genelinde ise 2013 yılından beri yaptığımız faaliyetlere göre 357 projeye ödediğimiz 235 milyon liralık hibe ile birçok tarım ve turizm şehrini geride bırakarak en fazla hibe dağıtan 3'üncü il olma konumumuzu halen korumaktayız" dedi.

'YATIRIMLAR HER ALANDA İNSANIMIZA FAYDA SAĞLAYACAK'Vali Erkaya Yırık da, açıklanan rakamlardan söz ederek, şunları kaydetti:

"Elazığ'da 24 Ocak'ta deprem yaşandığı, binlerce evin enkaza ve yıkıma uğradığı, hemen akabinde pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ekonomimizi ve ticareti etkilediği bu sıkıntıdan nasıl çıkacağız? Nasıl atlatacağız? sorusunun cevabı, açıklanan rakamlardır. Ekonomide çarpan katsayısı vasıtasıyla bugün süt çiftliğine yapılan bir yatırım sadece süt üretimine dönük olmayacak. Bununla birlikte lojistiğe, hizmet sektörüne, çalışana, üretime ve proje yapana katkı verecek, her alanda insanlarımıza fayda sağlayacak. Yıllar önce insanlarımız proje yapmak ister, projeye katkı verilmesini talep eder, günlerce hatta aylarca Ankara'yı ve bakanlıkları yol edinirdi ve çoğunlukla da sonuç alınmazdı. Son 20 yıldır hamdolsun ki ülkemizde üretmek istiyorum, çalışmak istiyorum, kazanmak istiyorum, devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyorum diyen insanlarımız tekniğine, şartlarına, pozisyonuna uygun projeyi hazırlandığında, bu projenin finansal anlamda karşılık bulduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Artık ülkemizde üreten, çalışan, iyi niyetini ortaya koyan tüm vatandaşlarımız, üreticilerimiz ve tüccarlarımız artık bu düşüncelerini gerçekleştirebileceği bir ortama kavuştular" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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