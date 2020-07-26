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DHA YURT BÜLTENİ 10

Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA'ya anlattı'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ 10
26.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:48

Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA'ya anlattı

'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

Edremit Akçay sahilinden tekneyle açılan 3 arkadaşın teknesi, dün akşamüstü fırtına ve dalga nedeniyle alabora olmuştu. Kazada Osman Sonragelen'in (62) yaşamını kaybederken oğlu Akın Sonragelen (35) ve Yalçın Erciyes (44) karaya doğru yüzmeye başladı. Erciyes yaşadığı anları DHA'ya şu sözlerle anlattı: "Dün saat 18.30 sıralarında 3 arkadaş Ören'den tekneyle hareket edip Akçay'a doğru geliyorduk. Ören açıklarından Akçay sahiline yaklaşık 2 buçuk 3 mil kala, dalgadan dolayı tekne ön kafadan su almaya başladı. Bir dahaki dalgada tekne alabora oldu. Hepimiz suya düştük. Ben arkadaşlara soğuk kanlılıkla sakin olmaları yönünde konuşmalar yaptım. O ara önümdeki deniz simidini aldım. Deniz simidini takarak sahile doğru dalganın akışına kendimi bıraktım. Yüze yüze toplam yaklaşık 3 buçuk 4 saat yüzdükten sonra fener mevkiindeki sigorta kampının sahilinden karaya çıktım. Zaten arkadaşlarımız da telefona ulaşamayınca deniz polisine haber vermişler. Deniz polisi geldi ve benden gerekli bilgiler alarak aramalara yön verdiler. Bir arkadaşımız sağ olarak bulundu. Bulunan arkadaşımızın babası Osman abimiz rahmetli olmuş. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Görüntü dökümü 

-Yalçın Erciyes röp-Detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), - 

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Taburcu olan Elif akrabalarına teslim edildi

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda cuma günü akşam saatlerinde kaybolan ve bu sabah saatlerinde bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, getirildiği Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. 

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen Akbayrak'ın, tedavisinin ardından taburcu edilerek, akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

Korktuğu için boş bir eve sığınan Akbayrak'ın, arama yapan ekipleri görerek yanlarına gittiği kaydedilen açıklamada şunlar ifade edildi: "Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmaları, bu gece de (26.07.2020) sabaha kadar devam ettirilmiştir.  Kesintisiz olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, bu sabah (26.07.2020) saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir" 

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/GİRESUN,

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Amasra tatilcilerin akınına uğradı

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da tatilciler deniz, güneş ve  tarihi mekanları gezmenin tadını çıkardı. 

Amasra'da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, hafta sonu günübirlik tatilciler akın etti. Plajlara akın edenler, Karadeniz'in serin sularına girerken, güneşlenmenin tadını çıkardı. Amasra'nın tarihi mekanları da tatilcilerle doldu. Amasra Kalesini gezenler, Tavşan Adasını arkalarına alarak selfie yaptı. Çekiciler Çarşısı'nı gezenler el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı. Tatilciler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Büyük liman otopark yoğunluk-Gezi tekneleri-Kemere köprüsü yoğunluk-Özçekim yapan turistler-Amasra kalesini gezen turistler-Çekiciler çarşısı yoğunluk-Plajda yoğunluk-Sokaklardaki yoğunluk Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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MHP'li Bulut: Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

MHP Milletvekili Yücel Bulut, memleketi Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bulut, sosyal medya düzenlenmesine de değindi. Adalet Komisyonu'nda sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin tamamlandığını söylen Bulut, "Sanıyorum salı günü, genel kurulda sosyal medya yasası görüşülmeye başlanacak. Daha bu gündeme geldiği günden itibaren muhalefette bu paketi bir sansür paketi olarak kabul eden bir yaklaşım ortaya konuldu. Adalet komisyonundaki tartışmaların temel noktası sosyal medyanın susturulması, muhalefetin susturulması konumuyla karşı karşıya kaldık. Bu beklediğimiz bir şeydi. Ben şimdi içten bir şekilde şunu söyleyebilirim. Paketin tek bir noktasında, tek bir satırında sansüre ilişkin bir düşünce, niyet yahut adım söz konusu değil. Zaman zaman da şu eleştirileri getirdiler, 'Memleketin bu kadar sorunu var iken, sorunumuz sosyal medya mı?' diye. Memleketin bütün sorunlarının başında gelen bir sorundan bahsediyoruz. Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Ak Parti'li arkadaşlar da bizler de bu tasarıya katılan bütün milletvekilleri de hiçbir art niyet taşımaksızın bu meseleye farklı yönlerinden bakarak, bunun ahlaki yönünden bakarak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi. 

"700 BİN CİVARINDA BAŞVURU VAR"

Sosyal medyada işlenen suçlara karşı belirgin bir yaptırım bulunmadığına dikkat çeken Bulut, "Bu küresel şirketler Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki, 'Ben hiçbir şart ve zeminde seninle bilgi paylaşmayacağım'. Şimdi biz suç olan bir olayın failini bulamıyorsak, bu şirketlerden istememize rağmen failin adresi, bilgisi, ip numarası bizimle paylaşılmıyorsa biz bu suç ile nasıl mücadele edeceğiz. Failini bulamıyoruz. Şimdi adam öldürmek de Türk Ceza Kanunu'na göre suç, ama faili meçhul olduktan sonra failini bulmadıktan sonra bir anlamı var mı? Milyonlarca sahte hesap var. Sizin çocuğunuzu taciz ediyor, sizi taciz ediyor. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Şirketler diyor ki sizin kanununuzu ben tanımıyorum. Bu bilgi paylaşımını seninle de yapmıyorum. Ankara Adliyesi'ne geçen yıl 700 bin civarında sosyal medya suç başvurusu var. Faili bulunan da yok" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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