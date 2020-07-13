DHA YURT BÜLTENİ - 10 Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlının hesaplarına bloke koyulduSAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldüren İsmail K.'nın banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke koyuldu.

Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlının hesaplarına bloke koyuldu

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldüren İsmail K.'nın banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke koyuldu. Polis, İsmail K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay önceki gün, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Temizlik için odaya giden görevliler, Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızı dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan İsmail K.'yı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Kasten adam yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20'ye yakın suç kaydığı olduğu öğrenilen İsmail K.'nın, Nisan ayında cezaevinden çıktığı belirlendi. Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın Taraklı ve Geyve ilçelerinde emlak alım satımı yapan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile 17 Şubat 2020 tarihinde cezaevinden izinli çıkarak evlendiği öğrenilen İsmail K.'nın, gece otelde bulundukları sırada eşiyle tartıştığı, eşi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçtığı tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüs işleten, tavuk kümeslerinden kamyonlara tavuk yükleme işini yapan ve ayrıca emlakçılık yapan İsmail K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 20 kişinin ifadesini aldı. Çift arasında maddi konularla ilgili anlaşmazlıklar olduğu tespit edilirken, mahkeme kararıyla İsmail K.'nın banka hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma devam ediyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEGüven HASBAŞ/TARAKLI (Sakarya),

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Evden 15 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 18 yaşından küçük şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili tespitlerde bulundu. Hırsızlık yapıldığı anda, evin önünde plakası belli olmayan şüpheli araç olduğunun belirlenmesinin ardından güzergahtaki diğer kamera kayıtları da incelenerek, plakaya ulaşıldı. Araçta bulundukları tespit edilen S.C. (37), Y.S. (20) ve M.C. (14), Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. M.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA