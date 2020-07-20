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Şizofreni hastası anne önce bebeğini balkondan attı, sonra intihar ettiBOLU'da, şizofreni hastası Songül Can'ın (33) 10 aylık bebeği Yaprak Can'ı, 5'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attıktan sonra intihar ettiği belirlendi.

DHA YURT BÜLTENİ-10
20.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:44

Şizofreni hastası anne önce bebeğini balkondan attı, sonra intihar etti

BOLU'da, şizofreni hastası Songül Can'ın (33) 10 aylık bebeği Yaprak Can'ı, 5'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attıktan sonra intihar ettiği belirlendi. Songül Can'ın, 2 çocuğunun doğumunun ardından psikolojik sorunlar yaşaması nedeniyle tedavi gördüğü, iyileştiği düşünülerek bebeğiyle yalnız kalmasında sakınca görülmediği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü Sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Mehmet Can ve Songül Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde oturdukları evin 2'nin katından düştü. Düşme olayında anne Songül Can'ın çocuğu pencerenin yanına oturttuğu ve bu nedenle düştüğü ortaya çıktı. Bir de 6 yaşında Melisa isimli kız çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, 4 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı.

ŞİZOFRENİ TANISI KONDU, YAKINLARI HASTANEDEKİ ÇOCUĞUNA YAKLAŞTIRMADI

İlk çocuğunu doğurduktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan ve tedavi gören, ardından iyileşen Songül Can, ikinci çocuğuna doğum yaptıktan sonra tekrar psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anne, akrabaları tarafından bu nedenle Yaprak bebeğin tedavisi süresince çocuğunun yanına yaklaştırılmadı. Tedavi süresince çocukla Mudurnu'da esnaflık yapan baba Mehmet Can ve akrabaları ilgilendi. Songül Can, ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Anneye şizofreni tanısı kondu. Anne, çeşitli ilaç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ancak ilaç kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

TABURCU OLDUKTAN BİR GÜN SONRA ANNESİ BALKONDAN ATTI

Hastanede tedavisi tamamlanan Yaprak bebek önceki gün taburcu oldu. Can çifti evleri Mudurnu ilçesinde olduğu için Bolu kent merkezinde bulunan bir akrabaları olan İbrahim K.'nın evinde kaldı. Can çifti ve İbrahim K. ile ailesi balkonda oturduğu sırada, anne Songül Can odada uyuyan çocuğunun yanına gitmek istediğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Odanın kapısını da kilitleyen anne, çocuğunu alıp odada bulunan evin diğer balkonuna çıktı. Anne, önce çocuğunu 5'nci kattan aşağıya attı. Arkasından da yaklaşık 5 saniye sonra da kendisini boşluğa bıraktı. Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan Mehmet Can ve yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül Can ve bebeği olduğunu görünce koşarak olay yerine geldi. Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Songül Can ve bebeği Yaprak Can, hastanede hayatlarını kaybetti. 

İTME VE DÜŞME EMARESİ YOK Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve bebeğinin zemine düştükleri yerin birbirine 3 metre mesafede olduğunu belirledi. Annenin ayakları üstüne düştüğü ve bebeğin de yüz üstü düştüğü tespit edildi. Yapılan incelemede annenin ayaklarının üstüne düşmesi nedeniyle herhangi bir itme ya da düşme emaresine rastlanmadığı tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bebeğin önce anne tarafından balkondan atıldığı, daha sonra da anne Songül Can'ın atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ailenin, Songül Can'ın iyileştiğini düşündüğü, bebeğine bakması için odaya gittiğinde yalnız kalmalarında bir sakınca görmedikleri öğrenildi.

Anne ve bebeğinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Songül Can ve bebeği Yaprak'ın, işlemlerin ardından Mudurnu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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