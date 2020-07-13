DHA YURT BÜLTENİ - 10
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 10

Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlının hesaplarına bloke koyulduSAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldüren İsmail K.'nın banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke koyuldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
13.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:49

Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlının hesaplarına bloke koyuldu

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldüren İsmail K.'nın banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke koyuldu. Polis, İsmail K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay önceki gün, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Temizlik için odaya giden görevliler, Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızı dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan İsmail K.'yı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Kasten adam yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20'ye yakın suç kaydığı olduğu öğrenilen İsmail K.'nın, Nisan ayında cezaevinden çıktığı belirlendi. Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın Taraklı ve Geyve ilçelerinde emlak alım satımı yapan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile 17 Şubat 2020 tarihinde cezaevinden izinli çıkarak evlendiği öğrenilen İsmail K.'nın, gece otelde bulundukları sırada eşiyle tartıştığı, eşi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçtığı tespit edildi.  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüs işleten, tavuk kümeslerinden kamyonlara tavuk yükleme işini yapan ve ayrıca emlakçılık yapan İsmail K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 20 kişinin ifadesini aldı. Çift arasında maddi konularla ilgili anlaşmazlıklar olduğu tespit edilirken, mahkeme kararıyla İsmail K.'nın banka hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma devam ediyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEGüven HASBAŞ/TARAKLI (Sakarya),

=======================

Evden 15 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama 

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 18 yaşından küçük şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. 

Olay, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili tespitlerde bulundu. Hırsızlık yapıldığı anda, evin önünde plakası belli olmayan şüpheli araç olduğunun belirlenmesinin ardından güzergahtaki diğer kamera kayıtları da incelenerek, plakaya ulaşıldı. Araçta bulundukları tespit edilen S.C. (37), Y.S. (20) ve M.C. (14), Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. M.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı Sağlık
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan eski eşinden şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan eski eşinden şikayetçi oldu
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ozan Güven Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Jailson Adem Büyük Rıza Çalımbay Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:53:29. #1.15#
title