DHA YURT BÜLTENİ - 10 Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlar, maske ve mesafeyi hiçe saydı (2) MÜZİSYENLER GÖZALTINDA Bursa Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlar, maske ve mesafeyi hiçe saydı (2)

MÜZİSYENLER GÖZALTINDA Bursa Gemlik 'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sahilde çalan müzisyenlerin, aynı aileden Murat D., Saliha D. ve Çağrı D. olduğu belirlendi. Evlerine yapılan baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Murat D.'nin, emniyete götürülürken yanına davulunu da aldığı görüldü. Polis, 3 kişiye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan 900'er liralık para cezası uyguladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Gözaltına alınan müzisyenlerin emniyete getirilmesinden görüntüler

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

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Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi ESKİŞEHİR'de, geçen hafta kalabalığın olduğu semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Özellikle kadınların kalabalık oluşturarak, alışveriş yaptığı tezgahlarda ekipler, uyarılarda bulunup, yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran, kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında, geçen hafta kalabalık dikkat çekmiş ve pazar tezgahlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeden alışveriş yapıldığı görülmüştü. Bu görüntülerin ardından Türkiye genelinde yapılan uygulamaya polis ekipleri, kalabalığın olduğu halk pazarından başladı. Sabah saatlerinden itibaren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş- çıkışlara demir bariyer koydu. Girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Pazarda uygulama yapan polis ekipleri, pazarcı esnafı ile alışveriş yapanlara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların giyim tezgahlarında kalabalık oluşturduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Polis ekipleri, kalabalığın olduğu tezgahlarda, 'Maskemizi takalım, arkadaşlar maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu tezgahları da açalım, çok bitişiğiz. Kendi sağlığımız için biraz birbirimizden uzak duralım. Merak etmeyin herkes alışveriş yapacak. Ailenize ve sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın' diye uyarılarda bulundu. Pazarda alışveriş yapanlar da polis ekiplerinin uyarıları üzerine sosyal mesafe uyarak, dolaşmaya devam etti.

RESTORAN VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİMÖte yandan İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlattığı uygulamalarda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin yanı sıra kuaför, restoran, kahve ile toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. İşletmelerin koronavirüs tedbirleri kontrol edilirken, polisin denetiminde zabıta ekipleri, Gıda ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Semt pazarı polis ve zabıta giriş-Polis komiserinin alışveriş yapanları uyarması-Pazar esnafının uyarılması-Semt pazarı genel görüntüler-Kuaför dükkanı denetim-Lokanta denetim-Minibüs durağı denetim-Belediye otobüsü denetim-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 10 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Ankara ve Yalova'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Opersyonda fuhuş yaptığı öne sürülen kadınların yanı sıra fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şüphelilerin adliyeye çıkışı-Eskişehir adliyesi

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (3)YOĞUN YAĞIŞ KOCAALİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLDU

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı. Bazı mahallelere giden yollar kapanırken, ev ve ahırları su bastı. Yoğun yağış nedeniyle Maden Deresi mevkiinde yolda meydana gelen heyelanda 4 kişi araçlarında mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Evleri su basması-Sokakların duvarlara kadar su olması-Tarlaların su içinde olması-Detay

HABER: Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya),

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Bolu'da amonyak gazından zehirlenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı

BOLU'da, beyaz et üretim tesisinde soğutma sisteminden sızan amonyak gazından zehirlendiği düşünülen 7 işçi hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan bir tavuk üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Durumları daha iyi olan 3 işçi fabrikada bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken 4 işçi ise ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kentteki hastanelerde tedaviye alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından fabrikada yapılan ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından zehirlendiğini belirledi. Fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri de fabrikada çalışan diğer işçileri tedbir amaçlı dışarı çıkarttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Fabrikadan görüntüler-Fabrikadaki AFAD ve polis ekipleri-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bursa'da maske ve hijyen denetimi İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 'COVİD-19 Tedbirleri' konulu genelge kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, maske ve hijyen denetimi yaptı. Vatandaşa ve esnafa maske dağıtan yetkililer, 'Maskeni Tak Örnek Ol' pankartı açarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sokakta maske ve hijyen denetimi yaptı. Vatandaşa ve esnafa maske dağıtan yetkililer 'Maskeni Tak Örnek Ol' pankartı açarak vatandaşı daha duyarlı olmaya davet etti.

"MASKE KULLANIMI KONUSUNDA SIKINTILAR VAR"Konuyla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, Yıldırım'daki vaka sayılarının azaldığını vatandaşın daha duyarlı olmaya çalıştığına değindi. Kaşıkcı konuşmasında, "Kaymakamımız ve belediye başkanımızın önderliğinde bugün Yıldırım ilçesinde bir farkındalık faaliyeti yürütüyoruz. Aslında vatandaşımızın kuralları artık öğrendiğini düşündüğümüzden vatandaşın farkındalığını arttırmaktan ziyade biraz da el hijyenini vurgulamak bir yandan da maske kuralı ile ilgili bir ziyaret yapmak amacıyla toplandık. Aslında vatandaşımızın maskesi var fakat maske kullanımı hakkında bir sıkıntımız var. Gördükçe arkadaşlarımız ikaz ediyor. Güvenlik güçlerimiz belediye ekipleri denetimlerini devam ettiriyorlar. Bizim amacımız vatandaşın kendini koruma bilincini arttırmak. Yıldırım'da vatandaşımızın uyum sağladığını görüyoruz. Vaka sayılarının da nispeten azalma olduğunu görüyoruz. Vatandaşın duyarlılığıyla bu işi başaracağına inanıyoruzö dedi.

"MASKEYİ DOĞRU TAKALIM"Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı da vatandaşı doğru maska kullanma konusunda uyararak, "İlçemizde verilen talimatlar doğrultusunda bir takım tedbirler aldık. Bunların en başında da tabi ki maske geliyor. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir unsur olduğu için maske kuralı ilimizde her yerde kullanılması gereken bir unsur haline geldi. Maskeni tak örnek ol projesi uygulanıyor ve ilçemizde de il sağlık müdürümüz ve belediye başkanımızla birlikte bir farkındalık projesi olarak uyguluyoruz. Buradan vatandaşımızdan rica ediyoruz, lütfen maskeyi doğru kullanalımö diye konuştu.

"TUTANAKLARA GÖRE CEZA KESİYORUZ"Kaymakam Yazıcı geçtiğimiz günlerde polisin ceza yazamayacağı yönünde alınan mahkeme kararına da değindi. Cezaların polis değil mülki amirler tarafından yazıldığını ama ceza yazılmadan önce tanzim edilen tutanağın kolluk kuvvetleri tarafından tutulduğuna değinen Yazıcı, tutanağın mecburi olduğunu bu sebeple de polis ekiplerinin görevlerine devam edeceklerini kaydetti. Yazıcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında ceza kesilme yetkisi mülki idare amirlerine ait yani ilçelerimizde kaymakamlarımız aracılığıyla yapılıyor. Biz denetim yetkisini kolluk kuvvetlerimize veriyoruz. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini yapıyor. Arkadaşlarımız denetim sırasında kurallara uymayanlar hakkında tutanak tanzim ediyorlar. Polis ceza yazmıyor tutanak tutuyor. O tutanakları mülki idare amirlerine getiriyor ve cezaları biz imzalıyoruz. Yapmış olduğumuz ceza uygulamasının bir yasal dayanağı olması lazım. o yüzden de kolluk birimlerimizin yetkileri doğrultusunda arkadaşlarımızın denetlemelerini yapıyorlar ve herhangi bir ihlal gördüklerinde de onu bir tutanağa bağlamak mecburiyetindeler. O tutanaklara göre iş yapıyoruz o yüzden tutanak mutlaka tutulmalıdır yoksa biz de ceza yazamayız.ö

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kurallara uymayan vatandaşları uyardıklarını söyleyerek, "Hemşerilerimizin büyük çoğunluğu kurallara uysa da uymayan vatandaşlarımız olduğunun da farkındayız. Biz de hem doğru maske kullandırmak hem de kurallara uyulması konusunda uyarmak için denetimlerdeyizö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA