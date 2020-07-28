DHA YURT BÜLTENİ- 10 Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı (25), memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı (25), memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Güngör Göksert, şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı için memleketi Samsun'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit Ulaştırma Er Mayendağı'nın cenazesi ilk olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik alındı. Ardından Ulaştırma Er Caner Mayendağı için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, şehit ağabeyi Ceyhun Mayendağı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Eşinden bir süre önce ayrılan Anne Güngör Göksert, şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı. Baba Levent Mayendağı ise şehit oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı'nın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA