DHA YURT BÜLTENİ - 10

BARTIN Valisi Sinan Güner, pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Kurban Bayramında bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramında alınacak önlemlerle ilgili bilgiler vererek, "Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramında bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız. Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela kurban kesilecek hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Böyle kararlar alınmıştı. Hafta sonu yapılacak Bilim Kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliğimizin aldığı karar hepimizin aklından geçen bir konu ama, yine de biz Bilim Kurulunun rehberini bekliyoruz. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimaliz yok ama, bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Güner, Bartın'daki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz 1 Haziran itibariyle sıfır vaka ile girdik. Tabi biz sert kararlar aldık ve şehre gelen herkesi 455 kişiyi yurtlarda karantinaya aldık. Eğer bu kararı almasaydık, buraya gelen çok olurdu. Ama biz bunu önledik. Şu ana kadar Bartın'da toplam 6 bin 769 kişiye test yapıldı. 11 Mart'tan itibaren bugüne kadar toplam vaka sayımız 224, şu anda hastanede yatarak tedavi gören 20 kişi, yoğun bakım ve entube tedavisi gören hasta yok. Evde koronavirus tedavisi gören 36 kişi. Toplam ölen sayısı ise 4'dür."

Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısı

BURDUR Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu üyesi Ömer Çevik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurbanlık hayvanlar konusunda uyardı.

Veteriner Hekimler Odası'nda açıklama yapan Ömer Çevik, "Kurban edilebilen hayvanlar deve, sığır, manda, koyun ve keçi olup, koyun ve keçi için bir yaşını doldurmuş, koyunların semiz ve gösterişli altı aylıktan büyük annesi boyuna erişmiş olanlar da kurban edilebildiği gibi bu yaş grubu devrelerde 5, sığır ve mandalar için 2 yaş zorunludur" dedi.Kurbanlık seçiminde kurbanlık hayvanın sağlıklı azalarının tam ve besili olmasının hem sağlık açısından hem ibadet açısından hem de gönül rahatlığı açısından önem arz ettiğine işaret eden Ömer Çevik, "Kötürüm derecesinde hasta, zayıf, düşkün boynuzu, gözü eksik, dili, kuyruğu, kulağı, memesi kesik, sağlık yönünden kötü halde bulunan hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi veya satın alınmaması gerekmektedir. Kurban olabilecek besini sığırlarda gövde her yönden dolgun, yuvarlak omuzlar, geniş vücut, çıkıntılar belirsiz, deri yumuşak ve elastik bakışlar, canlı kıllar ince ve parlaktır, göz burun, ağız, meme ve arka tarafında anormal akıntı şişlik hastalık belirtisi renk değişimi ve yara bulunmamalıdır. Kurbanlık olarak seçilecek hayvan dişi ise mutlaka sağlık açısından ve ülkemiz hayvancılığının ilerleyebilmesi açısından gebe olmaması gerekmekte olup, bu tür dişi hayvanların hayvan pazarlarında görevli veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından ultrason ile gebelik kontrollerinin yaptırılmış olması, dişlerinden yaş tayininin yaptırılmış olması gerekmekte olup pasaportlarının mutlaka satıcıdan alınması veteriner sağlık raporunun ve dişi hayvanlar için damızlık dışı bırakılabilir raporunun alınması gerekmektedir" diye konuştu.Kesim sonrası dikkat edilecek hususlara da değinen Çevik, "Sağlıklı et tüketmek için kurban kesilen yerlerin öncelikle bakanlık ve belediyeden ruhsatlı yerler olması lazım. Belediye ve bakanlığın uygun gördüğü kurban kesim alanlarında genellikle veteriner hekim var. Köyde, kentte kesim alanları dışında kesim yapanlar için muhakkak kesim sonrası muayenesi yapılması lazım" dedi.

Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatrosu Günleri düzenlendi

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Açık Hava Tiyatro Günleri etkinlikleri düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi'nce sahil parkında 6 gün boyunca Açık Hava Tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Şehir Tiyatrosu ekipleri tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro izlemeye gelen vatandaşlar Açık Hava Tiyatro Günlerinin gelenekselleşmesini istedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, normalleşme süreci kapsamında Açık Hava Tiyatro Günleri etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat'ta bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturmak istedik" dedi.

'AKÇAABAT SLOGANI KÜLTÜR SANAT VE TURİZM ŞEHRİDİR'Akçaabat'ın kültür sanat ve turizm şehri olduğunu belirten Osman Nuri Ekim, "Akçaabat'ta açık hava tiyatrosuyla ilgili, hem çevre illerden hem de bizim mevcut Trabzon'un içerisindeki tiyatrocu arkadaşlarımız katkı sağlıyor. Biliyorsunuz Akçaabat'ımızın bir sloganı var, kültür sanat ve turizm şehri şeklinde. Kültür ve sanat kısmına katkı sağlamak ve vatandaşlarımızı bu tarz faaliyetlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Etkinliği başlangıcına değinmek gerekirse, biliyorsunuz biz Erol Günaydın tiyatro günlerini düzenliyorduk. Onuncusunu bu sene düzenleyecektik fakat düzenleme noktasında pandemi süreci girdiği için bu etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. Yapabilmek için pandeminin geçmesini bekledik. Normalleşme süreciyle beraber, tedbirlerimizi alarak burada açık hava tiyatro etkinliğini oluşturmaya çalıştık. Burada güzel bir ortam var. Bu akşam son akşamı, inşallah Akçaabat'a ve çevredeki ilçe ve illere, kültür sanat anlamında faydalı olmuşuzdur" diye konuştu.

'AŞIRI MUTLU OLDUM'Tiyatro oyununu izlemeye gelen Azerbaycanlı Nuray Latifzade, "Azerbaycan'a gidemediğim için burada kaldım. Böyle bir etkinliği yapılacağını duyunca da aşırı mutlu oldum. Çünkü tiyatroyu normalde de çok severim. Böyle açık havada olunca da daha güzel oldu. Ben çok beğendim, devamlı olmasını isterim. Hem tiyatronun hem de diğer kültürel çalışmaların olmasını isterim" diye konuştu.Yasemin Yazıcı ise "Etkinliği çok güzel buldum. Akçaabat'ın, sanat ve kültür şehri olduğu, tekrar bu vesileyle belli olmuş oldu. Çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimiz hem de küçükler için güzel bir etkinlik. Onlara bir öncülük olmuş oldu. Biz memnunuz inşallah devam eder ve festival haline gelir" ifadelerini kullandı.Sabri Dilber da "Çok değerli bir etkinlik, bu işi organize edenleri kutlamak gerekli. Umarız bu gelenekselleşir. Bu pandemi denen olumsuz süreç, bu tarz etkinliklerle olumlu bir şekilde atlatılır. Bu işte emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

ANTALYA'da 'Güvenli Turizm' uygulamalarını yerinde gören Almanya'nın turizm profesyonelleri, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gelin' çağrısında bulundu. İspanya'ya giderek incelemede bulunan Alman turizmciler, İspanya'ya oranla Türkiye'nin turizm hazırlıklarının çok önde ve çok daha güvenilir olduğunu söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grup, 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde görmek için dört günlük gezi programı kapsamında Antalya'ya geldi. Akra Barut Hotel'de konaklayan Alman turizm profesyonelleri, programın ikinci gününde Belek'teki Cornelia Diamond Golf Hotel'de golf oynadı.Cornelia Diamond Golf Resort Hotel Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türkiye'deki 'güvenli' turizmi görmek, incelemek ve yakından anlayabilmelerini sağlamak için Alman Seyahat Acenteleri Birliği üyelerini ağırladıklarını söyledi. Zafer Alkaya, "A'dan Z'ye aldığımız bütün önlemleri gösteriyoruz. Türkiye hakikaten, özellikle Antalya bölgemiz fevkalade hazırlandı bu sürece. Alınabilecek her türlü önlemi aldığımızı düşünüyorum. Gerek otellerimiz, gerek golf kulüplerimiz, gerek örenyerlerimizde, yani turizmi ilgilendiren her noktada önlemlerimizi alarak misafirlerimizi ağırlamak üzere beklemekteyiz" dedi.GÜZEL HABERLER BEKLENİYORÖzel bir golf organizasyonu düzenlediklerini de belirten Alkaya, "Hem golf sahamızı, hem de golf ünitemizde aldığımız önlemleri görsünler istiyoruz. Antalya her anlamda turist ağırlamaya hazır. Güvenli turizm için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Her noktada bunu takip ediyoruz. Otellerimiz de yavaş yavaş açılmaya başladı. İnşallah Avrupa'dan ve Rusya'dan gelecek güzel haberlerle de bir ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZSektörün korona nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Alkaya, "Hiç kimsenin beklemediği ani gelişen, zor bir süreç oldu. Sonuçları da zaman zaman ağır oldu bizler için. Üzerimizdeki bu sıkıntıyı atabilmek için çaba sarfediyoruz. Tabi ki çok kolay olmuyor öncelikle aldığımız önlemleri iyi anlatabilmeliyiz. Alabildiğimiz en iyi sonucu da almaya çalışacağız. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Alınan önlemler çok önemli ve hiçbir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum" dedi.ALMANLAR TÜRKİYE'YE GELMEKTEN VAZGEÇMESİNAlman Reiseservice Dzialas adlı seyahat acentesinin sahibi Dzialas Wolfgang, bugüne kadar yaklaşık 50 kez Türkiye'ye geldiğini ve bir Türkiye hayranı olduğunu söyledi. Korona sürecindeki izlenimlerini anlatan Dzialas, "Aslında düşüncelerimde ve görüşlerimde hiçbir değişiklik olmadı Türkiye için. Aynı geçmişte nasıl güveniyorsam, bugün de öyle güveniyorum. Özellikle Almanya'da insanlara tavsiyem basında çıkan haberlerden etkilenip Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesinler. Burası çok güzel ve güvenilir bir ülke" dedi.ANTALYA HAVALİMANI DAHA İYİAntalya Havalimanı'na indiğinde iyi bir organizasyonla karşılaştığını anlatan Dzialas, "Önemli olan mesafelerin tutulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi. Bunu çok içtenlikle yaşadım Antalya Havalimanına indiğimde. Çok güzel bir şekilde yönlendirildik bagajlarımızı alıncaya kadarki süreçlerde. Açıkçası, Stuttgart Havalimanı'ndan daha iyi bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim Antalya Havalimanı'nda. Oteller olarak zaten yıllar önce de gelmiştim, Lara Barut Hotel'e. Fakat şu anda koronadan dolayı çok iyi önlemler alındığını gördüm. Almanlara çağrım, Türkiye'ye gelin" diye konuştu.EN İYİSİ TÜRKİYEAlmanya'da Matrix Golf Reisen'den Uğur Akça, Türkiye'nin ana destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Bunun dışında dünyanın her yerine golf paketleri satıyoruz. Aslında korona sürecinde bütün turistik destinasyonlar, bütün ülkeler birtakım önlemler aldı. Bununla ilgili her gün binlerce mesajlar alıyoruz otellerden, dünya genelinde. Fakat dün Türkiye'ye giriş yaptığımız an itibarıyla havalimanına inmemizle birlikte alınan önlemleri birebir diğer destinasyonlarla karşılaştırdığımda, Türkiye'de alınan önlemler hiçbir ülkede bu denli ciddi ele alınmamıştır diye düşünüyorum" dedi.BU TARZ ÖNLEMLER HİÇBİR DESTİNASYONDA YOKTürkiye'nin çok çok iyi hazırlanmış bir destinasyon olduğunu kaydeden Akça, şöyle konuştu: "30 kişi geldik, davetiye geldi bana, 'Türkiye'yi bir elçi gibi tanıtmak ister misiniz, Türkiye'yi bilen bir insan olarak' diye. Memnuniyetle kabul ettim. Güzel bir program. Grubun diğer üyelerinin izlenimi, aramızda geçtiğimiz günlerde farklı destinasyonlara info gezilerine gidenler var. Hepimiz bir masada oturduk. Sohbetimizde anlatılanlar genelde, bu tarz bir önlemin hiçbir şekilde hiçbir destinasyonda yaşanmadığı. O yüzden Türkiye'nin sadece benim sübjektif görüşüm olarak değil genel olarak çok iyi hazırlandığını herkesten dinleyebilirseniz."TÜRKİYE İSPANYA'DAN DAHA İYİAlmanya'da birkaç havalimanında ofisi olan ve tanınmış tur operatörleriyle çalışan My Travel Company firmasından Christine Lewin, Türkiye'ye gelmeden önce İspanya'da Kanarya Adaları ve Mayorka'da bulunduğunu belirterek, "Orada yine grup gezilerine katıldım. Türkiye'yle kıyasladığım zaman, Türkiye'yi konseptini Avrupa'ya ilk sunan ülke olarak değerlendiriyorum. Yüksek standardının diğer Avrupa ülkelerine göre tek standart oluşu, Antalya ve İzmir gibi havalimanları, oteller, müşteri bilgilendirmeleri burada çok daha önde. İspanya'ya nazaran Türkiye'nin turizm hazırlıkları çok fazla önde, çok daha güvenilir. İnsanların daha çok çaba harcadığı bir ülke olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.ALMANLAR TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİRMEK İSTİYORMüşteri gruplarının yüzde 60-70'inin Türkiye'ye seyahati tercih ettiğini dile getiren Lewin, "Bizim şu an rezervasyonlarımız çok fazla yok ama eylül-ekim ayları için yoğun rezervasyonlarımız var. Eğer seyahat uyarısı kaldırılırsa müşterilerimiz buraya seyahat etmek istiyor. Ama şu anda talepler var, soruyorlar, 'Seyahat uyarısı ne zaman kaldırılacak, tatilimizi Türkiye'de geçirmek istiyoruz' diyorlar" dedi.

Adana'da vaka sayıları artsa da bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymaya devam ediyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını verilerini açıklarken son 3 günde vaka sayılarının hızlı bir artış gösterdiğini söylediği Adana'da özellikle semt pazarlarında kalabalıkların oluşması sonucu sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve bazı vatandaşların maskesiz ya da maskelerini yanlış takarak dolaşması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçildikten sonra Adana'da özellikle kentin merkezi noktalarında kalabalıklar göze çarparken birçok vatandaşta tedbirlere uyma konusunda rehavet göstermişti. Geçtiğimiz ay ise kentteki vaka sayılarının artması üzerine Adana Valiliği tarafından camilerden anonslar yapılmış ve vatandaşlar kurallara dikkat etmeleri konusunda uyarılmıştı. Dün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgını verileri hakkında bilgi verirken yaptığı paylaşımda "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerine yer verdi.

KURALLARA UYMADILARBakan Koca'nın açıkladığı verilere rağmen Adana'da bazı vatandaşlar vaka sayılarının artmasına rağmen kurallara uymadı. Özellikle semt pazarlarındaki kalabalık dikkat çekerken bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen maske takmadan bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına takarak dolaştığı göze çarptı.

MASKEMİ TAKMAYI UNUTTUM, KORKUYORUM

Merkez Çukurova ilçesindeki semt pazarına maske takmadan alışveriş yapamaya gelen Serpil Tunç, normalde dışarıya maskesiz çıkmadığını fakat bugün maskeyi evde unuttuğunu belirtti. Vaka sayılarının kentte artış gösterdiğini duyduğundan itibaren tedirginlik yaşadığını dile getiren Tunç, "Maskemi unuttuğum için çok üzgünüm. Ayrıca korkuyorum da. Dikkat edilmesi gereken bir konu iloe karşı karşıyayız. Sıcağı bahane edip takmayanlar var ama benim sebebim bu değil. Kurallara uymalıyız. Ben de uyuyordum ama ilk defa unutunca o da size denk geldi" dedi.

