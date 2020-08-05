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Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraberTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olarak değerlendirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle kutlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
05.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:52

Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olarak değerlendirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle kutlandı. Tören alanında konuşma yapan Şentop, "Fransa, bugün Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber. Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM başkanı olarak katıldığı Pozantı Kongresi, 100 yıl sonra aynı gün ve aynı yerde düzenlenen törenle yeniden canlandırıldı. Kutlamalara Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kent protokolü ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk'ü 5 Ağustos 1920'de Pozantı'ya getiren buharlı kara tren, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında tekrar ilçe garına getirildi. İzmir'den gelenler ve protokol tarafından karşılanan tren, yoğun ilgi gördü. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu, çiçeklerle karşılandı. Pozantı Belediye Başkanı Çay, "Etkinlikler kapsamında arızalı halde İzmir'de bekleyen buharlı treni özel izinle tamir ettirerek getirdik. Pozantı Kongresi'ni coşkuyla kutluyoruz" diye konuştu. 

ŞENTOP'TAN FRANSA'YA TEPKİTörende konuşan Meclis Başkanı Şentop, Fransa'ya tepki göstererek, "Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce tam bugün Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirdi. 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayirli gençlerden yardım ve destek istemişti. Hatta Cezayir'e bağımsızlığını vadederek. Ancak Fransa işgalden kurtulunca ilk işleri Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanya'sının işgaline direnemeyen, işgalden kendi milli direnişiyle değil ancak İngiltere ve ABD'nin yardımıyla kurtulan Fransa, ilk iş olarak Cezayir'e saldırmıştır. Herkes karakterinin gereğini yapar. 90'lı yıllarda Ruanda'da yaşanan katliamda da bu Fransa'yı görüyoruz. Birleşmiş Milletler raporunda açıkça suçlanmaktadır" dedi.'FRANSA, DARBECİ HAİNLERLE BERABER'Fransa'nın, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle birlikte hareket ettiğini kaydeden Şentop, "Fransa, bugün Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber. Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile. Tersinden güya Türkiye'yi suçlayarak, kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suriye'de aynı şekilde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ediyor. PKK'lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyor. Tabi Afrika'nın güzel insanlarının milli servetlerini, alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya da devam ediyor, merkez bankası üzerinden. Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüz yılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. 21. yüzyıl Fransa için geçen iki yüzyıldaki katliamları, soykırımları, zulümleri, işgalleri, sömürüleri için özür dileme yüzyılı olabilir. Belki bir yüzyıl yeterli olurö diye konuştu. 'MAZLUMLARIN UMUDU OLDUK'Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'nin yardıma muhtaç ülkelere tıbbi destek sağladığını da sözlerine ekleyen Meclis Başkanı Şentop, bu mücadele döneminde Türkiye'nin birçok ülkeye yardımda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yüzyıl sonra dünya değişti. Türkiye büyüdü, gelişti, güçlendi; ilkeli, ahlaklı, adaletli, barışı ve dayanışmayı esas alan uluslararası siyasetiyle çok büyük mesafeler kazandı. Yeryüzünde mazlumların haklı ve gür sesi oldu. Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası platformlarda adil bir uluslararası düzeni ısrarla ve hakkıyla dile getiren sembol bir lider oldu. Özellikle salgın sürecinde, sadece kendi halkımıza değil Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk; uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik. Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine el koyup onları gasbederken bunu yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Israrla kararlılıkla birlik ve beraberlikle uluslararası dayanışma ile hakkı, adaleti, hukuku, ahlakı, insanlığı savunacağız, yükselteceğiz."'LÜBNAN'A YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU BELİRTTİK'Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, Lübnan'daki patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Şentop, "Tabi araştırmalar ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öncelikle Lübnan haklına başsağlığı ve yaralılara 'geçmiş olsun' diliyorum. Cumhurbaşkanımız da görüştü, yardıma hazır olduğumuzu belirttik. Onlardan gelecek talep bekleniyor" dedi.'TÜRKİYE TALEP ÜZERİNE LİBYA'DA BULUNUYOR'Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash'ın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Şentop, şunları kaydetti:  "Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var. Bunun Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde açıklamalarda bulunmuş. Tabi 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bazı emperyalist devletler, operasyon yapmaya çalışıyor. Türkiye, bu bölgede yüzyıllardır barışı ve kardeşliği yaşatmak için gayret göstermiştir. Yabancı güçlerin aleti, aparatı ve oyuncağı olanların, Orta Doğu'da İslam ülkelerinin meselelerine çözüm üretme konusunda bir faydası olmayacağını söylemek isterim. Libya'da uluslararası hukuka uygun olarak bulunan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var. Türkiye Cumhuriyeti, bu uluslararası meşru hükümetle bir yardımlaşma anlaşması yapmıştır ve bu anlaşmaya göre uluslararası hukuka uygun olarak, Türkiye talep üzerine orada bulunuyor. Bunun dışında Libya'da gizliden operasyon yapan, yaptığı operasyonları utandığı için açıklayamayan Fransa gibi hükümetler var. Bunlar uluslararası hukuka aykırı olarak orada bulunuyorlar. Onların yanında almış oldukları taraf, isyan etmiş bir terör grubudur."'PKK/YPG İLE YAPILAN PETROL ANLAŞMASI HUKUKA AYKIRI'

Meclis Başkanı Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına ilişkin ise "Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir petrol şirketi Suriye'de terör örgütleriyle birlikle petrol anlaşması yaptı. Biz kabul etmesek de Suriye'de hükümet var, bir devlet var. Suriye'nin tüm kaynak ve zenginlikleri Suriye halkına aittir. Yapılan bu anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Buharlı trenin gelişiVatandaşların treni karşılamasıTemsili Atatürk'ün selam vermesiTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Basın açıklamasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un trene binişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ POZANTI, Adana

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Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mahmut Tuncer (17) ile arkasında yolcu olarak bulunan Sezer Taylan (17) yaralandı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobiliyle manevra yapınca maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu sırada karşı yönden gelen Zühtü Özgen kazayı görüp, 07 AJD 528 plakalı otomobilini durdurup, karşıya geçti. Özgen ile aynı yönde seyreden Mahmut Tuncer'in kullandığı 07 UY 899 plakalı motosiklet de park halindeki otomobilin sol tarafına çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Tuncer ile arkasında yolcu olarak bulunan Sezer Taylan yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla karayolundan kaldırıldı. Sürücü Mahmut Tuncer'in ehliyetinin olmadığı, Tuncer'in bacağının kırıldığı, Taylan'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

HABER -KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,(Antalya)

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Kavgada Afganistan uyruklu genci öldüren 3 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu F.V.'yi (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.1 Ağustos'ta İstanbul'dan Adapazarı Tepekum Mahallesi'ne bayramlaşmak için gelen Afganistan uyruklu F.V. burada çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan F.V. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir besi çiftliğinde çalıştığı öğrenilen F.V.'yi daha önceden tartıştığı arkadaşı J.M.'nin, İstanbul'dan Afgan uyruklu arkadaşlarını çağırıp, döverek bıçakladıklarını tespit etti. Polisin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Esenyurt'ta bir evde saklandıkları öğrenildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan Uyruklu J.M. (26), M.A. (25), R.A. (26) ve M.M. (23) isimli şüpheliler, saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen J.M, M.A. ve R.A, tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

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